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Новости из параллельной реальности: Полтавское телевидение сообщает о якобы окружении российской группировки в Горловке и переговорах о сдаче Донецка

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Новости из параллельной реальности: Полтавское телевидение сообщает о якобы окружении российской группировки в Горловке и переговорах о сдаче Донецка

Украина продолжает жить в параллельной реальности. В то время как контрнаступление ВСУ уперлось в российскую оборону, украинская армия несет большие потери, киевская пропаганда продолжает утверждать, что все хорошо. Отсутствие альтернативных источников информации заставляет украинцев верить в то, что показывает Киев.


Многие в России удивляются, когда украинские граждане начинают утверждать, что в скором времени война закончится полной победой украинской армии, Россия будет разгромлена и выплатит огромные репарации Киеву. Для нас это звучит дико, в то время как для украинцев это нормально, так как об этом ежедневно говорит украинская пропаганда.

Как пример можно привести недавний репортаж Полтавского телевидения, где ведущая новостей на полном серьезе утверждала, что украинская армия окружила российскую группировку в 50 тысяч человек в Горловке, уже захвачен Донецкий аэропорт, российские десантники сдаются в плен целыми дивизиями, а глава ДНР Пушилин якобы ведет переговоры с Зеленским о сдаче Донецка. Но это еще не все, Крым тоже скоро будет "освобожден", скорей всего к Новому году, потому что контрнаступление идет по плану.

Естественно, что всего этого сказанного на самом деле нет, но когда одно и тоже тебе говорят каждый день, то поневоле поверишь и не в такое. Тем более, если и об этом пишут и западные издания, такие же "правдивые" как и украинские. Запад научил Украину врать, это "искусство", давно отшлифованное западными странами, теперь применяется и киевским режимом. Новый закон о СМИ, принятый на Украине и который так нравится Евросоюзу, запрещает публикацию материалов, не одобренных кликой Зеленского.

Украинские военнослужащие, попавшие в плен в последние дни утверждали, что все увиденное ими на фронте кардинально отличается от того, что происходит на самом деле. Оказывается, что у российской армии полно снарядов и бронетехники, она не бежит только от вида украинских "защитников", да и побед ВСУ, о которых ежедневно говорят в Киеве, что-то не видно. Реальность оказалось совершенно другой.

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30 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:48
    +17
    Что-то они тормозят, пора бы уже в новостях Волгу форсировать. Запаздывают. laughing laughing

    А если без шуток, это показатель того сколь больное и промытое украинское общество.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 11:12
      -11
      Цитата: Arzoo
      А если без шуток, это показатель того сколь больное и промытое украинское общество.

      Вчера на Топкоре было интервью Пригожина,где он утверждает о тотальном вранье шойгу и герасимова о потерях и ситуации на фронтах. Вот и думай где правда,скорее всего где то посередине.
    2. grem
      grem Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Arzoo
      А если без шуток, это показатель того сколь больное и промытое украинское общество.

      У меня были еще маленькие надежды ,что очнутся ...Но теперь ВСЕ !
      Когда на усраине появились немецкие танки с крестами ,это было последней каплей ..Мочите мужики из всех стволов ,эта опухоль уже не операбельна ..Только санитарная зона на несколько поколений .. hi
      P.S.Чтобы меня не обозвали там разными словами нацист и прочее ..У меня есть родственники с укранскими корнями и даже одна жена чистокровка (бывшая))) ,вторая с польскими корнями
      Я интернационалист был ,но сейчас как то не очень все это Россия должна победить как многонациональная страна и вычестить эту нечисть навсегда !
    3. hohohol
      hohohol Сегодня, 11:24
      0
      А чего вы хотели, они там все сплошь в кружевных труселях и с кастрюлей на голове.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:50
    +9
    отрезвление будет тяжким..... yes ........................................................
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:52
      +14
      Не будет отрезвления. Будет смерть не приходя в сознание.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:56
        +3
        эвтаназия... тоже вариант..... smile ....................................................
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 11:02
      +4
      Цитата: Mouse
      отрезвление будет тяжким

      Это точно!
      Но, как бы тебе каждый день не несли пургу по ящику, есть же реалии. Взрывы от Калибров и Гераней, рассказы сотен тысяч "воякIв" с фронта, интернетресурсы не только лишь бандерлоговские.
      Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад..... Это другое дело. Тут, вполне возможно, что
      Цитата: Aken
      Не будет отрезвления. Будет смерть не приходя в сознание.
      1. maksbazhin
        maksbazhin Сегодня, 11:12
        0
        Интересно, кто нибудь просчитывает сценарии если не отрезвления, то хотя бы осознания цены окончания войны и то, что они всего лишь пешка в игре России и запада.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:14
          0
          Гадский цирк.И этим все сказано
          ..............
          1. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 11:19
            -2
            тут скорее вопрос к нашим идиотам, которые вместо борьбы за тёпленькое местечко в АП ДОЛЖНЫ были с самого начала наладить по всей украине наше вещание!
  3. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 10:52
    +2
    Чтобы доводить правду нужно работать, есть старый способ печать листовок и прокламаций ! Есть современные средства доставки ,качественная полиграфия да там можно завалить Украину этим минуя интернеты и телевидение!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:57
      +6
      Цитата: 78bor1973
      старый способ печать листовок и прокламаций

      Дядя, вы опоздали лет на 100.
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 10:54
    +1
    Почему то я не удивлён. Никогда в этом мире по настоящему независимых СМИ не было.
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:54
    +3
    Искусству врать, друзья заметьте,
    Уж несколько тысячелетий…
    Но мне б хотелось очень знать –
    Кто научил так лихо врать
    Европу или США…???
    Не отвечая за слова
    И, несмотря на все потери,
    Они так врут, что сами верят
    В правдивость своего вранья…
    И убеждают в нем меня,
    Но, мы в России научились
    Обман от правды отличать,
    Но вы «друзья» не суетитесь…
    И продолжайте дальше врать…
  6. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 10:55
    +2
    Доктор - рейхслейтер бы одобрил. Странно, в Полтаве перемогли возможности Роскомнадзора и таки сумели заблочить телегу?
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:55
    +3
    Запад научил Украину врать
    ТАК на Западе не врут-там все же реально умеют. Сейчас,например, когда успехов у укропов особо нет, пишут статьи, как "украинские воинам принадлежит ночь", т. е как они используя "значительно превосходящую российскую" тепловизорную технику на подаренной броне ходят в атаки ночью. Но не пишут о том, что можно перепроверить- вроде мегаперемог и наступления на Владивосток. Пишут просто рассказик в духе супергероев.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:23
      -4
      Цитата: Болторез
      Запад научил Украину врать
      ТАК на Западе не врут-там все же реально умеют. Сейчас,например, когда успехов у укропов особо нет, пишут статьи, как "украинские воинам принадлежит ночь", т. е как они используя "значительно превосходящую российскую" тепловизорную технику на подаренной броне ходят в атаки ночью. Но не пишут о том, что можно перепроверить- вроде мегаперемог и наступления на Владивосток. Пишут просто рассказик в духе супергероев.

      Спасибо Алекс за инфу ,ты там продолжай наблюдение .. bully И пиши нам ,что там англосаксы еще выдумали ,кто будет следующий после укросаксов ..
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:01
    +2
    В Японии за два дня до капитуляции радио и газеты писали как Япония побеждает США и СССР, а потом "руки в гору".
    Если такие реляции со стороны украинских геббельсов не будут озвучиваться, то киевский рейх через
    месяц развалится.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:06
    +1
    Реальность оказалось совершенно другой.
    Жить в ... да в общем то, в бреду и обмане, который валится со всех сторон, можно, но не долго, как правило.
    Хотя, можно, можно узнать, проверить, убедится, что им лапшу на уши вешают и ведут на убой, не так уж сложно, если разобраться ... безопасных, для их обывателя ресурсов\ источников, хватает ...
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    +2
    Отсутствие альтернативных источников информации


    Многие на Украине могут смотреть и читать российские новости, например, по спутнику или ВПН. Не смотрят принципиально из ненависти, а если глянут - то уверены, что всё ложь.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:14
      0
      Так за бугром то ж самое.
      Смотрят\ слушают, то, что хотят видеть, слышать, а потом .... а потом у них русские казаки по Парижу разъезжают и командуют "бистро, бистро"! А по Берлину русские Т 34, КВ, ИС и прочее, прочее.
      И так повторяется не одно столетие ... ничему их история не учит!
  13. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:15
    +1
    Они во всем копируют рейх. Для них рейх - икона. Геббельс был идеологом создания системы вранья и промывки мозгов немцев, и это удалось, одна из просвещенных наций Европы за короткий исторический срок превратилась в стадо баранов. Чего уж говорить про 404-х, которые никогда просвещенностью не отличались. Если им завтра по телеку скажут, что ассамблея Юпитера приняла решение начать поставки оружия ВСУ, процентов 30-40 аудитории это схавает. Нет ограничений, никаких, можно топить на любую тему, лишь бы была «слава 404-й!». Уже почти ничему не удивляемся. Я лично только одному: почему (зачем) европейцы тянут этот дурдом размером с Францию в ЕС?! Им это зачем нужно? Природные ресурсы кое-какие есть, но их и так можно качать в режиме неоколониального контроля. Население никаких бенефитов не даёт, и так по всей западной Европе сортиры чистят восточноевропейцы и Африка/Ближний Восток. Промышленности нет, ну почти нет. Денег нет. Рынок сбыта скукожился до размера Словакии или около того. Продовольствие, да, но опять, неоколониальная схема вполне достаточна. Загадка. Вот насчёт НАТО - совсем другое дело, после вхождения туда 404-х и постановке на боевое дежурство гиперзвуковых ракет, а они появятся через несколько лет, нам придётся столицу и многие иные функции переводить в Екатеринбург или даже в Новосибирск. И тогда англосаксы попрутся в Казахстан. Майданить его. И репетиция уже была.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +1
    Я давно задаю простой вопрос - почему до сих пор на Украине работает ТВ и радио, есть свет и вода? Если бы все это не функционировало, либо функционировало с перебоями тогда не было бы нужды "удивляться" их параллельной вселенной.
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:19
    0
    Полтавское телевидение сообщает о якобы окружении российской группировки в Горловке и переговорах о сдаче Донецка

    Это нормально. Если хочешь превратить чужую голову в выгребную яму, используй её как отхожее место.
  16. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 11:24
    0
    Как пример можно привести недавний репортаж Полтавского телевидения

    Если речь вот про это "Полтавское телевидение"
    https://www.youtube.com/channel/UCD0JemMW6hgpNfLW3v0ArVA

    то вы просто почитайте заголовки на их канале на Ютуб. Один другого "краше".
    Они и не скрывают, что "побеждают врага информационно", говоря нормальным языком - врут.
  17. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:28
    0
    Вот и надо на ВО новую рубрику вводить
    "Новости из параллельной реальности"
    И все слухи запада там печатать и наших особенно рьяных.
    А то вчера уже Токмак взяли, сегодня Донецк
  18. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:33
    0
    При слове " Полтава" сразу вспоминаю "Моски шоу" и их отрывок " Любовь с первого раза" Там тоже были-" СтЭпан и Степанида,рабочий и рабочая из Полтавы". ))))
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:51
    0
    Передовые штурмовые части "гвардии наступа" на предгорья Урала, возможно, уже выходят... а мы-то и не знаем.
  20. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:19
    0
    посмотрел предоставленный видос...блевота полная...я даже не представляю как это может хавать внау-обыватель ...