Гендиректор турецкой компании Baykar анонсировал запуск производства беспилотников Bayraktar на Украине

В обозримой перспективе на Украине будет запущено производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар.
По утверждению главы компании, на украинских производственных мощностях будут производить два вида беспилотников – БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Начать производство планируется в 2025 году. Собственно, еще в конце 2022 года Халук Байрактар говорил о том, что есть план развертывания производства беспилотников на Украине. В октябре 2022 года он заявлял о сроках начала производства примерно через два года, то есть, как раз к концу 2024 – началу 2025 гг. примерно.
К июлю 2023 года завод по производству беспилотников планируется обеспечить электроэнергией, а далее будут продолжаться работы по укомплектованию предприятия соответствующим оборудованием.
Как мы видим, несмотря на тесные связи с Россией, турецкий бизнес не собирается отказываться и от военно-технического сотрудничества с Киевом. Безусловно, такие действия турецкой компании согласованы с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не перестает заявлять об особых отношениях с Россией и получает от нашей страны много бонусов.
Но и воспрепятствовать реализации таких планов для Москвы сложно. Сейчас Турция играет весьма важную роль в обеспечении «параллельного импорта», а кроме того, по-прежнему не пропускает корабли западных стран в Черное море и занимает одну из наиболее нейтральных по отношению к украинскому конфликту и России в целом позиций среди всех стран Североатлантического альянса.