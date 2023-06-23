Российские БРК «Бастион» показали высокую эффективность при уничтожении наземных целей в условиях спецоперации

Разработанный для защиты побережья от кораблей противника береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" показал высокую эффективность при поражении наземных целей. Об этом сообщил информированный источник.
Российская армия активно применяла БРК "Бастион" на первых этапах спецоперации на Украине, о применении комплекса периодически сообщали в Минобороны. Особенно активно "Бастион" применялся в марте-апреле 2022 года, после этого сообщения о пусках ракет "Оникс" комплекса постепенно сошли на нет. По-видимому, наши провели полноценные боевые испытания, получив все необходимые данные. Подтвердил это и источник.
На начальном этапе спецоперации были применены несколько десятков ракет "Оникс" по наземным целям противника. Они подтвердили высокую эффективность комплекса
- приводит ТАСС слова источника.
Стоит заметить, что применение БРК "Бастион" по наземным целям на Украине далеко не первое, комплекс был испытан еще в Сирии, он применялся для уничтожения некоторых целей боевиков.
БРК "Бастион" разработан "НПО Машиностроения" и предназначен для защиты побережья от кораблей противника. Поставляется в двух вариантах - подвижный "Бастион-П" и стационарный "Бастион-С". В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930 (по 2 ракеты "Оникс" на ПУ), машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с РЛК "Монолит-Б".
В прошлом году появилась информация, что на базе "Бастиона" разрабатывается новый комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон".