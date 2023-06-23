Источник назвал сроки начала капитального ремонта с модернизацией корвета «Стерегущий» проекта 20380

Государственный контракт на модернизацию корвета "Стерегущий" на Кронштадтском морском заводе планируется заключить до конца текущего года. Работы на объекте начнутся в начале следующего года. В документе будут закреплены сроки возвращения в строй корвета

Отправленный на капитальный ремонт многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота находится на Кронштадтском морском заводе, но основные работы на нем еще не начинались. Как сообщил информированный источник, специалисты предприятия определяют объемы предстоящих работ.О том, что "Стерегущий" отправился на капитальный ремонт с модернизацией сообщалось в начале марта этого года. Корабль прибыл на Кронштадтский морской завод, где и будут проходить все работы. На сегодняшний день специалисты предприятия проводят дефектацию систем и механизмов корабля с целью определения объема работ. Сама модернизация стартует не раньше начала следующего года, после заключения контракта на капитальный ремонт.- приводит ТАСС слова источника.После возвращения в строй "Стерегущего", на капиталку отправится следующий корвет Балтфлота, в планах модернизация корветов "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий".Ранее сообщалось, ято корвет "Стерегущий" в рамках ремонта и модернизации лишится противокорабельного комплекса "Уран", а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик-М". Вместо них корабль получит универсальные пусковые установки под крылатые ракеты "Калибр", которые также можно использовать для ракет "Оникс" и "Циркон", а также зенитный комплекс "Полимент-Редут" на 16 пусковых ячеек. Также в рамках ремонта "Стерегущему" обновят главную энергетическую установку.