Украина продолжает жить в параллельной реальности. В то время как контрнаступление ВСУ уперлось в российскую оборону, украинская армия несет большие потери, киевская пропаганда продолжает утверждать, что все хорошо. Отсутствие альтернативных источников информации заставляет украинцев верить в то, что показывает Киев.
Многие в России удивляются, когда украинские граждане начинают утверждать, что в скором времени война закончится полной победой украинской армии, Россия будет разгромлена и выплатит огромные репарации Киеву. Для нас это звучит дико, в то время как для украинцев это нормально, так как об этом ежедневно говорит украинская пропаганда.
Как пример можно привести недавний репортаж Полтавского телевидения, где ведущая новостей на полном серьезе утверждала, что украинская армия окружила российскую группировку в 50 тысяч человек в Горловке, уже захвачен Донецкий аэропорт, российские десантники сдаются в плен целыми дивизиями, а глава ДНР Пушилин якобы ведет переговоры с Зеленским о сдаче Донецка. Но это еще не все, Крым тоже скоро будет "освобожден", скорей всего к Новому году, потому что контрнаступление идет по плану.
Естественно, что всего этого сказанного на самом деле нет, но когда одно и тоже тебе говорят каждый день, то поневоле поверишь и не в такое. Тем более, если и об этом пишут и западные издания, такие же "правдивые" как и украинские. Запад научил Украину врать, это "искусство", давно отшлифованное западными странами, теперь применяется и киевским режимом. Новый закон о СМИ, принятый на Украине и который так нравится Евросоюзу, запрещает публикацию материалов, не одобренных кликой Зеленского.
Украинские военнослужащие, попавшие в плен в последние дни утверждали, что все увиденное ими на фронте кардинально отличается от того, что происходит на самом деле. Оказывается, что у российской армии полно снарядов и бронетехники, она не бежит только от вида украинских "защитников", да и побед ВСУ, о которых ежедневно говорят в Киеве, что-то не видно. Реальность оказалось совершенно другой.