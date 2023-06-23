Все эти «грязные методы» являются грубым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств

Страны Запада пытаются воспрепятствовать развитию сотрудничества Москвы с Астаной. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе консультаций по безопасности между Россией и Казахстаном.Как уточнил Шевцов, США и их союзники прибегают к методам дезинформации путём распространения клеветы и манипулирования общественным мнением, в том числе посредством социальных сетей.– заключил он.В то же время, подчеркнул замсекретаря Совбеза страны, сотрудничество между двумя странами основано на вековых традициях дружбы, а также обширной нормативно-правовой базе.В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном ранее президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым по поводу того, что его страна рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнёра. Как отметил глава казахстанского государства, главная цель республики заключается в сохранении тесных контактов с Москвой, что предусматривает укрепление дальнейшего взаимного сотрудничества. Казахстанский лидер обратил внимание и на тот факт, что Астане следует всецело придерживаться Устава ООН, поддерживая при этом все мирные инициативы, озвученные ранее как Китаем, так и другими государствами.Кстати говоря, недавно в медиапространство просочилась информация о том, что Германия предпринимает активные усилия, направленные на полный разворот Казахстана в сторону Запада.