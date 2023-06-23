Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

Премьер-министр Израиля прокомментировал становящееся всё более назойливыми запросы украинских чиновников о передаче Киеву оружия израильского производства. Ранее в Киеве чиновники самого разного ранга просили (а зачастую и требовали) у Израиля поставить им танки «Меркава», системы ПВО-ПРО «Железный купол» и др. Израиль от таких поставок пока воздерживается, хотя на днях появились сообщения о готовности властей Израиля разрешить экспорт танков «Меркава» в третьи страны.
По словам Биньямина Нетаньяху, для Израиля велика опасность того, что в случае передачи Украине израильского вооружения оно может оказаться в Иране, а после использоваться и против самого Израиля и его армии.
Израильский премьер:
Такая возможность теоретически есть. Ведь уже есть несколько случаев с тем, как за пределы Украины ушло противотанковое оружие, поставленное Западом. Оно уже появляется за границей.
Нетаньяху напомнил, что у Израиля тесные связи с Россией, в том числе по сирийскому вопросу. По словам премьера Израиля, эти договорённости заключаются в том числе в использовании воздушного пространства Сирии, для предупреждения возможных инцидентов.
Нетаньяху:
Я нахожу очень важным то, чтобы мы и дальше могли сохранять свою свободу действий, направленную против попыток Ирана расположить подконтрольные войска на наших северных границах.
Напомним, что ранее украинский посол в Израиле буквально потребовал от правительства этой страны осудить заявление президента России Владимира Путина о Зеленском. Путин, заявив, что в кругу его знакомых немало евреев, указал на то, что они называют нынешнего украинского президента позором еврейского народа. Посол Украины пригрозил тем, что если Израиль это заявление не осудит, то «Елена Зеленская, супруга президента, отменит свой визит». В итоге Зеленская в Израиль всё же полетела.