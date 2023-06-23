Ночью в Курске средства ПВО ВС РФ сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 23 июня в небе над Курском средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По утверждению главы региональной администрации, первый беспилотник был сбит еще в первом часу ночи. Именно в это время появилось соответствующее сообщение в Telegram-канале Старовойта. В 01.41 губернатор еще раз написал о срабатывании системы противовоздушной обороны. Позже стало известно, что второй дрон сбили в 01:19.
Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!
- написал Роман Старовойт.
Местные жители в социальных сетях сообщили, что первые взрывы были слышны в районе улицы Дубровинского и железнодорожного вокзала Курска. Затем взрыв был слышен в районе аэродрома.
Отметим, что украинские формирования не оставляют попыток атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны запускают с целью поражения военных объектов, гражданской инфраструктуры, и просто для запугивания мирного населения российских территорий. Более всего от запуска вражеских беспилотников страдают такие регионы как Белгородская, Брянская и Курская области. В большинстве случаев средства ПВО срабатывают оперативно и эффективно, и беспилотники уничтожаются, либо «приземляются» с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).