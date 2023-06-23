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Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время

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Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время

Западные оружейные компании не против развернуть производство различных вооружений непосредственно на территории Украины и снабжать ими украинскую армию, но только при определенных условиях. Об этом сообщает Reuters.


В Киеве планируют развернуть производство западных вооружений на своей территории, чтобы сократить время поставок оружия и техники ВСУ. Задумка хорошая, но в данное время трудновыполнимая. Западные производители оружия не прочь перенести часть производства на украинскую территорию, так как это означает дополнительную прибыль, но только не в настоящее время.

По данным агентства, которое ссылается на заявления представителей оружейного бизнеса, ряд компаний высказал желание производить оружие на Украине, но только после окончания конфликта. В настоящее время существует большой риск, что налаженное производство будет накрыто российскими ракетами, поскольку Россия методично уничтожает военную промышленность Украины, проводя демилитаризацию страны.

Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством

- заявил представитель американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation.

Причем ни одна западная компания не выразила интереса в инвестициях в украинский ВПК во время конфликта Украины с Россией.

Между тем, в Киеве продолжают утверждать, что уже в ближайшее время начнут производить вооружение на своей территории, поскольку западные компании якобы "в очереди стоят" с предложениями о сотрудничестве. Может они и стоят, но все соглашения будут подписаны только после окончания конфликта, да и только при условии победы Киева.
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:11
    +1
    Запад в целом готов разорвать Украину (то, что от неё останется) на кусочки. Поделить... Но только после окончания конфликта.
    Польша, Румыния и Венгрия уже готовят законопроекты для этого. Вот это я понимаю - дружба.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:22
      0
      краина это только прелюдия... на Россию нацелились......
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:15
    +4
    Не знаю на счет заводов Запада на Украине, но вот накрыть все перевалочные базы боеприпасов и вооружений на территории Польши вполне возможно и нужно. Не пишите про 5-ю статью устава НАТО, многие о ней только слышали, но не читали. Речь идет о военной доктрине России, идет прямое нападение на территорию России, в нападении на Белгородскую область участвовали спецподразделения Польши, на ее территории проходят обучение боевики и прокачивается оружие летящее на материковую часть России убивая граждан России, думаю достаточно для ответного удара с целью защиты территории России, нужно четко заявить Украина не член НАТО и все вылазки против России от куда они бы не исходили это объявление войны и агрессия против России, уверен осознание надвигающейся на них катастрофы на Западе придет.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:22
      +1
      Цитата: Silver99
      Не пишите про 5-ю статью, многие о ней только слышали, но не читали.

      Я вот, например, про 5-ю статью упоминать не собирался. Потому что читал её, в отличие от тех, кто так на неё молится. По-русски читал, по-английски читал - нигде не нашёл слов о том, что НАТО в целом и Америка конкретно что-либо ОБЯЗАНЫ, например, Польше в случае нашего, например, удара по тому же Жешуву.

      нужно четко заявить Украина не член НАТО и все вылазки против России от куда они бы не исходили это объявление войны и агрессия против России
      Говорить вот только-только "вчера" начали. Будем надеяться, что когда-нибудь ещё и делом подтвердим.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:01
        +1
        Мы видим прекрасно,что в той же Польше,Словакии разворачиваются ремонтные предприятия.И значительная часть той же бронетехники ,уничтоженной в отчетах,на самом деле поврежденной и эвакуированной будет восстановлена.Продолжаем не замечать этого,как например по авиации всук,до сих пор действующей,но сметенной в отчетах конашевковщины
      2. Наган
        Наган Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: Article 5

        The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

        Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security .

        Т.е. каждый член НАТО поступит, как сочтет нужным. В том числе может применить военную силу. А может и не применить.
        Предположим, в случае калибрования условного Жешува НАТОвские тяжеловесы могут решить, что пшeки сами нарвались, и ограничатся дипломатическими нотами и созывом Совета Безопасности. Но фигня в том, что те же боевые шпроты могут, в соответствии с этой 5й статьей, начать обстрел территории РФ и/или РБ тем, что у них есть, а то и ДРГ зашлют. Ессно полетит ответка. А дальше будет такая неразбериха, что поди найди, что происходит, кто виноват, и что делать. Вот тут вполне возможно вступление НАТОвских тяжеловесов. И если это не третья мировая, то что?
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:15
    +1
    ряд компаний высказал желание производить оружие на Украине, но только после окончания конфликта

    Это как с долгами Украины Западу.
    Победит Украина (они такое допускают) - денег как не было, так и не будет.
    Победит Россия - тем более все деньги в вонючее отверстие.
    И так, и эдак - всё не профит.

    И тут так же.
    Сбудутся их западные хотелки - так нас без всякого производства оружия на Украине голыми руками можно будет брать, как в 90-е. "Потом" оно, производство, никому там не нужно. Оно нужно "сейчас". А сейчас - никак.
    Тридцать лет мы смотрели на то, куда катится Украина и ничего не делали. Начнут строить заводы - думаю, что в Москве это заметят. "Калаш"-то "на коленке" склепать - та ещё кривулина выходит, а уж что-либо потяжелее и посерьёзнее явно ни качественно, ни незаметно не "склепаешь".

    Потому - как ни крути, а на Украине никакого производства западного оружия не будет.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:20
      +1
      Бандера и все кто к нему уже попал, будет руководить производством этого оружия.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Это как с долгами Украины Западу.
      Победит Украина (они такое допускают) - денег как не было, так и не будет.
      Победит Россия - тем более все деньги в вонючее отверстие.
      И так, и эдак - всё не профит.

      Вы забываете об активах РФ, блокированных в иностранных банках. Вне зависимости от того, кто победит, эти $300 Миллиардов - хороший куш, и так просто его не отдадут. Незаконно? Законы меняются, и когда надо, применяются задним числом, и независимые суды вполне могут подыграть своим законодателям. Пока идет речь, что на эти деньги будут восстанавливать Незалежну Украину, так отчего бы и не построить на эти деньги оружейный заводик... другой... сколько денег хватит. Если Незалежна Украина, как субъект международного, или какого иного, права исчезнет с карты... неважно, были бы деньги, а куда девать, найдут, ну скажем компенсация средств, затраченных западом на обустройство украинских беженцев. А восстановление бывшей Украины? Россия включила ее в свой состав, пусть Россия и восстанавливает, но деньги не вернем, они уже потрачены.
      Вот как-то так.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    0
    , в Киеве продолжают утверждать, что уже в ближайшее время начнут производить вооружение на своей территории, поскольку западные компании якобы "в очереди стоят" с предложениями о сотрудничестве.

    Киев может купить это вооружение или обеспечить технологический уровень производства ?
    В Киеве уже давно ,кроме лозунгов ничего не производят . Они надеются что проигравшей войну Украине русские заплатят 300 триллионов долларов компенсации ...........................клоуны
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:33
    0
    Производство как и репарации, все в будущем. Облизываться никто не запрещает, все зависит от длины языка.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 08:33
    0
    Надеюсь, во второй Фолклендская война Россия сможет что-то с этим сделать.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    0
    Западные оружейные компании не против развернуть производство различных вооружений непосредственно на территории Украины
    А мешает не только война, но и очевидно неопределенность в том, а что останется от территории бывшей Украины, которую можно будет использовать под строительство без ущерба для себя. Киев естественно в мечтах уже производит оружие совместно с западными компаниями и оно эшелонами идет на фронт. Одни забрасывают наживку в виде возможного долгосрочного сотрудничества, другие ее с ходу заглатывают не анализируя ситуации.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:38
    0
    Это мантры для тупоголовых шаровар, чтобы без раздумий подыхали на фронте - за светлое будущее, за кружевные труселя, без виз, гейпарады и мощное промышленное производство. Смысл производства каких то вооружений на территории 404 это снижение расходов на логистику и ускорение логистики так используется производимое там же. Вот только пока идет война никто не станет создавать производство по которому прилетает то балалайка, то Кинжал. А когда конфликт закончится востребованность вооружений тоже снизится.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:40
    0
    Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время
    . И хочется и колется... хотя, слова, это просто слова, а до дел там и вовсе не дойдёт.