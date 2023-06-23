В ночное время нанесён удар по аэродрому в Староконстантинове, откуда взлетали Су-24 ВС ВСУ для удара ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Ещё накануне вечером в украинских пабликах появились сообщения о том, что в воздух поднялись стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС, в связи с чем были сделаны заявления о «скорой» (на тот момент) воздушной тревоге. В течение ночи воздушная тревога действительно охватывала различные регионы Украины.
В ночные часы стали появляться сообщения об ударах по различным объектам на территории противника. Ракеты поразили объекты в том числе в западной части Украины. Стало известно о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областях. По последним данным, огневое поражение в очередной раз нанесено аэродрому в Староконстантинове, откуда, как накануне сообщалось, взлетали фронтовые бомбардировщики Су-24 ВС ВСУ, ударившие по Чонгарскому мосту британо-французскими ракетами Storm Shadow. О том, каковы последствия прилётов по аэродрому, пока данных нет.
По объектам в Хмельницкой области удары нанесены с использованием нескольких ракет.
Львовские чиновники сначала сообщили в сети о взрыве в городе. Затем пост был удалён, а вместо него появилась публикация о «техническом взрыве, не имеющем отношения ни к прилёту, ни к работе ПВО». Мягко говоря, не все в это поверили.
Также стало известно о нанесении ударов по военным объектам в Харькове и Харьковской области. Там, по последним данным, отработали ударные дроны класса «Герань». Нанесено огневое поражение местам дислокации украинских военных и иностранных наёмников, переброшенных в течение последних нескольких недель под Харьков.