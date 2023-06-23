Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

Россияне нарастили объёмы производства ракет в 3-4 раза. Это примерно.

Если говорить о «Кинжалах», то там их меньше. Где-то до 6 единиц. Но это всё намного больше, чем до войны.

Они усовершенствовали тактику применения своих ракет и беспилотников . Результаты таких мер мы увидели в мае.

С недавнего времени информацию от Главного управления разведки озвучивают самые разные сотрудники этого ведомства, но только не его глава Кирилл Буданов. Притом, что ранее именно Буданов был рупором украинской пропаганды от ГУР, комментируя чуть ли не каждое действие украинских войск и российские шаги.Информацию ракетной тематики вызвался комментировать представитель ГУР Вадим Скибицкий. Он отвечал на вопрос о том, почему украинские чиновники ещё несколько месяцев назад заявляли, что ракет у России «максимум на несколько залпов», а теперь ракетные удары по объектам Украины наносятся практически ежесуточно.По словам Скибицкого, объясняется всё так:Представитель Главного управления украинской разведки утверждает, что «теперь в России производится 30-40 ракет в зависимости от их типа». Видимо, речь идёт о предполагаемом Скибицким выпуске за месяц.Скибицкий:По словам Скибицкого, Россия накопила резервы, возобновив производства по всем основным позициям вооружения.Скибицкий:О каких именно результатах идёт речь, Скибицкий не сообщил, но, как известно, именно в мае российскими ракетами были уничтожены первые ЗРК Patriot в Киеве, а также нанесено огневое поражение комплексу зданий ГУР. При этом Зеленский утверждает, что «ни одного комплекса Patriot не уничтожено». Только непременно весь комплекс уничтожать и не обязательно. Для превращения «Пэтриота» в бесполезный металл достаточно уничтожить его «глаза» - РЛС, способную выявлять цели и передавать данные по целеуказанию для работы пусковых установок.