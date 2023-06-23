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Пентагон намеревается создать в Индии ремонтно-логистический хаб, крупнейший в регионе

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Пентагон намеревается создать в Индии ремонтно-логистический хаб, крупнейший в регионе

Наличие не менее чем 800 военных объектов (включая крупные военные базы) по всему миру Вашингтону кажется недостаточным. Теперь Пентагон лоббирует создание своего военного объекта на территории Индии.


Как сообщает официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер, ведомство ведёт переговоры с индийскими партнёрами о создании в Индии ремонтно-логистического хаба. Планируется создание крупного хаба, на котором можно было бы осуществлять ремонт и техническое обслуживание военно-морской и военно-воздушной техники – кораблей и самолётов американской разработки.

Райдер:

Наша цель в данном случае состоит в том, чтобы создать в Индии крупный логистический и ремонтный хаб. Он стал бы крупнейшим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индия, напомним, уже несколько лет не может определиться, на какие именно истребители ей сделать ставку. Среди тех, из которых выбирают, и российские Су-35 и МиГ-35. Американцы предлагают индийской стороне свои F-16 одной из последних модификаций. Однако такое предложение Индию не устраивает. Мало того, один американский F-16, по контракту, который предлагают подписать США, будет обходиться индийскому бюджету дороже истребителя F-35 пятого поколения. Истребители же F-35 Индии США продавать пока не собираются.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:55
    0
    Как сообщает официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер, ведомство ведёт переговоры с индийскими партнёрами о создании в Индии ремонтно-логистического хаба. Планируется создание крупного хаба, на котором можно было бы осуществлять ремонт и техническое обслуживание военно-морской и военно-воздушной техники – кораблей и самолётов американской разработки.
    . Чёткая работа, на перспективу!!
    Что и как у них получится, интересный вопрос.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:01
      +1
      Даже не сомневаюсь ромалы согласятся на эту мышеловку США, вся их идеология Неру и Ганди о "не присоединении" при современных Моди это всего лишь коммерция.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:11
        +2
        Ну а что, перекрасят это дело в программу "Производится в Индии" и ещё и за достижение выдадут.
        Вполне могут так поступить.
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:21
    0
    Хорошая взятка. А что мы можем им предложить?
  3. wanna
    wanna Сегодня, 08:22
    0
    Страна, которая может дружить с Индией, должна обладать экстраординарным умом и супертерпением.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:38
      0
      Интересно, дружит ли кто-нибудь с Индией, да и вообще с любой крупной страной?
      Я имею ввиду безвозмездно, не ожидая преференций и подачек?
      1. wanna
        wanna Сегодня, 08:54
        0
        В других странах хотя бы на короткое время достигается консенсус. Но с Индией вы всегда будете видеть только то, как они демонстрируют свои уникальные личности, и никогда не сможете договориться ни о чем.
  4. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:35
    0
    Там бриты в свое время хаб создавали до сих пор до конца выгнать их не могут, только пусти этих наглосаксов и получится как в сказке про лисичку со скалочкой.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    +1
    Наша цель в данном случае состоит в том, чтобы создать в Индии крупный логистический и ремонтный хаб. Он стал бы крупнейшим в Индо-Тихоокеанском регионе.
    И под боком у Китая. Ради этого американцы даже готовы продать индусам F-16 последнего поколения, но по цене выше чем F-35. И тут попытались надурить "аборигенов".
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:13
    0
    Всё таки скучают индусы по белому сагибу и его зелёным бумажкам.