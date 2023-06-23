В курортном поселке Кореиз в Крыму из-за повреждения газопровода несколько сотен жителей временно остались без газа. В общей сложности это затронуло около 500 человек.Такое сообщение опубликовало правительство Республики Крым в своем официальном Telegram-канале со ссылкой на крымского вице-премьера Игоря Михайличенко.Чиновник сообщил, что на месте происшествия работают аварийные службы, но его причин не назвал. Он пообещал, что газоснабжение поселка будет восстановлено до вечера.Поселок городского типа Кореиз расположен на Южном берегу Крыма (ЮБК) на расстоянии около 10 километров от Ялты.Что касается причин отключения потребителей от газа, то можно предполагать самые разные. Газопровод могли повредить случайно в ходе проведения каких-либо работ. К сожалению, нельзя исключать и злой умысел.К примеру, весной в Симферополе произошла попытка подрыва газопровода, которая, к счастью, закончилась неудачно для злоумышленников. А в начале этого месяца в окрестностях Евпатории в ходе работ по переустройству газовой магистрали, связанного со строительством автотрассы, газоснабжение временно отключили на сутки. Тогда в течение одного дня газ отсутствовал у более двух тысяч потребителей.Кроме происшествий с газоснабжением, в Крыму в последнее время стали чаше происходить остановки железнодорожного сообщения. Так, недавно на несколько дней останавливали движение поездов из-за повреждения полотна железной дороги недалеко от Феодосии.