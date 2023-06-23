Нидерланды заключили контракт с Бельгией на производство пулемётов FN MAG для украинской армии

Нидерланды поставят украинской армии новые бельгийские пулеметы, соглашение на производство партии оружия уже подписано. Об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.
Нидерланды оплатят производство крупной партии пулеметов MAG (Mitrailleuse d'Appui General - "пулемет общего назначения") для ВСУ, исполнителем заказа выступит Бельгия, вернее бельгийская оружейная компания FN Herstal. Количество пулеметов не сообщается, но стоимость контракта оценивается в 111 млн. евро.
Как уточнили в военном ведомстве Нидерландов, Амстердам и Брюссель в минувший четверг подписали соглашение, в рамках которого голландцы вкладывают в промышленность Бельгии 355 млн. евро. Контракт на пулеметы является частью этого соглашения, подписи под ним поставили министры обороны двух стран: со стороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, от Бельгии - ее коллега Людивин Дедондер.
В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на €111 млн с бельгийской фирмой FN Herstal для поставки пулеметов MAG для Украины
- говорится в сообщении.
В Минобороны Нидерландов отмечают, что данные пулеметы ВСУ могут использовать не только для поражения живой силы противника, т.е. российской армии, но и для поражения воздушных целей, в частности, дронов-камикадзе типа "Герань", которые очень досаждают Украине.
FN MAG - единый пулемет калибра 7,62 мм, разработанный в Бельгии фирмой Fabrique Nationale в начале 1950-х годов на основе автоматической винтовки Браунинг M1918. Отличается надежностью и неприхотливостью. Стоит на вооружении армий более 80 стран по всему миру, также производится по лицензии в Аргентине, Великобритании, Египте, Индии, Сингапуре и США.