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Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»

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Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»

Киевский режим идет все дальше в плане угроз национальной безопасности российского государства. Так, в последнее время на Украине все активнее обсуждают тему создания в стране собственного ядерного оружия.


Недавно о том, что Киев может обзавестись своим ядерным оружием, заявил бывший советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Украина может создать ядерное оружие

- заявил экс-советник Офиса Зеленского.

Политик продолжил, что для создания собственного ядерного оружия Украине нужен обогащенный уран. Но найти его не столь сложно, как могло бы показаться. Фактически политик намекнул на то, что Украина может воспользоваться нелегальными каналами приобретения урана, в том числе и у своих покровителей – стран Запада.

Идешь, а тут бочка с ураном

- подчеркнул политик.

Подобное заявление содержит прямой намек на то, что Западом могут быть предоставлены Украине необходимые компоненты для создания ядерного оружия. Не стоит недооценивать противника: технические возможности и определенные научные наработки у Киева в данном направлении присутствуют. Все же Украина была одной из самых промышленно развитых республик бывшего СССР, и у нее остался довольно серьезный потенциал в военно-промышленной сфере.

К тому же, киевскому режиму явно помогут западные покровители, и даже риск ответного удара России для них не будет ничего значить, поскольку территория Украины и судьба проживающих там людей для Запада безразлична. Им главное – навредить России, а расплачиваться будет Киев.
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22 комментария
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:36
    +5
    Воспаленное воображение и синдром "обезьяны с гранатой" могут привести к краху цивилизации. Похоже, на Западе не осталось политиков у которых порядок на чердаке. sad
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: Rage66
      Воспаленное воображение и синдром "обезьяны с гранатой" могут привести к краху цивилизации. Похоже, на Западе не осталось политиков у которых порядок на чердаке. sad

      Достаточно посмотреть на их лица! И сразу все сомнения пропадут. Паноптикум! Очередь к участковому психиатру! Ломброзо, одним словом.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:44
      +3
      А чего его создавать это ЯО ? На территории Украины есть действующие АЭС и уже заглушенные с огромным количеством отработанного ядерного топлива, "грязную" бомбу им уже по силам смастерить. Другое дело как мы долго будем смотреть на это недообразование грозящее уничтожить Россию ?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: Rage66
      Воспаленное воображение и синдром "обезьяны с гранатой" могут привести к краху цивилизации.

      А если ей вместо гранаты, дать в руки атомную бомбу, то она её уже через ча взорвёт, даже у себя во дворе. Чернобыль их ничему не научил.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:15
        0
        вопрос в том, почему у Никарагуа, Аргентины, Кубы и пр.стран в борьбе с колониализмом не появилось ещё аналогичное ядерное оружие. Ну хотя бы в переговорном процессе с нами...начать обсуждение, в том числе с Сирией...вот тогда посмотрим у кого нервы железнее.
        А по Арестовичу: двое уже превратились в тень и картонку с фото, этот в погоне за грантами тоже желает испариться натурально?
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:05
      0
      Вполне допускаю развитие подобного сценария...
      Эти отморозки смогут получить пару-тройку ядерных зарядов.
      И даже применить их.
      По Донбассу, например...
      Нужно ли говорить, что после такого и Киев и Львов и иные крупные города будут нами испепелены?
      Не нужно затягивать СВО!
      Украина должна прекратить своё существование уже к осени.
      Последствия "топтания на месте" и представить страшно...
      Убить бендеровскую гадину! am
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:36
    -1
    Подоляка. Ситуация на утро 23.06.23 - район ОреховоВСУ с наступлением темноты пошли на третий штурм. Противник всю ночь закидывал "мясом" нашу оборону (291 полк), и к утру таки сумел вновь занять наши позиции первой линии (уже в четвертый раз за две недели). Причем, бил всем, чем мог, в т.ч. были многочисленные удары "хаймерсами" по нашему переднему краю, что в совокупности с брошенным на наши опорники "мясом" ВСУ и предопределило результат. С утра наша авиация работает по этому самому занятому противнику "переднему краю". Я так понимаю, наши будут сегодня опять отбивать его у противника (как и в прошлые разы).

    Судьба контрнаступления ВСУ и дальнейшей политической парадигмы будет решаться в ближайшие дни.
    ВСУ могут начать наступление в ближайшее время, для этого всё готово, а «экстренная мобилизация» в Ивано-Франковске и Киеве может быть маневром ЦИПСО для усыпления бдительности.
    Штаб в Ровно и Лондоне разработал и планирует осуществить в ближайшие дни наступательные боевые действия по следующему плану:
    1. По-прежнему тревожить Белгородскую и Брянскую область силами мобильных подразделений ГУР МО Украины, «Кракен» и Нацгвардии МВД Украины «Азов» (в оперативном подчинении ГУР МОУ), отвлекая на эти территории боевые части ВС РФ с основных направлений, особенно интенсивно начать осуществлять это накануне нанесения главного удара на Крымском и Бердянском направлении.
    2. На направлении Запорожье-Бердянск планируется увеличение нынешней численности украинской группировки с целью прорыва обороны, обхода Мелитополя и отсечения его от основных сил ВС РФ с дальнейшим стремительным выходом к Азовскому морю, охватом Бердянска и отсечением его от Мариуполя.
    3. Главный удар ВСУ планируют направить на захват Крыма. Даже если Крым не будет захвачен полностью, то захват даже части Крыма будет иметь большое влияние на развитие дальнейших боевых действий и поддержку Украины её западными союзниками.

    Для осуществления этого плана командование ВСУ проводят все необходимые обеспечительные мероприятия.
    В воздушном пространстве над предстоящим полем боестолкновений непрерывно находятся разведывательные самолеты и спутники ВС США. Видна спутниковая группировка из 24 аппаратов, которые РУМО и НАТО подтягивали четверо суток. Маск увеличил пропускную скорость Старлинков.
    Стремительное высыхание разлившихся площадей Днепра в результате прорыва Каховского водохранилища выводят русло Днепра на уровень 1941 года.
    К ближайшим пунктам предстоящих переправ подвезено большое количество мобильных понтонных переправ и укладчиков. Оборонительные рубежи и опорные пункты ВС РФ на левой стороне Днепра после прорыва дамбы практически уничтожены.
    Танки и бронированные мобильные средства ВСУ подвозятся скрытно и замаскированно. Используются быстро складные фанерные домики, которые везутся большими партиями, «гражданскими автоперевозчиками и ж/д транспортом» под прикрытием, якобы, возведения временных мест проживания для временно потерявших жилье жителей данных районов. Внутри фанерных домиков находится бронетехника и боеприпасы. Разгрузка проводится под покровом ночи, с обеспечением наименьшей видимости, с предотвращением утечки информации. Домики ставятся рядами, как действительные объекты временного размещения. Любой наш массированный удар будет расцениваться в СМИ, как попытка помешать временному устройству жилья для лишившихся крова жителей затопленных территорий. Всего планируется сосредоточить на Крымском направлении порядка 400 единиц бронетехники.
    Для сравнения: у немцев при захвате Крыма в 1941 году было приблизительно такое же количество – около 370 танков и бронетранспортеров.
    Бронетехника компактно сосредоточивается в 50-100 км северо-западнее русла реки Днепр, с возможностью быстрого выхода на рубежи и осуществления стремительного броска на Армянск. Опознавательный признак локализации бронетехники и боеприпасов – картонные домики для временного проживания потерявших жилье.
    Украинские военачальники очень внимательно отнеслись к действиям подразделений 11-й армии под командованием генерал-оберст Эриха фон Манштейна при захвате Крыма в 1941 году с Севера. Проведен ряд занятий командно-штабного уровня по данной операции.
    С целью некоторой дезинформации Командования ВС РФ, несколько месяцев назад была отдана команда убирать с интернет ресурсов Гугл исторические факты стремительного захвата Крыма немцами в 1941 году.
    Начало наступления и прорыва на Крым (Каланчак-Армянск, Чаплинка-Армянск) планируется по немецким стандартам, в ночь с 22 на 23 июня, в 4.00 утра с артподготовки и стремительного прорыва танковой ударной группировкой.
    Тяжелые танки могут пойти в основном через Каховскую ГЭС.
    ***
    Ожидаются также броски ДРГ уже в ближайшие три-четыре дня на Курск, Белгород или Брянск. В Курске и Брянске все готовятся основательно, в Белгороде орудуют лапины-делимхановы, но за спинами пацанов срочников. Местные ребята там боевые, но их не пускают к ЛБС. Могут быть дежурные налеты БПЛА на Москву, Воронеж и Калугу уже этой ночью и в выходные.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:45
      +2
      Усё, испугался, пойду памперсы менять.
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 11:03
      0
      Это украинская пропаганда, типа русские бойтесь и бегите!!! :-)
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:20
      0
      В воздушном пространстве над предстоящим полем боестолкновений непрерывно находятся разведывательные самолеты и спутники ВС США.


      Спутник невозможно подвесить над конкретным указанным районом. Только пролет в течении 2-3 минут. Натовских разведывательных самолетов над Запорожской областью нет.

      В Курске и Брянске все готовятся основательно, в Белгороде орудуют лапины-делимхановы, но за спинами пацанов срочников.


      В этой формулировке сквозят уши ЦИПСО.
      Действия немцев в 41г по захвату Крыма подробно описаны в литературе и не зачем отключать об этом интернет ресурсы. Тем более что интернет ресурсы не падают с небес из воздуха , а готовятся по бумажным изданиям.
      Вы цитируете малограмотного писаку, который считает, что интернет был всегда и появился раньше книг. wassat .
    4. Проксима
      Проксима Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Ожидаются также броски ДРГ уже в ближайшие три-четыре дня на Курск, Белгород или Брянск

      Даже проверять не буду, по смыслу понятно к Подоляке этот пост не имеет никакого отношения, сами хотя-бы немного анализируйте информацию, которую читаете. request
  3. Комментарий был удален.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:41
    +1
    Если укропы первыми применят ядерное оружие, поддерживать их не станут даже литовцы. Если приобретения ЯО попытаются "спустить на тормозах" в ООН- то оно в течение года появится у Турции,Бразилии,Алжира,Индонезии, Саудии а потом уже ядерной державой станет и Токелау. Не говоря уже о том, что это очень и очень сложная задача-иначе у Ирана и даже у Ирака бомбы бы имелись.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:43
    0
    Подобное заявление содержит прямой намек на то, что Западом могут быть предоставлены Украине необходимые компоненты для создания ядерного оружия.
    Создать могут, а потом что ?
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:43
    0
    Матрасников сразу предупредить..в случае чего..это будем полностью рассматривать как ваше оружие...со всеми вытекающими последствиями для северного континента Америки..верней проливом Сталина-Курчатова.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:49
    +1
    Дай Бог каждому жить за счёт общества. Вышел такой или сказал в соцсети "Украина может создать ядерное оружие!!!111" И тут пошли интервью различным изданиям, ток-шоу и прочаяя копеечка падает на карман. Учитесь! Это не на заводе руки в масле жопа в мыле.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    Украина может создать ядерное оружие. Идешь, а тут бочка с ураном
    Не зря все эти разговоры на фоне провала первого этапа украинского наступления. Похоже на то, что англосаксы готовят ядерную провокацию на Украине. А эти огрызыши готовы пойти на все, а тем более при обещанной поддержке и покровительстве.
  9. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:50
    0
    Любой наш массированный удар будет расцениваться в СМИ, как попытка помешать временному устройству жилья для лишившихся крова жителей затопленных территорий.
    Если наши войска в своих действиях будут оглядываться на то, что пишут укро-СМИ или их подпевалы, про надежду на успешное осуществление целей спец-операции можно забыть. Жизни наших людей и материальные ресурсы будут растрачены понапрасну.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 11:03
    0
    В Иране только подумали создать ЯО,так сразу по заводам был нанесён удар израильтянами,да и америкосы не в стороне были .....а тут что--другое??Подзуживают нехорошие люди...Видно маловато Эвропе с Чернобыля досталось....Не зря они заговорили о ТЯО.
    Если на западе начинают вбросы в СМИ о чём либо---жди какой то гадости на эту тему.Таким образом они готовят "общественное мнение" к "неизбежному злу со стороны России".
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:04
    0
    Это сигнал для нас, что сильно затягивать СВО нельзя. Если поставят западные кураторы цель получить ЯО - нацисты его получат. При этом еще и западные друзья помогут. Дадут критически важные технологии. А возможно и сами готовые компоненты передадут втихую.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    0
    Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»
    Враньё! Грязную бомбу, не сложно, а полноценный ядрёный боеприпас, уже нет ... т.е. только не сами.
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:24
    0
    Идешь, а тут бочка с ураном

    Хитрит. На Украине полно плутония. Проще бомбу на плутонии замастырить. Вполне реально. Разве не этим аргументировал Путин начало Священной Операции?
    наработка плутония в современных тепловых реакторах типа ВВЭР обычно составляет порядка 25 % от загрузки реактора ураном-235, наработка ...
  14. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:18
    0
    Политик продолжил

    Этот клоун тоже политик?! Не смешите...