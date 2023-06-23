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Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

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Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

Премьер-министр Израиля прокомментировал становящееся всё более назойливыми запросы украинских чиновников о передаче Киеву оружия израильского производства. Ранее в Киеве чиновники самого разного ранга просили (а зачастую и требовали) у Израиля поставить им танки «Меркава», системы ПВО-ПРО «Железный купол» и др. Израиль от таких поставок пока воздерживается, хотя на днях появились сообщения о готовности властей Израиля разрешить экспорт танков «Меркава» в третьи страны.


По словам Биньямина Нетаньяху, для Израиля велика опасность того, что в случае передачи Украине израильского вооружения оно может оказаться в Иране, а после использоваться и против самого Израиля и его армии.

Израильский премьер:

Такая возможность теоретически есть. Ведь уже есть несколько случаев с тем, как за пределы Украины ушло противотанковое оружие, поставленное Западом. Оно уже появляется за границей.

Нетаньяху напомнил, что у Израиля тесные связи с Россией, в том числе по сирийскому вопросу. По словам премьера Израиля, эти договорённости заключаются в том числе в использовании воздушного пространства Сирии, для предупреждения возможных инцидентов.

Нетаньяху:

Я нахожу очень важным то, чтобы мы и дальше могли сохранять свою свободу действий, направленную против попыток Ирана расположить подконтрольные войска на наших северных границах.

Напомним, что ранее украинский посол в Израиле буквально потребовал от правительства этой страны осудить заявление президента России Владимира Путина о Зеленском. Путин, заявив, что в кругу его знакомых немало евреев, указал на то, что они называют нынешнего украинского президента позором еврейского народа. Посол Украины пригрозил тем, что если Израиль это заявление не осудит, то «Елена Зеленская, супруга президента, отменит свой визит». В итоге Зеленская в Израиль всё же полетела.
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:32
    +7
    Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана
    . Не хочется им влезать в эту замуту, не хочется.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:36
      +3
      Дык алмазы они до сих пор якутские обрабатывают и по всему миру распространяют. Не хотят они ссориться. Возможные убытки заранее подсчитаны. Дети Иакова были бы не они, если бы типа Европы пошли в разрез интересам своего государства.
      1. Баберметис
        Баберметис Сегодня, 08:02
        +3
        Цитата: Anarchist
        Дык алмазы они до сих пор якутские обрабатывают и по всему миру распространяют. Не хотят они ссориться. Возможные убытки заранее подсчитаны. Дети Иакова были бы не они, если бы типа Европы пошли в разрез интересам своего государства.

        Алмазы алмазами, там добыча на ограниченный срок, а "Сергеевский двор" в центре Иерусалима переписали и официально передали РФ. Таков договор за добычу алмазов.
    2. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 07:37
      +5
      И их только это смущает? А еслиб не Иран, то без проблемм Израиль поставил бы технику нацикам? Мда уж
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:52
        +2
        А вот проблемы Ирана, нас должны волновать сильно больше!!!
        Уж больно хитро под них начали полосатики копать.
        Хитро, умно и с конкретными заманухами.
        Нашим надо уши держать в остро, а то... мало ли!
        Восток дело тонкое, и одним "товарищем Суховым", уже не обойтись... тем более Петруха, там, не поможет, а где Саид, не очень понятно, не видно. request
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:38
      +2
      Цитата: rocket757
      Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана
      . Не хочется им влезать в эту замуту, не хочется.

      Ну не хочется и что? У нас хватает своих проблем.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:47
        +3
        Мне, что, надо было указать, что это желательный, для нас, поступок и признать его правильным, мудрым?
        Каждый делает выбор сам и последствия получает, по итогам...
        Мне все это ровно... не обсуждаю, не критикуют, САМИ, только сами.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 07:58
        +2
        Арон, да нет у вас еще проблем, то что вы щиплете пастухов это не проблемы, они появятся вместе с передачей Сирии или Ирану более современных средств вооружения, как показала практика применения ПВО при массированном ударе с применением РЭБ купол не более чем дуршлаг.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 08:18
          -1
          Цитата: Silver99
          Арон, да нет у вас еще проблем, то что вы щиплете пастухов это не проблемы, они появятся вместе с передачей Сирии или Ирану более современных средств вооружения, как показала практика применения ПВО при массированном ударе с применением РЭБ купол не более чем дуршлаг.

          Типа этого?
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:07
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Ну не хочется и что? У нас хватает своих проблем.

        А у кого их нет в нашше время. Весь мир, одна огромная проблема.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:48
      +2
      Цитата: rocket757
      Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана
      . Не хочется им влезать в эту замуту, не хочется.

      Это они так... Официальная отбрякалка.
      На самом деле - евреи весьма и весьма неглупые люди и понимают, что гораздо страшнее то, что израильское оружие, переданное Украине, окажется у Украины.

      Иран и без израильского оружия, случись чего, обойдётся. Кроме того, Иран стабилен в плане прогнозируемости его действий. А вот Украина, съехавшая окончательно с катушек, непредсказуема как обезьяна с гранатой.

      И да. Кстати.
      У умного народа, как правило, хорошая память. А потому евреи помнят 4 октября 2001 года и рейс SBI1812 Тель-Авив - Новосибирск.
      Я не о том, что мстят. Я о том, что неизвестно что унюханная страна ещё натворить может.
      1. HAM
        HAM Сегодня, 08:12
        +2
        В последнее время у этого "весьма неглупого народа" как то "хорошая память" начала работать весьма избирательно.Как бы им самих себя не перехитрить.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:18
          +2
          Цитата: HAM
          В последнее время у этого "весьма неглупого народа" как то "хорошая память" начала работать весьма избирательно.Как бы им самих себя не перехитрить.

          Я б хотел напомнить "весьма неглупому народу", что те, кого "хорошая память" начинает подводить, обычно плохо заканчивают. И если они уже забыли, благодаря кому они получили свой кусочек "земли обетованной", то пусть подумают о "казнях египетских", номенклатура которых с развитием ядерных технологий расширилась.
          А также пусть подумают о том, насколько глубоко можно склоняться перед младшим, наглым и бестолковым "родственником", который возомнил, что только его мнение может быть решающим и он, со своей историей, ограниченной вчерашним гамбургером, может мировую историю переписывать и планировать по своему усмотрению.
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:56
      +1
      В этом вся сущность "избранных" готовы продать любое оружие кому угодно с любой идеологией даже нацисткой, и какой там холокост или геноцид что за чушь, оно же будет убивать гоев am
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:01
        +1
        Мы видим, то, что нам показывают... то, что не показывают, как о том говорить, рассуждать, одни догадки.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:35
    +2
    Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

    Как говорится: «(Иранских)Зубов бояться - оружие (в Киев)не передавать»
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:35
    +2
    ха-ха... три раза... да продажа уже на поток поставлена и Израиль не исключение, кто с этим столкнулся.... bully
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:21
    +1
    Супружница клоуна едет в Израиль родственников навестить и не нужно на этом фоне "международный скандал" учинять, все равно поедет. Походу, посол окраины относится к 3 разряду послов (полномочный, чрезвычайный и посол на хутор).
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +2
    Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана
    Израильского премьера не так волнует, что оружие его страны будет в этом случае убивать российских солдат, а опасность в том, что может попасть к Ирану. Своеобразная позиция. С другой стороны он косвенно признает, что Киев торгует западным оружием на черном рынке оч ем уже не раз говорилось и приводились примеры. Неужели посещение Израиля женой Зеленского не вдохновило политиков дать Киеву оружия и много?
  6. zoland
    zoland Сегодня, 08:30
    -1
    Цитата: Silver99
    Арон, да нет у вас еще проблем, то что вы щиплете пастухов это не проблемы, они появятся вместе с передачей Сирии или Ирану более современных средств вооружения, как показала практика применения ПВО при массированном ударе с применением РЭБ купол не более чем дуршлаг.

    Передавали уже, итог Сирия лишилась Голан. И купол свою задачу выполняет, а вот за Панцири что то не слышно. В Сирии прям от полчищ безпилотников отбивались....
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:30
    +2
    Нетаньяху не должен забывать, что без СССР/Сталина Израиля, скорее всего, не было бы.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +1
    Премьер Израиля: Велика опасность того, что при передаче израильского оружия Украине оно окажется у Ирана

    Наши как всегда молчат ,а я бы Израиль оповестил ,что оно у Ирана окажется на 100 %
  9. MOLODCHIK
    MOLODCHIK Сегодня, 09:15
    +1
    наши союзники усиленно подталкивают нас помогать нацистам... но в Израиле с брезгливостью смотрят на страну с улицами шухевича и бандэры. В основном большинство Израильтян прекрасно помнят кто такие хмм... украинцы.