Военное обозрение
Войти Регистрация

Нидерланды заключили контракт с Бельгией на производство пулемётов FN MAG для украинской армии

5
Нидерланды заключили контракт с Бельгией на производство пулемётов FN MAG для украинской армии

Нидерланды поставят украинской армии новые бельгийские пулеметы, соглашение на производство партии оружия уже подписано. Об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.


Нидерланды оплатят производство крупной партии пулеметов MAG (Mitrailleuse d'Appui General - "пулемет общего назначения") для ВСУ, исполнителем заказа выступит Бельгия, вернее бельгийская оружейная компания FN Herstal. Количество пулеметов не сообщается, но стоимость контракта оценивается в 111 млн. евро.

Как уточнили в военном ведомстве Нидерландов, Амстердам и Брюссель в минувший четверг подписали соглашение, в рамках которого голландцы вкладывают в промышленность Бельгии 355 млн. евро. Контракт на пулеметы является частью этого соглашения, подписи под ним поставили министры обороны двух стран: со стороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, от Бельгии - ее коллега Людивин Дедондер.

В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на €111 млн с бельгийской фирмой FN Herstal для поставки пулеметов MAG для Украины

- говорится в сообщении.

В Минобороны Нидерландов отмечают, что данные пулеметы ВСУ могут использовать не только для поражения живой силы противника, т.е. российской армии, но и для поражения воздушных целей, в частности, дронов-камикадзе типа "Герань", которые очень досаждают Украине.

FN MAG - единый пулемет калибра 7,62 мм, разработанный в Бельгии фирмой Fabrique Nationale в начале 1950-х годов на основе автоматической винтовки Браунинг M1918. Отличается надежностью и неприхотливостью. Стоит на вооружении армий более 80 стран по всему миру, также производится по лицензии в Аргентине, Великобритании, Египте, Индии, Сингапуре и США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:43
    0
    Такая вот демилитаризация... раскручивается впк Запада. Растёт производство вооружений
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:51
    +2
    ещё о каком-то мирном урегулировании со всех сторон трубят..... им краина как воздух, бабло на ней рубят! yes бизнес, есть бизнес....
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:04
    +2
    FN MAG использует НАТОвский патрон 7.62х51, т.е. к нему советские/российские патроны не подходят. Поэтому голландским налогоплательщикам надо будет раскошелиться не только на пулеметы, но и на патроны.
    Даешь повышения производительности Амстердамских проституток и наркокафе в 3 раза!
    (Шутка юмора)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:08
    +1
    стоимость контракта оценивается в 111 млн. евро.
    Очевидно эти 111 млн. евро очень жгли голландскую ляжку и вот нашли им применение. Бельгия естественно с радостью выполнит этот заказ, деньги лишними не бывают. А вот про сроки поставки Киеву почему-то умолчали. Кто только сегодня не делает деньги за счет войны.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:16
    0
    Читаешь все это и приходит в голову мысль: за все историю, нашелся только один народ,который начал убивать только за то,чтобы стать народом- рабом. Такими же были и национальные " херои"- Мазепа, Шевченко.- предавали, вместо благодарности. Как же этот народ дальше жить будет?