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Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

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Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

Появляется дополнительная информация, связанная с пропажей батискафа «Титан», погрузившегося на глубину в минувшее воскресенье с экипажем из нескольких миллиардеров для созерцания затонувшего в 1912 году «Титаника». Изначально, напомним, сообщалось, что группа акванавтов перестала выходить на связь, после чего были организованы поиски подводного аппарата. Потом стали публиковаться данные о том, что якобы зафиксированы акустические волны, исходящие от батискафа, «что свидетельствовало об активности оставшегося без связи экипажа».


Теперь с заявлением по поводу «Титана» выступает американское военное ведомство. В его заявлении говорится о том, что ВМС США «при помощи секретного оборудования» уловили звуковые волны, соответствующие разрушению корпуса подводного аппарата. Появление этих звуков было зафиксировано в первые несколько часов после его погружения 18 июня.

Публикацию с заявлениями высокопоставленных сотрудников Пентагона сделало издание WSJ.

Из публикации:

Американские военные сразу же после фиксации таких звуковых волн приступили к поиску батискафа, используя секретную гидроакустическую систему, предназначенную для отслеживания подводных лодок противника.

Далее говорится о том, что через некоторое время после начала поиска были зафиксированы шумы подводного взрыва. А через несколько дней – в минувший четверг – спасательные корабли обнаружили обломки батискафа «Титан». Береговая охрана США подтвердила, что обломки принадлежат именно этому аппарату.

Представитель Пентагона, на которого ссылается американская пресса, заявил, что данные о подводном взрыве ведомство довело до руководства поисково-спасательной операции. При этом чиновник заявляет, что изначально у военного ведомства США не было «100-процентной уверенности в том, что взрыв произошёл на борту именно «Титана».

Эти заявления вызывают ряд вопросов, в том числе вопрос о том, что вообще могло взорваться на борту глубоководного аппарата Соответственно, по сети поползли слухи о том, что глубоководный аппарат с несколькими влиятельными людьми на борту и вовсе мог быть уничтожен. Эта конспирологическая версия основана на сообщениях о работе американской «секретной гидроакустической системы», которая «и могла принять батискаф за вражеский подводный аппарат». Согласно другой конспирологической версии, аппарат могли уничтожить из-за лиц, находившихся на его борту. Насколько эти версии конспирологические, вопрос открытый.
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11 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:42
    -1
    Неужели чья то тончайшая комбинация ??
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 06:57
      +4
      Предполагаю, что скоро мы услышим версию про Петрова и Боширова! Либо "украинских водолазах"...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:44
    +4
    а не надо было называть батискаф «Титаном» "Титан" не далеко ушел от "Титаника"... карма.......
  3. Shkworen
    Shkworen Сегодня, 06:47
    +5
    вчера увидел такой текст в телеге:

    Просто представьте кто оказался миллиардерами в батискафе:
    1. спонсировал избирательную кампанию Трампа (на борту с сыном)
    2. владелец корпорации опубликовавшей первой информацию по ноутбуку Байдена младшего
    3. высокий военный утверждавший что ковид19 произведен людьми
    4. генеральный директор концрна связанный с производством глубоководных судов по странной случайности отказавшийся передавать НАТО свою продукцию.

    Вспоминается анекдот "я вас три года на этом судне собирал".


    тут уже реально запахло конспирологией :)
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 07:05
      0
      А почему конспирология? Ведь так удачно все в одном ,не уютном,месте собрались . Можно и торпеды не пожалеть, заинтересованным.
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:06
      +1
      вчера увидел такой текст в телеге:

      На поверку оказалось очередной сенсацией из пальца

      С «высоким военным» конечно загнули, это был один из двух пилотов батискафа. Ранее - офицер ВМС Франции

      А «генеральный директор концрна связанный с производством глубоководных судов» - сам хозяин фирмы, изготовившей батискаф
      отказавшийся передавать НАТО свою продукцию.

      Которой и являлся тот самый батискаф)

      ПС. На борту были люди небедные, с миллиардным состоянием. Это значит что каждый успел отметиться в политике и экономике разных стран, поэтому теперь можно и трампа притянуть. И кликбейтов газетных сенсаций понаделать тысячу
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:09
      0
      Так может их в батискаф уже «готовыми» загрузили ?
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:58
    0
    конспирология это конечно увлекательно и привлекательно... но мне в этой истории другое кажется поучительным - совсем небедные люди, ищущие как себя еще чем-то "развлечь", сами идут на погибель (это к разговору о том, что многие люди считают "деньги правят миром, деньги смысл жизни")
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +1
    экипажем из нескольких миллиардеров для созерцания затонувшего в 1912 году «Титаника»
    Чисто по человечески людей конечно жалко. А вышло, что "посозерцали", причем за немалую сумму купив билет в один конец. Сегодня прочитал об этом батискафе "Титан" и был удивлен, как кто-то еще решался на нем спускаться, а тем более на большие глубины. По поводу заявления ВМС Сша о "секретной гидроакустической аппаратуре". А почему это заявление сделали только через четыре дня, а не сразу? Или решали стоит ли воспользоваться случаем и дать сигнал потенциальному противнику о том, что у Сша под контролем и океанские глубины?
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 07:09
      0
      был удивлен, как кто-то еще решался на нем спускаться, а тем более на большие глубины

      Что Вас удивило?

      ПС. До этого батискаф совершил 35 погружений к Титанику
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:01
    0
    Какая связь между "секретной гидроакустической системой" и взрывом? Сеть предназначена только для выявления объектов. Уничтожать дожны другие, но эта версия ничтожна. Если принять версию об устранении, то действия для уничтожения батискафа были проведены на стадии подготовки к погружению.
    Лично моё мнение-техническая неисправность или авария.