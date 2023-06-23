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Премьер-министр Индии во время визита в США: «Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира на Украине»

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Премьер-министр Индии во время визита в США: «Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира на Украине»

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты Америки состоялась его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Одно из центральных мест в общении двух лидеров занимал украинский конфликт.


Как и следовало ожидать, заявления Нарендры Моди по поводу событий на Украине были выдержаны в духе миролюбия. Индийский премьер заявил, что его страна с самого начала боевых действий делала упор на разрешение споров посредством дипломатии.

Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира

- заявил Нарендра Моди.

В то же время, Моди солидаризовался с президентом США Джо Байденом в вопросе поддержки «территориальной целостности» Украины, хотя, как известно, целый ряд бывших украинских территорий, в соответствии с результатами референдумов, вошел в состав Российской Федерации и сейчас уже является ее неотъемлемой частью.

Глава индийского правительства подчеркнул, что конфликт на Украине «вернул войну в Европу», но в большинстве своем от конфликта страдают страны «Глобального Юга». Вероятно, речь идет о проблемах с поставками продовольствия и удобрений, а также о топливно-энергетическом кризисе.

Кроме того, индийский премьер высказался и по поводу сотрудничества с США. Он назвал Вашингтон одним из важнейших военных партнеров Индии. По словам Моди, страны совместно работают по целому ряду направлений, в том числе в технологиях, в космосе, в морской сфере, в науке и так далее.

Напомним, что на встрече с Моди престарелый американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он перепутал гимны Индии и США, и когда начал проигрываться индийский гимн, положил руку на сердце, как положено делать, когда играет гимн Соединенных Штатов.
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15 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:42
    +6
    господи... тоже в восстановление мира вклад решили внести.... кто следующий на очереди, еще не все отметились? what
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:44
      +1
      Джо Байден в очередной раз оконфузился.

      Президент представляет свою страну, какой президент -такая и страна.
      А мир в США представляют по- своему, примеров много.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: Mouse
      кто следующий на очереди, еще не все отметились?

      В моём детстве стран в мире было чуть меньше полутора сотен. Теперь прибавилось примерно "по одной за год", 195. Та что резервы для "разрешателей конфликтов посредством дипломатии" и "предлагателей мирных планов" есть. Очередь пока длинная.
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:50
      +5
      8 лет обстрелов Донбасса они молчали...а сейчас их прорвало как от поноса...все ринулись в миротворцы записываться.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 09:21
        +1
        а сейчас их прорвало

        Прошло не более 80 лет как слезли с пальмы, как перестали спину гнуть наглосаксам, так туда же миротворцев из себя изображают...
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 09:29
          +1
          Цитата: Ильнур
          Прошло не более 80 лет как слезли с пальмы, как перестали спину гнуть наглосаксам, так туда же миротворцев из себя изображают...

          вообще то цивилизация индская, древнее нашей так то и возможно даже древнегреческой.. да и страна с самым большим в мире населением- не совсем просто одна из 195... и пусть лучше миротворцев изображают, чем занимаются поставками ВСУ, тем более, скорее они нам помогают, так как нефть через них идет.. с таким отношением - вообще без общения между странами, можно остаться...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    +5
    Тема модная, в определенных кругах, прицепится к ней желающих хватает...
  3. wanna
    wanna Сегодня, 08:45
    +7
    Индийцы всегда были такими, они всегда притворяются, что они очень важный персонаж. и забывают, что они черные в Азии.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:57
      +3
      одно слово.... Болливуд.... bully .....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    +5
    С чего это вдруг Моди так расшаркался перед Сша: "солидарны", "готовы", "важнейший военный партнер"... Наверное в расчете на отказ от санкций против Индии. В остальном - официальная встреча на высоком уровне в рамках дипломатического протокола.
  5. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 08:58
    +4
    Интересно, на санкции продавили или нет ?
    Кстати, танков то производства СССР у них полно, и российские есть, и своего производства по лицензии есть. Продать за недорого танковому альянсу не уговорили ? Чем не вклад в мирные инициативы?
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:00
    +2
    Действия престарелого и немощного президента США Джо Байдена (80 лет) кажутся все более гротескными. laughing drinks
    Следующее смущение: Байден подносит руку к сердцу во время исполнения гимна Индии
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:08
      +1
      Потом скажут, что это было в знак солидарности с премьер-министром Великобритании.
  7. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 09:07
    +4
    Особенно война ударила по Индии. Они покупают нашу нефть за рупии и перепродают за доллары. Они там молятся, чтобы эта сказка длилась вечно.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:00
    0
    Кто-то может и страдает , но только не Индия. Индия только богатеет на переработке российской нефти и продаже нефтепродуктов в Европу.