Группа сенаторов США призывает приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО

(...) если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО

В США продолжают раздувать тему якобы готовности России применить тактическое ядерное оружие на Украине, дело дошло до внесения в американский Конгресс соответствующей резолюции. Подготовила ее группа сенаторов-русофобов, причисляющих себя к так называемым "ястребам".В США снова "отличилась" парочка сенаторов от демократов и республиканцев Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Они призвали Конгресс США приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение Сената накануне.По мнению сенаторов, Россия якобы готовится остановить украинское контрнаступление с помощью тактического ядерного оружия, так как по другому победить Украину российская армия не может. И Грэм и Блюменталь считают реальным применение ядерного оружия, в этом случае сенаторы обещают "массированный ответ от НАТО" и начало войны альянса с Россией.- заявил Линдси Грэм.Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы.Кстати, Линдси Грэм, недавно посетивший Киев и встречавшийся с Зеленским, уверен в контрнаступлении ВСУ. По его словам, сейчас командование украинской армии ищет слабые места в обороне российской армии, чтобы ввести в бой 7-8 полков, подготовленных по системе НАТО. Вот тогда-то и будет разгромлена российская армия.