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Источник назвал сроки начала капитального ремонта с модернизацией корвета «Стерегущий» проекта 20380

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Источник назвал сроки начала капитального ремонта с модернизацией корвета «Стерегущий» проекта 20380

Отправленный на капитальный ремонт многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота находится на Кронштадтском морском заводе, но основные работы на нем еще не начинались. Как сообщил информированный источник, специалисты предприятия определяют объемы предстоящих работ.


О том, что "Стерегущий" отправился на капитальный ремонт с модернизацией сообщалось в начале марта этого года. Корабль прибыл на Кронштадтский морской завод, где и будут проходить все работы. На сегодняшний день специалисты предприятия проводят дефектацию систем и механизмов корабля с целью определения объема работ. Сама модернизация стартует не раньше начала следующего года, после заключения контракта на капитальный ремонт.

Государственный контракт на модернизацию корвета "Стерегущий" на Кронштадтском морском заводе планируется заключить до конца текущего года. Работы на объекте начнутся в начале следующего года. В документе будут закреплены сроки возвращения в строй корвета

- приводит ТАСС слова источника.

После возвращения в строй "Стерегущего", на капиталку отправится следующий корвет Балтфлота, в планах модернизация корветов "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий".

Ранее сообщалось, ято корвет "Стерегущий" в рамках ремонта и модернизации лишится противокорабельного комплекса "Уран", а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик-М". Вместо них корабль получит универсальные пусковые установки под крылатые ракеты "Калибр", которые также можно использовать для ракет "Оникс" и "Циркон", а также зенитный комплекс "Полимент-Редут" на 16 пусковых ячеек. Также в рамках ремонта "Стерегущему" обновят главную энергетическую установку.
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5 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:49
    0
    Был корвет проекта 20380 - станет корвет проекта 20385. Все просто.
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:57
      +2
      Может быть и просто.
      Но его еще лет 5 - 7 модернизировать будут.
      А зная наши темпы строительства и КВР кораблей, "Стойкий" можно сразу на металлолом везти.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 09:49
        0
        Но его еще лет 5 - 7 модернизировать будут.
        А зная наши темпы строительства и КВР кораблей, "Стойкий" можно сразу на металлолом везти.
        Согласен с Вами полностью, это горькая правда .Как пример сдвига сроков в право, можно рассмотреть на примере ремонта БДК "Александр Шабалин". В марте на стране ВО была информация о том, что:
        Швартовные испытания планируется начать в середине апреля, летом пройдут послеремонтные испытания на морских полигонах Балтийского флота, а возвращение корабля в боевой состав флота пройдет в сентябре этого года.

        Сегодня в открытом доступе появилась информация о том, что:
        "Согласно утвержденному графику, БДК "Шабалин" в июле выйдет на швартовные, а потом и ходовые испытания. Затем корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота", – сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона МВМС-2023.
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 08:58
      +2
      Был корвет проекта 20380 - станет корвет проекта 20385. Все просто.
      Как обычно, дьявол кроется в мелочах, а это сроки проведения капитального ремонта, в статье о них ни слова. Есть только упоминание о том,что
      На сегодняшний день специалисты предприятия проводят дефектацию систем и механизмов корабля с целью определения объема работ. Сама модернизация стартует не раньше начала следующего года, после заключения контракта на капитальный ремонт.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:56
    0
    Снова, очередной ляп пропущенный редакторами. На корвете 20380 Стерегущий установят ЗРК Редут, а не Полимент Редут. Этот ЗРК устанавливается на фрегатах 22350.