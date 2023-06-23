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Российские БРК «Бастион» показали высокую эффективность при уничтожении наземных целей в условиях спецоперации

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Российские БРК «Бастион» показали высокую эффективность при уничтожении наземных целей в условиях спецоперации

Разработанный для защиты побережья от кораблей противника береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" показал высокую эффективность при поражении наземных целей. Об этом сообщил информированный источник.


Российская армия активно применяла БРК "Бастион" на первых этапах спецоперации на Украине, о применении комплекса периодически сообщали в Минобороны. Особенно активно "Бастион" применялся в марте-апреле 2022 года, после этого сообщения о пусках ракет "Оникс" комплекса постепенно сошли на нет. По-видимому, наши провели полноценные боевые испытания, получив все необходимые данные. Подтвердил это и источник.

На начальном этапе спецоперации были применены несколько десятков ракет "Оникс" по наземным целям противника. Они подтвердили высокую эффективность комплекса

- приводит ТАСС слова источника.

Стоит заметить, что применение БРК "Бастион" по наземным целям на Украине далеко не первое, комплекс был испытан еще в Сирии, он применялся для уничтожения некоторых целей боевиков.

БРК "Бастион" разработан "НПО Машиностроения" и предназначен для защиты побережья от кораблей противника. Поставляется в двух вариантах - подвижный "Бастион-П" и стационарный "Бастион-С". В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930 (по 2 ракеты "Оникс" на ПУ), машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с РЛК "Монолит-Б".

В прошлом году появилась информация, что на базе "Бастиона" разрабатывается новый комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон".
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5 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:46
    +1
    Отлично, продолжайте дальше, парни, бейте нациков!!!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:06
      -1
      Все российское вооружение пройдет испытание реальным боем, теперь бы ВПК взять под полный жесткий контроль государства. Дисциплина должна быть железобетонной, время сказок прошло на пороге война, сказали изготавливать в месяц 300 танков Т-90М значит 300, в противном случае директор завода пусть уходит сам и не дожидается конвоя.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:19
        +2
        Конечно, тесть блогера может дать "указание" на камеру предприятию, которое ему и не подчиняется - изготавливать 300, да хоть 1000 танков Т-90М в месяц. Даже если правительство РФ и выделит деньги и будут заключены контракты - для расширения производства, этого мало. Надо ещё дополнительное оборудование, оснастка, специалисты... А с этим проблемы.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:49
        +1
        Армейская дисциплина на гражданском предприятии? С чего бы это?
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:20
    +1
    Особенно активно "Бастион" применялся в марте-апреле 2022 года, после этого сообщения о пусках ракет "Оникс" комплекса постепенно сошли на нет. По-видимому, наши провели полноценные боевые испытания, получив все необходимые данные.

    Сейчас, скорее всего, модуль глобального позиционирования к ракете "привинчивают", чтобы кардинально повысить точность стрельбы по наземным целям.