Западные СМИ: Атомные субмарины ВМС США используют такие же контроллеры, как на пропавшем батискафе «Титан»

Самое удивительное, что у них есть шнуры. На самом деле таких сейчас много не делают, ведь все уже перешли на Bluetooth

Подводные лодки Военно-морских сил США, в том числе атомные субмарины, на протяжении многих лет управляются с помощью контроллеров, которыми управлялся и батискаф «Титан», пропавший недавно. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на комментарии от бывших высокопоставленных командиров ВМС США.Подводная лодка USS Colorado, как рассказывает ее бывший командир Рид Кепп, стала первой ударной субмариной, на которой использовали контроллеры Xbox 360 для управления фотонными мачтами, которые заменили перископы. По словам офицера, контроллеры для видеоигр были более привычны для молодых моряков, привыкших с детства играть в видеоигры.Еще один офицер, бывший командир подводной лодки USS Indiana Скотт Бреснахан, рассказал, что на субмарине использовали контроллер Xbox, с которым легко могли обращаться молодые военнослужащие. Кроме того, контроллер отличался ничтожной по меркам флота ценой – около 60 долларов.- подчеркнул подводник.Таким образом, западные СМИ вскрыли в контексте изучения истории батискафа «Титан» весьма интересные аспекты управления стратегическими подводными лодками американских военно-морских сил. Впрочем, использование контроллеров для видеоигр не означает, что деятельности подлодок что-то угрожает. В конце концов, годами это оборудование использовалось на субмаринах, и ничего страшного не происходило.