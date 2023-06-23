Британское издание: Западные оружейные компании готовы развернуть своё производство на Украине, но не в настоящее время

Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством

Западные оружейные компании не против развернуть производство различных вооружений непосредственно на территории Украины и снабжать ими украинскую армию, но только при определенных условиях. Об этом сообщает Reuters.В Киеве планируют развернуть производство западных вооружений на своей территории, чтобы сократить время поставок оружия и техники ВСУ. Задумка хорошая, но в данное время трудновыполнимая. Западные производители оружия не прочь перенести часть производства на украинскую территорию, так как это означает дополнительную прибыль, но только не в настоящее время.По данным агентства, которое ссылается на заявления представителей оружейного бизнеса, ряд компаний высказал желание производить оружие на Украине, но только после окончания конфликта. В настоящее время существует большой риск, что налаженное производство будет накрыто российскими ракетами, поскольку Россия методично уничтожает военную промышленность Украины, проводя демилитаризацию страны.- заявил представитель американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation.Причем ни одна западная компания не выразила интереса в инвестициях в украинский ВПК во время конфликта Украины с Россией.Между тем, в Киеве продолжают утверждать, что уже в ближайшее время начнут производить вооружение на своей территории, поскольку западные компании якобы "в очереди стоят" с предложениями о сотрудничестве. Может они и стоят, но все соглашения будут подписаны только после окончания конфликта, да и только при условии победы Киева.