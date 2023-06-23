ФСБ задержала организованную группу, пытавшуюся контрабандным путём вывезти на Украину один килограмм изотопа цезия-137

ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины

Попытка незаконного приобретения радиоактивного вещества для провокации против России пресечена сотрудниками ФСБ. Силовикам удалось выйти на след организованной группы, действующей под контролем Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.ФСБ задержала группу российских граждан, пытавшихся приобрести один килограмм радиоактивного вещества "цезий-137" с целью его дальнейшего использования в зоне спецоперации для дискредитации российских военных. Координировал сделку гражданин Украины, подробности о его личности не сообщаются. В Киеве давно вынашивают планы по провокации с радиоактивными веществами в зоне СВО, а Запад готов обрушиться с обвинениями.- говорится в сообщении.Подробности операции не раскрываются, но известно, что силовики вышли на организованную группу россиян, действующих по заданию Киева. Данная группа предпринимала усилия для приобретения одного килограмма изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов. В дальнейшем его планировали контрабандным путем доставить за границу и использовать для постановочных сцен с обвинением России якобы в применении оружия массового поражения на Украине.Все задержанные арестованы и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело сразу по статьям 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ). Оперативные и следственные действия продолжаются.