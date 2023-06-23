Источник назвал сроки испытаний морских беспилотников «Посейдон» с АПЛ спецназначения «Белгород»

Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению

Испытания подводного беспилотника "Посейдон" выходят на этап тестирования ядерной установки при запуске с морского носителя. Об этом сообщил источник в российском военно-промышленном комплексе.Ядерные суперторпеды, как называют "Посейдон" на Западе, будут испытаны с борта АПЛ "Белгород", коснутся они, в основном, ядерной энергетической установки беспилотников. По словам источника, реакторные установки "Посейдонов" прошли необходимые стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе. Испытания запланированы на это лето, точные сроки не называются.- приводит РИА Новости слова источника.Это будут первые испытания боевых беспилотников "Посейдон" с их экспериментального носителя - АПЛ специального назначения "Белгород" проекта 09852. Ранее все тесты проводились с массогабаритными макетами беспилотника. В начале этого года сообщалось о проведенных испытаниях системы запуска морского беспилотника "Посейдон". В рамках тестов экипаж "Белгорода" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута.Позднее появились данные, что первый боевой комплект морских беспилотников "Посейдон" изготовлен и готов к поставке. По словам источника, были проведены всесторонние испытания "Посейдонов", завершившиеся успешно, беспилотник подтвердил требуемые характеристики.