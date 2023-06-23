Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

Американские военные сразу же после фиксации таких звуковых волн приступили к поиску батискафа, используя секретную гидроакустическую систему, предназначенную для отслеживания подводных лодок противника.

Появляется дополнительная информация, связанная с пропажей батискафа «Титан», погрузившегося на глубину в минувшее воскресенье с экипажем из нескольких миллиардеров для созерцания затонувшего в 1912 году «Титаника». Изначально, напомним, сообщалось, что группа акванавтов перестала выходить на связь, после чего были организованы поиски подводного аппарата. Потом стали публиковаться данные о том, что якобы зафиксированы акустические волны, исходящие от батискафа, «что свидетельствовало об активности оставшегося без связи экипажа».Теперь с заявлением по поводу «Титана» выступает американское военное ведомство. В его заявлении говорится о том, что ВМС США «при помощи секретного оборудования» уловили звуковые волны, соответствующие разрушению корпуса подводного аппарата. Появление этих звуков было зафиксировано в первые несколько часов после его погружения 18 июня.Публикацию с заявлениями высокопоставленных сотрудников Пентагона сделало издание WSJ.Из публикации:Далее говорится о том, что через некоторое время после начала поиска были зафиксированы шумы подводного взрыва. А через несколько дней – в минувший четверг – спасательные корабли обнаружили обломки батискафа «Титан». Береговая охрана США подтвердила, что обломки принадлежат именно этому аппарату.Представитель Пентагона, на которого ссылается американская пресса, заявил, что данные о подводном взрыве ведомство довело до руководства поисково-спасательной операции. При этом чиновник заявляет, что изначально у военного ведомства США не было «100-процентной уверенности в том, что взрыв произошёл на борту именно «Титана».Эти заявления вызывают ряд вопросов, в том числе вопрос о том, что вообще могло взорваться на борту глубоководного аппарата Соответственно, по сети поползли слухи о том, что глубоководный аппарат с несколькими влиятельными людьми на борту и вовсе мог быть уничтожен. Эта конспирологическая версия основана на сообщениях о работе американской «секретной гидроакустической системы», которая «и могла принять батискаф за вражеский подводный аппарат». Согласно другой конспирологической версии, аппарат могли уничтожить из-за лиц, находившихся на его борту. Насколько эти версии конспирологические, вопрос открытый.