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Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты Америки состоялась его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одно из центральных мест в общении двух лидеров занимал украинский конфликт.Как и следовало ожидать, заявления Нарендры Моди по поводу событий на Украине были выдержаны в духе миролюбия. Индийский премьер заявил, что его страна с самого начала боевых действий делала упор на разрешение споров посредством дипломатии.- заявил Нарендра Моди.В то же время, Моди солидаризовался с президентом США Джо Байденом в вопросе поддержки «территориальной целостности» Украины, хотя, как известно, целый ряд бывших украинских территорий, в соответствии с результатами референдумов, вошел в состав Российской Федерации и сейчас уже является ее неотъемлемой частью.Глава индийского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине «вернул войну в Европу», но в большинстве своем от конфликта страдают страны «Глобального Юга». Вероятно, речь идет о проблемах с поставками продовольствия и удобрений, а также о топливно-энергетическом кризисе.Кроме того, индийский премьер высказался и по поводу сотрудничества с США. Он назвал Вашингтон одним из важнейших военных партнеров Индии. По словам Моди, страны совместно работают по целому ряду направлений, в том числе в технологиях, в космосе, в морской сфере, в науке и так далее.Напомним, что на встрече с Моди престарелый американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он перепутал гимны Индии и США, и когда начал проигрываться индийский гимн, положил руку на сердце, как положено делать, когда играет гимн Соединенных Штатов.