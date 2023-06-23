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Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

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Представитель ГУР Украины: Россия увеличила объёмы производства ракет в 3-4 раза

С недавнего времени информацию от Главного управления разведки озвучивают самые разные сотрудники этого ведомства, но только не его глава Кирилл Буданов. Притом, что ранее именно Буданов был рупором украинской пропаганды от ГУР, комментируя чуть ли не каждое действие украинских войск и российские шаги.


Информацию ракетной тематики вызвался комментировать представитель ГУР Вадим Скибицкий. Он отвечал на вопрос о том, почему украинские чиновники ещё несколько месяцев назад заявляли, что ракет у России «максимум на несколько залпов», а теперь ракетные удары по объектам Украины наносятся практически ежесуточно.

По словам Скибицкого, объясняется всё так:

Россияне нарастили объёмы производства ракет в 3-4 раза. Это примерно.

Представитель Главного управления украинской разведки утверждает, что «теперь в России производится 30-40 ракет в зависимости от их типа». Видимо, речь идёт о предполагаемом Скибицким выпуске за месяц.

Скибицкий:

Если говорить о «Кинжалах», то там их меньше. Где-то до 6 единиц. Но это всё намного больше, чем до войны.

По словам Скибицкого, Россия накопила резервы, возобновив производства по всем основным позициям вооружения.

Скибицкий:

Они усовершенствовали тактику применения своих ракет и беспилотников. Результаты таких мер мы увидели в мае.

О каких именно результатах идёт речь, Скибицкий не сообщил, но, как известно, именно в мае российскими ракетами были уничтожены первые ЗРК Patriot в Киеве, а также нанесено огневое поражение комплексу зданий ГУР. При этом Зеленский утверждает, что «ни одного комплекса Patriot не уничтожено». Только непременно весь комплекс уничтожать и не обязательно. Для превращения «Пэтриота» в бесполезный металл достаточно уничтожить его «глаза» - РЛС, способную выявлять цели и передавать данные по целеуказанию для работы пусковых установок.
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5 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:11
    +2
    Как неожиданно.
    Ещё не успели до конца отпраздновать перемогу с исчерпанием запасов - и на тебе, опять зрадище.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:11
    +1
    В 4 раз голограммы увеличение.
    А ракет нет.
    Но ракет, которые нет, сбивают пво ухрии тоже в 4 раза больше
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:21
    +1
    Давление на тыл должно быть регулярным. Удары нужно наносить по критической инфраструктуре. В список целей добавить зернохранилища и элеваторы.
    С Уважением
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:24
    0
    Не пойму по ИХ отчетам они сбивают 9 из 10 ракет и безпилотников, всё ПВО идет с Запада и то есть на ДАННЫЙ момент халява, так что чего им переживать? Нарастили мы или не нарастили все равно украинское ПВО всё собьет, ну подумаеш с Залужным и с Будановым неувязочка вышла, склады и ещё чего рвется периодически ну бывает.
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 09:34
    0
    Сегодня главное это Сарматы, Сарматы и еще раз Сарматы.