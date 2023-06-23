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Источник назвал сроки испытаний морских беспилотников «Посейдон» с АПЛ спецназначения «Белгород»

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Источник назвал сроки испытаний морских беспилотников «Посейдон» с АПЛ спецназначения «Белгород»

Испытания подводного беспилотника "Посейдон" выходят на этап тестирования ядерной установки при запуске с морского носителя. Об этом сообщил источник в российском военно-промышленном комплексе.


Ядерные суперторпеды, как называют "Посейдон" на Западе, будут испытаны с борта АПЛ "Белгород", коснутся они, в основном, ядерной энергетической установки беспилотников. По словам источника, реакторные установки "Посейдонов" прошли необходимые стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе. Испытания запланированы на это лето, точные сроки не называются.

Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению

- приводит РИА Новости слова источника.

Это будут первые испытания боевых беспилотников "Посейдон" с их экспериментального носителя - АПЛ специального назначения "Белгород" проекта 09852. Ранее все тесты проводились с массогабаритными макетами беспилотника. В начале этого года сообщалось о проведенных испытаниях системы запуска морского беспилотника "Посейдон". В рамках тестов экипаж "Белгорода" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута.

Позднее появились данные, что первый боевой комплект морских беспилотников "Посейдон" изготовлен и готов к поставке. По словам источника, были проведены всесторонние испытания "Посейдонов", завершившиеся успешно, беспилотник подтвердил требуемые характеристики.
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3 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:08
    0
    Очень надеюсь на то что это дезинформация. Что это АНПА, а не монстро-торпеда. И ведь я не против суперзарядов, но конкретно в таком исполнении - средства в никуда!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:15
      0
      Цитата: Владимир_2У
      И ведь я не против суперзарядов, но конкретно в таком исполнении - средства в никуда!

      Имеется опыт взаимодействия карбида с водой в замкнутом пространстве пожарного огнетушителя? belay
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:13
    0
    Источник назвал сроки испытаний морских беспилотников «Посейдон» с АПЛ спецназначения «Белгород»

    ...и указал место испытания недалеко от островов на западе Европы... lol