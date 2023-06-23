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Американский эксперт назвал предполагаемые поставки самолетов F-16 Украине «шагом к гибели цивилизации»

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Американский эксперт назвал предполагаемые поставки самолетов F-16 Украине «шагом к гибели цивилизации»

Передача Украине самолетов-истребителей F-16, если она состоится, может стать шагом к началу ядерной катастрофы. Об этом заявил американский эксперт, бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.


По мнению американского аналитика, с самого начала боевых действий на Украине ему стало понятно, что конфликт приведет к «постоянно расширяющейся войне», конечной точкой которого может стать ядерная конфронтация. Сейчас конфликт продолжает расширяться. Например, истребители F-16, которые ранее Вашингтон не собирался передавать Украине, уже почти ей переданы. Что интересно, в первую партию F-16 войдут самолеты, которые могут быть вооружены ядерным оружием.

Пол Крейг Робертс считает, что после передачи таких самолетов Россия будет убеждена в том, что истребители могут быть использованы для нанесения ударов тактическим ядерным оружием по российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому в Кремле и заговорили об ударах по европейским авиабазам, на которых планируется разместить «украинские» F-16.

Аналитик считает, что российский президент Владимир Путин позволил конфликту так затянуться, поскольку верил в сохранение остатков разума у западных лидеров. Но, судя по всему, разума на Западе не осталось. Действия Вашингтона фактически являются безумием. На протяжении многих лет США стремились расширять НАТО, свергали правительства в бывших советских республиках, устраивали различные провокации.

Не удовлетворившись превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое с Китаем и Ираном. Это безумие. Это может закончиться только разрушением цивилизации

- подчеркнул Пол Крейг Робертс.

Создает этот риск для мировой цивилизации, для всего человечества именно «коллективный Запад» во главе США. К сожалению, все здравомыслящие политические силы в странах Запада практически подавлены и надежд на то, что западные правительства «одумаются», не так много.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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15 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:15
    +6
    Это может закончиться только разрушением цивилизации
    если штаты исчезнут с карты мира-это еще не крах цивилизации.... скорее исцеление!
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:22
      +3
      Цитата: Mouse
      если штаты исчезнут с карты мира-это еще не крах цивилизации.... скорее исцеление!

      А штаты тут при чем ,это упыри типа прибалтов и поляков в основном воду мутят .Понятно что принимают решения не они ,но они помалкивают в общем хоре .Там еще Лондон любит масла в огонь плеснуть.
      Стоить заметить как сменилось громкое мычание поляков ,на растерянный вой ,когда Бацка получили ядерное оружие . В Польше стали о чем то догадываться
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:26
        0
        главнюка убирать надо...... hi .................................................................................
      2. SincerityX
        SincerityX Сегодня, 08:42
        +3
        А кто по Вашему там это всё взравщивает с начала прошлого века? Кто привел гитлера? Кто пытался захватить власть во время революции? Кто с начала времён устраивал периодические набеги на нашу страну? Сначала бриты, теперь бриты с амерзами. Точнее их "элиты" которые до сих пор считают себя "надлюдьми", "демосами" или "ариями", как угодно.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:26
      +4
      Не совсем согласен с автором, F-16 на данном этапе будет использоваться исключительно для пусков по территории России британских ракет "воздух-земля", до поставок США на Украину ракет наземного базирования, ядерного оружия конечно на них не будет, но цель номер 1 это Крымский мост и вся инфраструктура ВС РФ. Как бы странно не звучало, но предотвратить ядерную войну, можно только предупредительно уничтожив Германию, Польшу, Британию..... лично я бы начал с Польши, тут нужно четкое понимание, уступки только раззадоривают противника.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:41
        +3
        Прекратить войну можно было, если пустой трёп башен про красные линии заменить результативными ударами по киеву, но башни работают по сценарию запада, а для собственного населения - усмешки, надувание щёк и пустая болтовня!
      2. Aken
        Aken Сегодня, 08:42
        +2
        Польша с Британией согласен. А Германия нам ещё пригодится. Как ни парадоксально, но из тройки, она наименее зловредная.
      3. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 09:41
        0
        лично я бы начал с Польши

        Согласен, зачем разделять в пятый раз, лучше один раз зачистить и одного говна станет меньше...
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 08:32
      +1
      Проблема в том что в связи с особенностью менталитета СШП не смог развозиться "во внутрь" как это сделал в своё время СССР, они весь Мир забрызгают если лопнут.
    4. Задира
      Задира Сегодня, 09:01
      +1
      если штаты исчезнут с карты мира-это еще не крах цивилизации.... скорее исцеление!

      Штаты и вся остальная свора могут исчезнуть только с Россией и то не факт. Живем не во времена Хрущева, когда в ответ на размещение ракет в Турции могли разместить свои ракеты на Кубе. Если НАТОвские ракеты ударят, к примеру, из Финляндии по Москве или Питеру даже помолиться не успеешь
    5. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 09:36
      0
      если штаты исчезнут

      Сюда бы написал и англичан, вот где всё зло мира...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:26
    +5
    Застрельщики сидят на островах, гадят везде и всегда только бриты чужими руками. Первыми застрельщиком по танкам кто был? При этом сами дали с десяток, а немчуру раскрутили по полной, то же будет и с летаками.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +3
    Цитата: APASUS
    А штаты тут при чем ,это упыри типа прибалтов и поляков в основном воду мутят .
    Так значит вот кто "стрелочник" в подведению мира к ядерной войне. И тогда выходит, что Сша и конечно Британия "белые и пушистые", вот только сильно подвержены польскому и прибалтийскому влиянию. Однако. Хотя поляки действительно основные провокаторы в Европе, но под американским влиянием.
  4. termos
    termos Сегодня, 08:49
    0
    Да задолбали с пугалками этими) Не настолько дураки там сидят, никто не собирается ядерную войну устраивать, западная цивилизация построила сложнейшие торгово-экономические и логистические цепочки и много активов, и ядерная война порушит это всё. Те же транснациональные концерны не настолько добродушные, чтобы с этим всем вмиг расстаться. Ибо на этом всем влияние и строится. Всех ядерная война, вопреки стереотипам, не уничтожит - всего ядерного оружия на Земле по энергетике со скрипом наберется на извержение одного из самых лютых вулканов или падение хорошего такого астероида, а по степени радиоактивности активного вещества в боеголовках у всех наберется суммарно максимум на пару полных загрузок РБМК. Но вышенаписанное потрепает довольно фатально.
  5. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 08:51
    +2
    Я так думаю....Самолеты - еще не конец. А вот как только пойдут разговоры о том, что "Украине не будут поставлять атомные боеприпасы"- вот тут уже можно начинать бункер копать.
    Из того что было за последний год мне стало понятно - все их "НЕ "означают только то что вскорости поставят или уже там. hi