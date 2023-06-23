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Гендиректор турецкой компании Baykar анонсировал запуск производства беспилотников Bayraktar на Украине

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Гендиректор турецкой компании Baykar анонсировал запуск производства беспилотников Bayraktar на Украине

В обозримой перспективе на Украине будет запущено производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар.


По утверждению главы компании, на украинских производственных мощностях будут производить два вида беспилотников – БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Начать производство планируется в 2025 году. Собственно, еще в конце 2022 года Халук Байрактар говорил о том, что есть план развертывания производства беспилотников на Украине. В октябре 2022 года он заявлял о сроках начала производства примерно через два года, то есть, как раз к концу 2024 – началу 2025 гг. примерно.

К июлю 2023 года завод по производству беспилотников планируется обеспечить электроэнергией, а далее будут продолжаться работы по укомплектованию предприятия соответствующим оборудованием.

Как мы видим, несмотря на тесные связи с Россией, турецкий бизнес не собирается отказываться и от военно-технического сотрудничества с Киевом. Безусловно, такие действия турецкой компании согласованы с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не перестает заявлять об особых отношениях с Россией и получает от нашей страны много бонусов.

Но и воспрепятствовать реализации таких планов для Москвы сложно. Сейчас Турция играет весьма важную роль в обеспечении «параллельного импорта», а кроме того, по-прежнему не пропускает корабли западных стран в Черное море и занимает одну из наиболее нейтральных по отношению к украинскому конфликту и России в целом позиций среди всех стран Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
Wikipedia / АрмияИнформ
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14 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 09:21
    0
    Курочка в гнезде, яичко в курочке, а они уже сковороду для яичницы разогревают.
    Сколь анонсов в последнее время. Уже и Украину заново отстроили и производств наоткрывали. А будет ли существовать Украина? Зато прибыли уже поделили...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:27
      +2
      Судя по тому,как рассматривают этот вопрос наши рукамиводители,существовать это территориальное образование будет.В каких границах?Вот это вопрос открытый
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:28
    +2
    2025 год. Через две зимы, через две весны.
    "Либо ишак сдохнет, либо падишах."
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:29
    -1
    Угу в ближайшей перспективе, в 2025 ага они с 2014 патронный завод открыть не могут, вон вся Европа рвется открывать военное производство на территории Украины, только на словах, а турки решили по факту?! Ну-ну. В 2025 не понятно какая конфигурация будет у Украины и где будет та Украина.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:30
    +4
    Ну чо? Опять "помидорно-туристическую атаку" проводить?
    А то, получается, у них турецкая макроэкономика, интересы страны и президент лично - это одно, а частный бизнес - это другое?

    Может, ещё каких-нибудь ништяков для Турции придумать? Газ, зерно... Что ещё дать? Мы ж богатые и добрые... am

    Да, кстати...
    А "Турецкий поток" на регламент можно закрыть? Месяца на полтора, хотя бы...
    Только пусть никто даже не подумает, что это как-то с военной помощью Украине связано! Ни-ни...
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Ну чо? Опять "помидорно-туристическую атаку" проводить?

      вы что собираетесь до 2025 воевать с Украиной? Если бы строили сейчас, тогда я с Вами соглашусь а так через 2 года.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:56
      0
      А "Турецкий поток" на регламент можно закрыть? Месяца на полтора, хотя бы...
      Игорь, сын Алексея, русского солдата, МОЖНО!!! Но надо помнить про "палку о двух концах". Вы согласны при этом на полгода отказаться от зарплаты или пенсии, не знаю, что у вас там из доходной части? Может лучше пусть строят, и пусть Украина тратит деньги на свои фантазии? Это же реальная помощь нам от Турции, развести чубатых на бабки. Ведь ни для кого не будет секретом, где собираются строить сборочный завод. fellow
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:34
    +2
    Новый ятаган в спину request
    И ничего с этим сделать нельзя - а то параллельный импорт Турция прикроет.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 09:52
      0
      Новый ятаган в спину
       Ага,какой-там по счёту, пятый или шестой? И главное,не вытаскиваются,крепко сидят..Ятаганы пол беды,хорошо,что не штопор,его же еще и провернуть можно..
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:43
    +1
    "Байрактары", "Три семерки", "Хаймерсы" и "Джавелины"
    Для капризного ребёнка, чтоб не плакала детина...
    Глянь а он уже не плачет, а куда-то дальше скачет,
    И повсюду - Дай, дай, дай... Наглости прям через край...
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:46
    0
    Интересно, этот гипотетический завод, учитывая, что он будет принадлежать нашему дорогому "партнёру", можно считать законной целью или нет?
    И, в случае атаки на него, Турция прекратит с нами отношения или нет?
    Или само производство мы трогать не станем, чтобы никого нечаянно не расстроить, и будем бороться только с продукцией?
  8. ZnachWest
    ZnachWest Сегодня, 09:46
    +1
    Деньги бизнес считать умеет. Если так уверенно планируют, то явно договорняк.
  9. Luminman
    Luminman Сегодня, 09:46
    0
    Надобно бы и нам что-нибудь подобное в Курдистане открыть... wink
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:49
    +1
    Цитата: михаилл
    2025 год. Через две зимы, через две весны

    Когда-то вполне рабочим планом было оказаться в Киеве через 3 дня.
    Но, тем не менее, уже 1 год и 4 месяца там, и конца-края не видно.
    Так что, вполне может оказаться, что конфликт этот - на гораздо больший срок, чем "две зимы, две весны" (с)