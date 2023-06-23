Американский эксперт назвал предполагаемые поставки самолетов F-16 Украине «шагом к гибели цивилизации»

Не удовлетворившись превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое с Китаем и Ираном. Это безумие. Это может закончиться только разрушением цивилизации

Передача Украине самолетов-истребителей F-16, если она состоится, может стать шагом к началу ядерной катастрофы. Об этом заявил американский эксперт, бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По мнению американского аналитика, с самого начала боевых действий на Украине ему стало понятно, что конфликт приведет к «постоянно расширяющейся войне», конечной точкой которого может стать ядерная конфронтация. Сейчас конфликт продолжает расширяться. Например, истребители F-16, которые ранее Вашингтон не собирался передавать Украине, уже почти ей переданы. Что интересно, в первую партию F-16 войдут самолеты, которые могут быть вооружены ядерным оружием Пол Крейг Робертс считает, что после передачи таких самолетов Россия будет убеждена в том, что истребители могут быть использованы для нанесения ударов тактическим ядерным оружием по российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому в Кремле и заговорили об ударах по европейским авиабазам, на которых планируется разместить «украинские» F-16.Аналитик считает, что российский президент Владимир Путин позволил конфликту так затянуться, поскольку верил в сохранение остатков разума у западных лидеров. Но, судя по всему, разума на Западе не осталось. Действия Вашингтона фактически являются безумием. На протяжении многих лет США стремились расширять НАТО, свергали правительства в бывших советских республиках, устраивали различные провокации.- подчеркнул Пол Крейг Робертс.Создает этот риск для мировой цивилизации, для всего человечества именно «коллективный Запад» во главе США. К сожалению, все здравомыслящие политические силы в странах Запада практически подавлены и надежд на то, что западные правительства «одумаются», не так много.