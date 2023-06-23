Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

Такая возможность теоретически есть. Ведь уже есть несколько случаев с тем, как за пределы Украины ушло противотанковое оружие, поставленное Западом. Оно уже появляется за границей.

Я нахожу очень важным то, чтобы мы и дальше могли сохранять свою свободу действий, направленную против попыток Ирана расположить подконтрольные войска на наших северных границах.