Украина способна устроить любую провокацию, сценарий которой подготовят ее западные хозяева. При этом украинский режим — есть такое выражение в русском языке «ничтоже сумняшеся» — лжет, как дышит. Включая их главаря, который именует себя президентом

Советник генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Ренат Карчаа, курирующий работу Запорожской АЭС, заявил, что от киевского режима стоит ожидать любой провокации на ЗАЭС. При этом сценарий провокации на ядерном объекте с непредсказуемыми последствиями для украинских спецслужб разработают их западные коллеги, уверен Карчаа.Таким образом советник гендиректора «Росэнергоатома» прокомментировал недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского, выступившего со специальным обращением к мировому сообществу, в котором он обвинил Россию в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Ссылаясь на «данные разведки», украинский президент сообщил, что российские спецслужбы уже якобы подготовили все для совершения внутренней диверсии на атомной станции, в результате чего должен произойти выброс радиоактивных веществ.— заявил Карчаа корреспонденту ТАСС Свое громкое заявление Зеленский сделал сразу после того, как был опубликован очередной отчет миссии МАГАТЭ, накануне во главе с гендиректором международного агентства Рафаэлем Гросси посетившей с инспекцией Запорожскую АЭС. В документе, опубликованном на сайте агентства, отмечено, что следов минирования на станции не обнаружено. Таким образом обычно толерантный Киеву глава МАГАТЭ опроверг прозвучавшее ране заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова, что российские военные якобы установили мины вблизи пруда-охладителя ЗАЭС.На удивление толерантно для России отреагировал Гросси на наличие мин по периметру за пределами станции. В докладе МАГАТЭ за его подписью отмечается, что хотя наличие взрывных устройств не соответствует стандартам, основные функции безопасности ЗАЭС не будут существенно затронуты. Очевидно, что такая непривычно нейтральная позиция главы международного атомного агентства сильно разозлила Зеленского, после чего он и выступил со своим обращением к мировой общественности.Комментируя возможность проведения провокации на атомной станции украинскими спецслужбами, Карчаа 23 июня во время переговоров в Калининграде между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым отметил, что она возможна «в любое время». При этом советник главы госкорпорации выразил уверенность, что российские военные, обеспечивающие безопасность ЗАЭС, способны «отразить любой удар врага».