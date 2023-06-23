Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»

Киевский режим идет все дальше в плане угроз национальной безопасности российского государства. Так, в последнее время на Украине все активнее обсуждают тему создания в стране собственного ядерного оружия.
Недавно о том, что Киев может обзавестись своим ядерным оружием, заявил бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов и террористов).
Украина может создать ядерное оружие
- заявил экс-советник Офиса Зеленского.
Политик продолжил, что для создания собственного ядерного оружия Украине нужен обогащенный уран. Но найти его не столь сложно, как могло бы показаться. Фактически политик намекнул на то, что Украина может воспользоваться нелегальными каналами приобретения урана, в том числе и у своих покровителей – стран Запада.
Идешь, а тут бочка с ураном
- подчеркнул политик.
Подобное заявление содержит прямой намек на то, что Западом могут быть предоставлены Украине необходимые компоненты для создания ядерного оружия. Не стоит недооценивать противника: технические возможности и определенные научные наработки у Киева в данном направлении присутствуют. Все же Украина была одной из самых промышленно развитых республик бывшего СССР, и у нее остался довольно серьезный потенциал в военно-промышленной сфере.
К тому же, киевскому режиму явно помогут западные покровители, и даже риск ответного удара России для них не будет ничего значить, поскольку территория Украины и судьба проживающих там людей для Запада безразлична. Им главное – навредить России, а расплачиваться будет Киев.