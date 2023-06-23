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ФСБ задержала организованную группу, пытавшуюся контрабандным путём вывезти на Украину один килограмм изотопа цезия-137

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ФСБ задержала организованную группу, пытавшуюся контрабандным путём вывезти на Украину один килограмм изотопа цезия-137

Попытка незаконного приобретения радиоактивного вещества для провокации против России пресечена сотрудниками ФСБ. Силовикам удалось выйти на след организованной группы, действующей под контролем Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.


ФСБ задержала группу российских граждан, пытавшихся приобрести один килограмм радиоактивного вещества "цезий-137" с целью его дальнейшего использования в зоне спецоперации для дискредитации российских военных. Координировал сделку гражданин Украины, подробности о его личности не сообщаются. В Киеве давно вынашивают планы по провокации с радиоактивными веществами в зоне СВО, а Запад готов обрушиться с обвинениями.

ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины

- говорится в сообщении.

Подробности операции не раскрываются, но известно, что силовики вышли на организованную группу россиян, действующих по заданию Киева. Данная группа предпринимала усилия для приобретения одного килограмма изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов. В дальнейшем его планировали контрабандным путем доставить за границу и использовать для постановочных сцен с обвинением России якобы в применении оружия массового поражения на Украине.

Все задержанные арестованы и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело сразу по статьям 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ). Оперативные и следственные действия продолжаются.

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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:35
    +11
    Заставить сожрать этот изотоп.И замуровать в свинцовый ящик
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:40
      +3
      Данная группа предпринимала усилия для приобретения одного килограмма изотопа "Цезий-137"

      Без участия кого-то из числа "эффективных менеджеров" здесь, наверно, не обошлось. Хотелось бы подробнее узнать - когда, кто и где.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:43
        +1
        Отнюдь..Это мелочь пузатая,собиратели палладия и других драгметаллов.Этот изтотоп применяется в дефектоскопии итд.Бардак,бесконтрольность,жажда наживы(на самом деле-на бутылку водки зачастую)
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Заставить сожрать этот изотоп.И замуровать в свинцовый ящик

      Думаю, никаким Cs137 там и близко не пахло, а условный "тащмайор" очень удачно разместил объявление о продаже в ДаркНете и, наверное, сильно удивился когда нашлись покупатели good .
      ЕМНИП, в приборах используется миллиграммы и микрограммы, так что долго кг собирать пришлось бы hi
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:37
    +8
    Мягкость наказания за измену Родине а это тоже измена, вот и результат, а чего много не дадут, родные и близкие вообще не пострадают, так чего бы не рискнуть.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:40
      +4
      Всё верно. Сейчас бы ужесточить наказание, что бы нижний предел был бы лет 15, вот тогда бы и задумались...
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:53
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Мягкость наказания за измену Родине а это тоже измена, вот и результат, а чего много не дадут, родные и близкие вообще не пострадают, так чего бы не рискнуть.

      Тут ещё и подготовка теракта, с использованием оружия массового поражения виднеется (Боевые Радиоактивные Вещества, хоть и экзотика, но, тем не менее, тоже ОМП).
      ИМХО hi
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:40
    +3
    Возбуждено уголовное дело сразу по статьям 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
    А где статья 275 УК РФ "Государственная измена"? Или это "мальчишки балуются"?

    Во времена моего пионерского детства за коробок спичек, велосипедную спицу и верёвочку с гвоздиком на учёт в ИДН ставили. А сейчас "времена изменились"?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:49
      +1
      срока дают, но судопроизводство идёт втёмную у нас....надо о таких "орлах" по всем каналам показывать и крупными цифрами - СРОК строгача....только тогда, прежде чем мутить такие "сделки" - сто раз думать будут.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:49
      0
      Zoldat A hi, из недавнего два организма при содействие третьего украли жидкость которая ЯД со склада, и продали очень жадным организмам под видом хорошей жидкости ну подумаеш без документов, в результате 31 мертвый человек, так вот по ЗАКОНУ первых трех будут судить за КРАЖУ и ВОЗМОЖНО, возможно, дадут 6 лет. Вот вам и весь сказ.
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 09:58
      0
      Или это "мальчишки балуются"?

      Нет - это либерасты по указке сна переписали все законы, начиная с Коституции, УК... После чего у нас измена стала не изменой, воровство не воровство м, а освоение... Если раньше за измену расстрел поломался, то теперь даже меньше обычного мелкого воровства, а кто в ворует по крупному, осваивает, те вообще лёгким испугом отделаются, даже конфискации нет..
  4. Severok
    Severok Сегодня, 09:48
    +2
    Все радиоактивные вещества в мире отличаются по качеству очистки и содержанию примесей, т.е. можно относительно легко отследить место происхождения радиоактивного материала. Отсюда понятно стремление врагов России добыть делящиеся вещества на территории самой России.
    И да, статья злоумышленникам инкриминируется не та. Их действия должны рассматриваться именно как Измена Родине.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:53
    +1
    Между прочим совсем не обязательно выходить из моратория и применять смертную казнь. Каторжные работы нужны, а не тюрьмы строгого режима.
  6. ettore
    ettore Сегодня, 09:56
    0
    ФСБ задержала группу российских граждан, пытавшихся приобрести один килограмм радиоактивного вещества "Цезий-137" с целью его дальнейшего использования в зоне спецоперации для дискредитации российских военных. Координировал сделку гражданин Украины

    Велика и богата Россия, много у неё разных богатств но и дерьма хватает с лихвой.