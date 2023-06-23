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Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

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Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

В США продолжают раздувать тему якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на Украине, дело дошло до внесения в американский Конгресс соответствующей резолюции. Подготовила ее группа сенаторов-русофобов, причисляющих себя к так называемым "ястребам".


В США снова "отличилась" парочка сенаторов от демократов и республиканцев Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Они призвали Конгресс США приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение Сената накануне.

По мнению сенаторов, Россия якобы готовится остановить украинское контрнаступление с помощью тактического ядерного оружия, так как по другому победить Украину российская армия не может. И Грэм и Блюменталь считают реальным применение ядерного оружия, в этом случае сенаторы обещают "массированный ответ от НАТО" и начало войны альянса с Россией.

(...) если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО

- заявил Линдси Грэм.

Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы.

Кстати, Линдси Грэм, недавно посетивший Киев и встречавшийся с Зеленским, уверен в контрнаступлении ВСУ. По его словам, сейчас командование украинской армии ищет слабые места в обороне российской армии, чтобы ввести в бой 7-8 полков, подготовленных по системе НАТО. Вот тогда-то и будет разгромлена российская армия.
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27 комментариев
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  1. dog78
    dog78 Сегодня, 09:12
    +4
    Опять очередная провокация со стороны америкосов
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 09:15
      +7
      Видимо хотят сами взорвать ядрёный заряд и обвинить в этом нас. А затем вмешаться в конфликт. От этих можно ожидать чего угодно.
      Надеюсь, что у них в сенате остались умные головы, чтобы не развязать третью мировую...
      Нам, если они ещё не поняли, отступать некуда. И так дофига от чего отступились.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:24
        +3
        К сожалению они туповаты и пока в морду не дать не дойдет. Но такие высказывания настораживают, что опять эти какуюто гадость задумали.
        1. freddyk
          freddyk Сегодня, 09:52
          0
          Цитата: Mitos
          К сожалению они туповаты и пока в морду не дать не дойдет. Но такие высказывания настораживают, что опять эти какуюто гадость задумали.

          А дать по морде это как? Удар по Польше, и тем более украине таковым вряд ли является, они и так отданы на заклание. "Морда" у них за океаном. Удар по морде всегда провоцирует ответный. Сможем отразить? У нас беспилотники хохлятские как у себя дома летают.
        2. ettore
          ettore Сегодня, 09:52
          0
          Цитата: Mitos
          К сожалению они туповаты и пока в морду не дать не дойдет. Но такие высказывания настораживают, что опять эти какуюто гадость задумали.

          Если они тупые, то какое умственное развитие у тех, кто идёт на поводу тупых, в экономике, в политике, воюет друг с другом по подстрекательству тупых? Если остальные умнее тупых, почему тупые правят умными?
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:23
      +1
      то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО

      Почему же провокация ? Этот горе сенатор просто признал факт участия нато на краине. Этим заявлением он просто хочет успокоить всех тех членов нато кто находится на украине. Дескать воюйте спокойно мы не допустим что бы Россия применила по вам ЯО.
    3. Fantazer911
      Fantazer911 Сегодня, 09:37
      0
      Это психоз американского фашингтона, ястребов падальщиков, хотят повоевать, так пусть для начала подумают, что их самих это тоже коснётся, в случаи чего, то и самим штатам достанется!
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 09:48
        0
        Не просто достанется, а в случае чего, Штаты будут стёрты с лица Земли. Вот только как бы этим недоумкам объяснить, что нажитые капиталы на том свете им не пригодятся.
  2. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 09:13
    +2
    приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

    А поставки оружия укротварям, участие отпускников, обеспечение разведкой, спутниковым сопровождением к чему равнять? Это не нападение ли НАТО на Россию?
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:14
    +1
    "Русские идут.." и прыжок в вечность.
    ...
    Минобороны Джеймс Фо́ррестол 1949 год.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:15
    +2
    Креативят ребятки по полной, крнкурс у них что ли объявили, оно и понятно не у них гибнут люди и семьи сиротеют, они как обычно до последнего в сторонке постоят.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    +1
    Американцы тупые,не надо спешить,ТЯО и СЯС России только для НАТО.Сенаторов с такими озабоченностями и красными линиями,Захароаа одним предложением размажет, если ей разрешат.Для этого у нас есть Дмитрий Анатольевич,его уровень разнести Америку в очередной раз.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:17
    -1
    а что на эту новость ответят местные "успокоители"?
    "это провокация, не обращайте внимания, все плану - идем до польши" ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:29
      -1
      Это уже не провокация ,это уже истерика сенаторов США .Есть только одна красная линия между нами и США.Все прежние их красные линии мы переступили в 2014 ,2015( Сирия) и в 2022 годах.Их красная линия -только НАТО имеет право применять военную силу для отстаиваивания своих западных ценностей.И первую их красную линию мы перешагнулю довольно мирно ,не присягнув их радужному знамени.Наши нытики это не замечают,красных линий больше нет.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:32
        -2
        спасибо за ваше мнение, это новый тезис как я понимаю
        красных линий больше нет
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:23
    -1
    Прав был вчера Шахназаров.
    Который Карен.
    Открытого конфликта с Залужьем не избежать.
    Они сами нам этого не позволят.
    Они пытались... заменить "благотворное" влияние войны на "низшее" (не золотое) Человечество (пару раз прокатило же!) пандемией, организованной ими. Но это Человечество упорно не хочет умирать...
    Поэтому... нужно быть готовым лечить причину, а не тратить ресурс на следствия.
    Стоит пожертвовать одним миллиардом (пусть даже золотым!, но вонючим), ради выживания остальных семи.
    И чем раньше, тем лучше.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:33
      -1
      Открытого конфликта с Залужьем не избежать

      пустая болтовня, кто это конфликт спровоцировал (сша) - тот не позволит другим испортить свои планы!
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:23
    +2
    возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

    Приравнять явную поставку оружия краине к нападению НАТО на Россию... yes
  9. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 09:24
    0
    Не хотят жить спокойно эти "рептилоиды". Не удивлюсь, если договорятся до того что начнут поставлять Украине тяо.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:27
    +2
    Страшно им, сами бы уже давно применили: и причём здесь НАТО?
  11. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 09:31
    -2
    Эти америкосы такими бесстрашными стали, только потому, что убедились- Путин и его шайка, это куча громких заявлений, бессмысленное сотрясение воздуха, и бессчётное количество красных линий.
    Чего им опасаться то ? Можно вытворять все , что угодно.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:33
    0
    Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

    Сенаторы стали бессмертными? В таком случае станет совершенно параллельно для России и удары начнутся с натовских баз, заводов и городов. Сначала на территории европы, а там и по сша армагедоныч соскучится. fool
    Может уже сразу начнём? Чего резину тянуть, а то вон скоро и "посейдоны" в строй станут, тогда даже бункеры не помогут, придётся их использовать как родовые мавзолеи.
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:34
    +2
    Сегодня промелькнула информация о предотвращенной попытке вывоза за пределы России одного килограмма цезия-137
    Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
    РИА Новости

    Как знать, не звенья ли одной цепочки?

    А вот это вот повеселило)
    Подготовила ее группа сенаторов-русофобов ...

    А там, что, другие есть?
    Назовите мне сенаторов-русофилов? Ну, хотя бы парочку?
    Или, на худой конец, тех, кто категорически и систематически настаивает на отмене санкций?)
  14. mark1
    mark1 Сегодня, 09:34
    +1
    Надо в разы увеличить (возможно просто начать ) производство ТЯО.
    Важны не намерения а потенциалы
    Бисмарк
    Хотя... -Шольц, Бербок, Макрон - не те люди которые что то поймут (клинические люди)
    Для США СЯО (но не так рьяно увеличивать)
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:41
    +2
    Цитата: Владимир80
    а что на эту новость ответят местные "успокоители"?
    "это провокация, не обращайте внимания, все плану - идем до польши" ?

    Во-первых, это не новость. Эта шайка отморозков постоянно генерит подобные идеи не первый год.
    Во-вторых, чего вы такой пугливый?
    Вон, и сдаться даже предлагали. Чего истерите-то?
  16. HAM
    HAM Сегодня, 09:43
    0
    "..... если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство......."

    Скорее всего эти слова являются своеобразным прикрытием к будущей интервенции поляков,как членов нато,против Белоруссии.Можно сделать вывод,что "помощь белорусскому народу" в свержении "диктатора" дело решённое,только вот поляков останавливает наличие ТЯО ,а значит нужно запугать белорусское руководство войной со всем нато...а на Украине он, наверняка, понимает,что и без ТЯО всё закончится не так как ему преподносят..
  17. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:45
    0
    Никакого применения я/о по Украине НИКОГДА не будет. В том числе из-за таких вот угроз США.
    Никто в Кремле воевать с Западом всерьёз не собирается, неужели непонятно?

    Однако, возможна ядерная провокация со стороны западных стран, с целью вступить в военные действия.
    Уверен, если это случится, наша верхушка перетрусит сразу же.