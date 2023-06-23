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Западные СМИ: Атомные субмарины ВМС США используют такие же контроллеры, как на пропавшем батискафе «Титан»

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Западные СМИ: Атомные субмарины ВМС США используют такие же контроллеры, как на пропавшем батискафе «Титан»

Подводные лодки Военно-морских сил США, в том числе атомные субмарины, на протяжении многих лет управляются с помощью контроллеров, которыми управлялся и батискаф «Титан», пропавший недавно. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на комментарии от бывших высокопоставленных командиров ВМС США.


Подводная лодка USS Colorado, как рассказывает ее бывший командир Рид Кепп, стала первой ударной субмариной, на которой использовали контроллеры Xbox 360 для управления фотонными мачтами, которые заменили перископы. По словам офицера, контроллеры для видеоигр были более привычны для молодых моряков, привыкших с детства играть в видеоигры.

Еще один офицер, бывший командир подводной лодки USS Indiana Скотт Бреснахан, рассказал, что на субмарине использовали контроллер Xbox, с которым легко могли обращаться молодые военнослужащие. Кроме того, контроллер отличался ничтожной по меркам флота ценой – около 60 долларов.

Самое удивительное, что у них есть шнуры. На самом деле таких сейчас много не делают, ведь все уже перешли на Bluetooth

- подчеркнул подводник.

Таким образом, западные СМИ вскрыли в контексте изучения истории батискафа «Титан» весьма интересные аспекты управления стратегическими подводными лодками американских военно-морских сил. Впрочем, использование контроллеров для видеоигр не означает, что деятельности подлодок что-то угрожает. В конце концов, годами это оборудование использовалось на субмаринах, и ничего страшного не происходило.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jeffrey M. Richardson
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:23
    +5
    Это капец какой то.... В военной технике применять контроллеры игровой консоли... belay
    По крайней мере в СССР различалась продукция и элементная база для оборонки и бытового назначения.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:37
      +5
      hi!
      Цитата: Nexcom
      Это капец какой то.... В военной технике применять контроллеры игровой консоли...
      По крайней мере в СССР различалась продукция и элементная база для оборонки и бытового назначения.

      Неожиданно вспомнилось.
      Что там на Западе говорили про чипы из "трофейных стиральных машин" и наши ракеты?... lol
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:39
        +4
        hi

        Дык раз такое дело у них, может они сами со стиралок и выковыривают чипы, а на нас тень наводят. С Хbox то спалились. laughing
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 08:49
      +1
      У Xbox360 очень хорошие контроллеры. Потребитель за свои деньги и посреди огромного выбора очень привередлив. В СССР потребитель ел что дают, поэтому там ширпотреб не отличался качеством.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:59
        +1
        Цитата: военком Котёнок
        В СССР потребитель ел что дают, поэтому там ширпотреб не отличался качеством.

        У моей тётки до сих пор на даче работает холодильник "ЗиЛ". Помните, округлый такой, с рукояткой, наверное, скрученной с какого-то автомобиля (lol)? Без чипов и контроллеров. Год рождения этого агрегата не знаю, но знаю точно, что в 1972-м он уже у тётки был. За это время два раза подвергся покраске - один раз кисточкой, второй - из баллончика. И всё.

        Это я про качество бытовой советской техники.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:36
          +1
          У родителей тоже такой ЗиЛ был. Очень долго работал. Очень. Потом еще и в саду в качестве шкафа импровизированного догнивал, когда сломавшиеся кишки с двигателем выковырены были. wink
          А рукоятка точно как от автомобиля была. Со встроенным замком и ключом.
          Наверно чтобы в коммуналках продукты соседи не тырили. А может чтобы закрывать холодильник от тех кто из семьи по ночам жрать к холодильнику ходит. wassat
      2. Akim
        Akim Сегодня, 09:00
        +1
        Цитата: военком Котёнок
        У Xbox360 очень хорошие контроллеры

        13 лет приставке (360 толстуха Джаспер), 13 лет контроллерам (они, кстати, радио, а не БТ как на следующем поколении). За исключением пары сгрызенных сыном по детству резинок на стиках до сих пор имеют нормальный вид и пашут замечательно (правда последние года 3 юзаются не много ввиду упора на Xbox One X). Геймпад убить сложно, сын когда-то давно убил этим геймпадом мой монитор - в ожидании загрузки сын размахивал руками, геймпад вылетел из руки, пролетел полтора метра и влепил по матрице, матрице хана, монитор на свалку, еще и клаве под моником перепало, геймпаду хоть бы хны)
    3. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 09:03
      +1
      "Это капец какой то.... В военной технике применять контроллеры игровой консоли.."
      его делали не для хбох, просто он и там применяется. и зачем делать что то другое, сложное и дорогое, если эта штука успешно работает. контроллер- это, грубо говоря, кнопка, которая что то включает+немного электроники вокруг. и ей пофигу, что включать- игрульку, или торпеду laughing
    4. spirit
      spirit Сегодня, 09:03
      +1
      Это капец какой то.... В военной технике применять контроллеры игровой консоли
      Это все го лишь для удобства и в любом случае там есть и основная классическая система управления.В этом ничего плохого нет.Современные квадракоптеры тоже с джостиков управляться,уверен что в будущем в военной версии там будет геймпад как на консоли так как операторам привычнее данный интерфейс управления.Пригожин вон не зря геймеров сейчас набирает)это правильный путь hi
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:24
    +2
    ни разу не кровожадный я... но... пусть их постигнет курс "Титана"... feel
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:27
      +2
      Уже! Почти сразу, как опустились. Раздавило давлением. Нашли куски от батискафа.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:28
        +2
        Наверно на джойстике не ту кнопочку нажали. Или подумали по привычке что если что, то смогут перезагрузится и стартануть с сохранения.
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:25
    +2
    Мне вот непонятно.
    Разве не должно быть на пропавшем батискафе "системы экстренного автоматического всплытия" (например).
    Есть кто в теме? Разъясните пжалста.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:32
      +7
      Создатель батискафа Титан решил быть не как все и его конструкция отличается от всех других с стальным шаром на пару человек и громоздкой системой балласта, на сарделько-образную форму без громоздкой системы плавучести из титана и углеродного волокна. У него даже люк рубочный не наверху как у всех, а спереди с иллюминатором, который открывается в бок. ИМХО господин перехитрил сам себя пытаясь сделать более компактную и лёгкую конструкцию да ещё с большим количеством людей на борту. Если, как говорят, нашли обломки, а при создании подводных аппаратов закладывается огромный запас прочности где гарантированно разрушается корпус, у Титана предел 4000 + где то 20-30% сверху, Титаник лежит на 3800, тут всё решил сопромат проклятый. Конструкция выдержала сколько то погружений, а дальше усталость сделала своё дело.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:42
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Мне вот непонятно.
      Разве не должно быть на пропавшем батискафе "системы экстренного автоматического всплытия" (например).

      На схеме батискафа, которую я в своём детстве видел в детской энциклопедии, была предусмотрена на этот случай какая-то фигулина типа бочки со свинцовой дробью.
      За несколько десятков лет технологии шагнули настолько далеко, что от системы аварийного всплытия решили отказаться?

      Тоже было бы интересно услышать профессиональное мнение.
      1. дядя влад
        дядя влад Сегодня, 08:49
        +1
        Есть книга Кусто как он строил и опускался в Марианскую впадину. Система проста до дикости. Свинцовая дробь притянута эл.магнитом. При аварии щелкаеш тумблер ,электричество отключается.дробь падает на дно, батискафа лупит наверх за счёт плавучести.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:08
          0
          Цитата: дядя влад
          Есть книга Кусто как он строил и опускался в Марианскую впадину. Система проста до дикости. Свинцовая дробь притянута эл.магнитом. При аварии щелкаеш тумблер ,электричество отключается.дробь падает на дно, батискафа лупит наверх за счёт плавучести.

          Именно эту схему я в первой половине 70-х в детской энциклопедии и видел - про ёмкость с дробью, магнитный замок и т.д. И Кусто читал в советской серии книг что-то типа "Путешествия. Открытия. Исследования" - там ещё были А.Бомбар, "Кон-Тики", Г.Тазиев и прочие интересные штуки..

          Мне интересно от понимающих услышать - такое нехитрое устройство чем-то "высокотехнологичным" заменили? Или совсем упразднили?
      2. PPD
        PPD Сегодня, 09:00
        +1
        На схеме батискафа, которую я в своём детстве видел в детской энциклопедии, была предусмотрена на этот случай какая-то фигулина

        Это в нормальных батискафах.
        Система на лодках еще до 1 мировой иногда применявшаяся.
        А товарищ разработчик- самым умным оказался- выкинул за ненадобностью, ну или " оптимизировал" как сейчас говорят.
        У него люк и тот снаружи закрывался, если сведенья не врут. Да и давление там ой-ой.
        А вообще это с батискафами такими это уже 5 авария.
        Погружавшиеся подписывали бумагу, что предупреждены о возможных авариях, в т.ч. и смерти request
      3. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 09:05
        +2
        "была предусмотрена на этот случай какая-то фигулина типа бочки со свинцовой дробью"
        не успели сбросить
        1. PPD
          PPD Сегодня, 09:33
          0
          Это не аварийная- это штатная.
          А аварийной не было.
          И еще у этой ( хотел написать фигни) штуковины- проблемы с плавучестью, которые решили....... приделкой пенопласта wassat fool
          Погружались с мешком, потом скидывали.
          Ручек внутри не было. Угол погружения градусов 50.
          Туалет внутри- ящик с песком.
          Водила за иксбокс держится, никаких прокладок в люке, тоже нет кстати, как и аварийных буев, систем спасения, и.т.д.
          Ну и чем погружение на такой"чудо технике" закончиться могло.
          Пенопласт отвалился банально и вуаля. А " система всплытия" небольшая- не компенсирует отвалившийся пенопласт- и никакой усталости материала не надо, он, ктати не из металла, а из углепластика сделан.
          Да банально- олигархи эти весят много- тяжелые- плавучесть уже уменьшилась.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:43
      +3
      Сигизмунд Вольдемарович, в народе говорят проще - дуракоустойчивость, имея ввиду свойство системы исправлять ошибки человека. Но как говорил классик - "Ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая беспредельна." (Дюма мл.)
      Если его попросту раздавило на глубине, то никакая система всплытия не поможет. Видать наступила банальная усталость корпуса после многочисленных погружений и скорлупка лопнула. Любые подводные лодки в ТТХ которых пишут про максимальную глубину погружения , бывают на такой глубине считанные разы, а то и вовсе один раз при ходовых испытаниях. И это за пару десятков лет службы - берегут прочный корпус. smile
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 08:59
        0
        Так еще и дефекацию проходят, и в случае обнаружения "усталастных" признаков ограничивают глубину погружения.
    4. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 08:48
      +2
      Мы не знаем как развивалась катастрофа - если произошло разрушение корпуса то там никакая система экстренного всплытия не поможет.
  4. SincerityX
    SincerityX Сегодня, 08:33
    +1
    Я то реально думал, что речь о контроллере как о "бортовом компьютере", а не о "джойстике" Да пусть хоть детской игрушкой "юла" управляют. Как это скажется на боеспособности АПЛ? Никак.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +1
      Зато какая фигня, в любом портовом магазине ХВох прикупят, контроллер отковыряют и отремонтируются если что. laughing
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:39
    +2
    Почувствуйте разницу...(в технологиях).
    Американцы радовались и кичились что когда то воткнули флаг США на Южный полюс......
    Россия просто взяла и воткнула свой ТИТАНОВЫЙ флаг на Северный полюс....на глубине 6 км.....

    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:41
      +1
      Походу контроллер от Xbox на глубине 6 км просто не работает....
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:41
    +4
    А светодиоды что на утонувшем батискафе, что на американских АПЛ и ДАЖЕ на Зумволтах "ваще" китайские.
    Именно из-за этого все проблемы. wassat
  7. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 08:42
    +2
    Используйте колесико для выбора оружия, а кнопку под большим пальцем - для стрельбы.
    Упс, я играл в Fallout в прошлом.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:55
    +1
    Цитата: Копчёный
    Создатель батискафа Титан решил быть не как все и его конструкция отличается от всех других с стальным шаром на пару человек и громоздкой системой балласта, на сарделько-образную форму без громоздкой системы плавучести из титана и углеродного волокна. У него даже люк рубочный не наверху как у всех, а спереди с иллюминатором, который открывается в бок. ИМХО господин перехитрил сам себя пытаясь сделать более компактную и лёгкую конструкцию да ещё с большим количеством людей на борту. Если, как говорят, нашли обломки, а при создании подводных аппаратов закладывается огромный запас прочности где гарантированно разрушается корпус, у Титана предел 4000 + где то 20-30% сверху, Титаник лежит на 3800, тут всё решил сопромат проклятый. Конструкция выдержала сколько то погружений, а дальше усталость сделала своё дело.


    А сколько она выдержала погружений на такую глубину? Тут много наложилось и модные легкие материалы, и расчетные программы. Это как когда мы, на заводе, должны были для подземного зала строящейся станции метро, не скажу какой, заменить литые чугунные элементы несущих конструкций на сварные стальные и отдали посчитать на прочность на суперскую программу, с помощью которой моделировали обрушение Трансвааль-парка. Когда я увидел результаты, я спросил - а как вы сварные швы считали? Они ответили, а мы как всю конструкцию как монолит sad ....Пришлось делать элементы стены зала с полным проваром, чтобы с запасом и с УЗД контролем, который кстати отсутствовал при изготовлении этого "шедевра", композитную обечайку которого раздавило, как я думаю, еще на полпути к Титанику.
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:55
    0
    Мне этот Xbox 360 контроллер почему-то больше нравится, чем от Xbox one, хотя и тот и тот очень надёжный, а наши российские контроллеры так и не появились как и игровые приставки, а жаль очень развивают хорошие логические игры, а сетевухи для развлечения, жаль некогда играть, уже месяца три в руки контроллер не брал winked
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 09:09
      0
      " уже месяца три в руки контроллер не брал "
      вы его ни с чем не путаете?
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:16
    0
    Цитата: Оби Ван Кеноби
    Мне вот непонятно.
    Разве не должно быть на пропавшем батискафе "системы экстренного автоматического всплытия" (например).
    Есть кто в теме? Разъясните пжалста.

    Она была: система сброса двух накавален, но как сказано было ниже создали перехетрили самих себя, за что и поплатились.