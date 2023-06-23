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В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

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В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Ещё накануне вечером в украинских пабликах появились сообщения о том, что в воздух поднялись стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС, в связи с чем были сделаны заявления о «скорой» (на тот момент) воздушной тревоге. В течение ночи воздушная тревога действительно охватывала различные регионы Украины.


В ночные часы стали появляться сообщения об ударах по различным объектам на территории противника. Ракеты поразили объекты в том числе в западной части Украины. Стало известно о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областях. По последним данным, огневое поражение в очередной раз нанесено аэродрому в Староконстантинове, откуда, как накануне сообщалось, взлетали фронтовые бомбардировщики Су-24 ВС ВСУ, ударившие по Чонгарскому мосту британо-французскими ракетами Storm Shadow. О том, каковы последствия прилётов по аэродрому, пока данных нет.

По объектам в Хмельницкой области удары нанесены с использованием нескольких ракет.

Львовские чиновники сначала сообщили в сети о взрыве в городе. Затем пост был удалён, а вместо него появилась публикация о «техническом взрыве, не имеющем отношения ни к прилёту, ни к работе ПВО». Мягко говоря, не все в это поверили.

Также стало известно о нанесении ударов по военным объектам в Харькове и Харьковской области. Там, по последним данным, отработали ударные дроны класса «Герань». Нанесено огневое поражение местам дислокации украинских военных и иностранных наёмников, переброшенных в течение последних нескольких недель под Харьков.
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6 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 07:13
    0
    огневое поражение в очередной раз нанесено аэродрому в Староконстантинове, откуда, как накануне сообщалось, взлетали фронтовые бомбардировщики Су-24 ВС ВСУ, ударившие по Чонгарскому мосту британо-французскими ракетами Storm Shadow.

    Как говорится, пока гром не грянет, ̶м̶у̶ж̶и̶к̶ Герасимов не перекрестится. yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +3
    поражение в очередной раз нанесено аэродрому в Староконстантинове, откуда, как накануне сообщалось, взлетали фронтовые бомбардировщики Су-24 ВС ВСУ,
    Будем надеяться, что удар был результативен если только противник не переместил самолеты на запасной, который просто обязан быть.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:15
    0
    Вопрос знатокам , какой ресурс у двигателей Ту95?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:16
    +2
    А где же удар по ЦПР: нам ведь обещали.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:17
    +3
    То есть "ответственные"чины МО знали,что Су24 у всук есть в наличии,что они являются носителями этих ракет,где они находятся.Но до этого ударов не предпринимали,точнее сделали телодвижения по свершившимся фактам.Странная Военная Операция..Или Странное Минобороны..Впрочем,все это логично из шапкозакидательства,приписок,пыли в глаза последних лет
  6. ugos
    ugos Сегодня, 07:18
    +1
    '' ударившие по Чонгарскому мосту британо-французскими ракетами Storm Shadow.''
    Так за это Шойгу обещал незамедлительно бить по ''центрам принятия решений'' или это опять другое, типа: мост это не сам Крым.