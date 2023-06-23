"Минобороны США намекнуло на возможность передачи Украине кассетных боеприпасов"

Кассетные боеприпасы могли бы потребоваться ВСУ для выполнения определенных задач. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
В Пентагоне уверены, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию с контрнаступлением ВСУ, так как были бы эффективны против российской линии обороны. Но, по словам Купер, решение по поставкам кассетных боеприпасов будет зависеть от двух факторов – наличия ограничений на передачу таких снарядов, наложенное Конгрессом США, и возможная реакция стран, являющихся союзниками Соединенных Штатов. До этого заявления Купер, о высокой эффективности кассетных снарядов заявлял командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
Ранее США приняли решение о передаче ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном. Как мы видим, Вашингтон идет все дальше и дальше в вопросах поставки вооружений, которые изначально якобы не собирался передавать Украине.
Напомним, что кассетные боеприпасы представляют собой заряды, которые снаряжены суббоеприпасами. Они используются против танков, пехоты, как зажигательные, и находятся на вооружении армий ряда стран мира. Еще в 2010 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, которую ратифицировали 110 стран мира. Украина данную конвенцию не подписала, как, впрочем, и Россия.
Очевидно, что враждебные действия США по передаче опасного оружия Украине требуют соответствующих ответных шагов со стороны России. В противном случае, ситуация может дойти и до передачи компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия Украиной, причем Запад формально будет к этому непричастен.