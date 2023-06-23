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Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

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Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы могли бы потребоваться ВСУ для выполнения определенных задач. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.


В Пентагоне уверены, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию с контрнаступлением ВСУ, так как были бы эффективны против российской линии обороны. Но, по словам Купер, решение по поставкам кассетных боеприпасов будет зависеть от двух факторов – наличия ограничений на передачу таких снарядов, наложенное Конгрессом США, и возможная реакция стран, являющихся союзниками Соединенных Штатов. До этого заявления Купер, о высокой эффективности кассетных снарядов заявлял командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Ранее США приняли решение о передаче ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном. Как мы видим, Вашингтон идет все дальше и дальше в вопросах поставки вооружений, которые изначально якобы не собирался передавать Украине.

Напомним, что кассетные боеприпасы представляют собой заряды, которые снаряжены суббоеприпасами. Они используются против танков, пехоты, как зажигательные, и находятся на вооружении армий ряда стран мира. Еще в 2010 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, которую ратифицировали 110 стран мира. Украина данную конвенцию не подписала, как, впрочем, и Россия.

Очевидно, что враждебные действия США по передаче опасного оружия Украине требуют соответствующих ответных шагов со стороны России. В противном случае, ситуация может дойти и до передачи компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия Украиной, причем Запад формально будет к этому непричастен.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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17 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    +4
    "Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов"
    Если намекнуло, то они уже на Украине.
    К гадалке не ходи.
    1. 78bor1973
      78bor1973 Сегодня, 10:58
      -3
      Просто нормальных фугасов уже не осталось вот и сливают то что есть из запрещённого!
  2. grem
    grem Сегодня, 10:50
    +4
    А по моему их уже давно применяют ..И особенно на Донбассе ,еще до начало СВО .,а сейчас тем более все готовы ,лишь бы остановит русских !
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:10
      +3
      Да, давно, но советские, а натовского типа относительно недавно стали. На днях наш "тюльпан" таким накрыли. Само собой комментарий был это прям хаймарсом кассетным бахнули, но по факту был 155мм снаряд.
      Ещё там могут(скорее всего уже дали) для 20мм бушмастеров бредлей дать такие, дистанционного подрыва. Очень жёстко по пехоте в окопе, но там если погода или дымы, помешать могут.
      1. grem
        grem Сегодня, 11:28
        -1
        Цитата: Копчёный
        Да, давно, но советские, а натовского типа относительно недавно стали. На днях наш "тюльпан" таким накрыли. Само собой комментарий был это прям хаймарсом кассетным бахнули, но по факту был 155мм снаряд.
        Ещё там могут(скорее всего уже дали) для 20мм бушмастеров бредлей дать такие, дистанционного подрыва. Очень жёстко по пехоте в окопе, но там если погода или дымы, помешать могут.

        Вот падлы !!! Доберемся мы рано или поздно до них и океан их не спасет ..
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:52
    +2
    где штаты- там и подлянка какая-нить обязательно! am
    1. grem
      grem Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: Mouse
      где штаты- там и подлянка какая-нить обязательно! am

      Всегда так было исторически ..Англосаксы -это нация пиратов и грабителей и воюют всегда чужими руками ради марадерки
  4. wanna
    wanna Сегодня, 10:54
    +3
    Оцепенел от таких новостей. Мир не может быть уверен, каков верхний предел выносливости России.
    Возможно, тайна будет раскрыта только тогда, когда на поле боя появится грибовидное облако.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: wanna
      Оцепенел от таких новостей. Мир не может быть уверен, каков верхний предел выносливости России.

      Терпение запредельное у России ,но пока так ..В одиночку очень труднопротивостоять 50 экономически развитым странам и их подконтрольным "мировым сми" .. angry Пока держимся и неплохо .
      Цитата: wanna
      Возможно, тайна будет раскрыта только тогда, когда на поле боя появится грибовидное облако.

      Именно на это они нас провоцируют постоянно ,применение тактического ЯО по территории усраины ..Но это чреевато полной политической изоляции России ..Если уж бахать ,то по Пентагону ..А там как пойдет !
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:03
    +4
    Обвели российское руководство вокруг пальца, втянули в бойню, а Россия всё пытается играть честно с шулером на его же поле.

    Как пить дать - устроят западные партнёры ядерную провокацию обязательно, а как этому противостоять - неизвестно.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    +1
    Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов
    Да тут и без намеков уже ясно, что передадут и кассетные, и с обедненным ураном, и ракеты дальнего радиуса действия. "Наступление" забуксовало, потери растут поэтому наизнанку вывернутся помогая нацикам.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:40
      -3
      Цитата: rotmistr60
      Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов
      Да тут и без намеков уже ясно, что передадут и кассетные, и с обедненным ураном, и ракеты дальнего радиуса действия. "Наступление" забуксовало, потери растут поэтому наизнанку вывернутся помогая нацикам.

      Ну есть возможность у России ,это устроить какой нибудь Карибский кризис ..Очень рисковано ,но возможно ,что то уже и есть такой козырь в рукаве России ..А если нет ,то это либо сдача и полный развал России с последующим массовым геноцидом и резней ..Или ВЕСЬ МИР в ТРУХУ !!
      Вы что выберете мужики ..? Я опять 90-е не хочу или того хуже ..Надоело ,лучше уж negative И все ..
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:13
    +3
    [quote=Если намекнуло, то они уже на Украине.
    К гадалке не ходи.[/quote]
    Это точно... Никуда ходить не нужно...Все уже поставлено и на фронт доставлено... Им на на законы наплевать - они привыкли убивать...
    1. grem
      grem Сегодня, 11:47
      0
      Главное ,чтобы памятники нам не ставили и захоронения солдат наших перенести в глубь России ..Нет им больше доверия ,лет на 100 как минимум
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:28
    +1
    Вся эта англосаксонская муть пресекается анонсированным укреплением военно-технического сотрудничества с нашим старым проверенным партнером Северной Кореей. Передача Скверной Корее некоторых дальнобойных систем доставки.
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:50
    +1
    Цитата: grem
    сдача и полный развал России с последующим массовым геноцидом и резней


    А как гипотетический откат России к границам 1991-го года может спровоцировать развал страны? Из-за чего?
    1. grem
      grem Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Погоны
      Цитата: grem
      сдача и полный развал России с последующим массовым геноцидом и резней


      А как гипотетический откат России к границам 1991-го года может спровоцировать развал страны? Из-за чего?

      Не прикидывайтесь наивным ..Любое ослабление России ,всегда приводит к смуте кровавой и ограблению всего и всех ..Или вам историю напомнить ?
      Пятая колонна всегда была и будет ,пока англосакс в силе и их холопы .
      Границы РОССИИ -это границы Российской Империи ,всегда были и будут ,вот тогда еще мы сможем влиять на мир и ломать хребты "исключительным" по полной
      Все эти квазегосударства ,мы сами и создали ,вернее Ленин расчертил границы и типо все равно скоро мировая революция (Сталин был против ) ..
      Нет границ 91-го года! Был развал великой страны и образования этих территорий непонятных на базе наследства всего Советского народа ..Уже сколько лет прошло ,а все разграбить не могут ..Хотя из всех республик Украина рекордсмен ,все так изгадить ,разрушить и разворовать

      И теперь еще кровавую бойню устроить (кучка бандеровцев западненцев) Все подмяли и кровью залили ..Это величайшая трагедия ,после развала Советского Союза ! Так потерять память, гордость , исторические истоки ,ради кучки ворья нацисткого ..Это залет по полной ! И не простим ..