Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами

Власти Украины самостоятельно определяют цели для нанесения ударов, исходя из задач по «освобождению территорий». С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.Представитель Пентагона прокомментировал своим заявлением удар по Чонгарскому мосту, соединяющему российскую Херсонскую область с Крымским полуостровом.- подчеркнул Пэт Райдер.Таким образом, в Минобороны США отказываются признавать факт направления действий украинских войск Североатлантическим альянсом. Но известно, что, во-первых, такие удары Украина может наносить лишь по той причине, что Западом ей было поставлено соответствующее вооружение и боеприпасы. Например, удар по Чонгарскому мосту наносился ракетами Storm Shadow.Во-вторых, страны НАТО оказывают непосредственную помощь Украине в ведении разведки и наблюдения, в техническом обслуживании западных систем и боеприпасов. В некоторых случаях киевский режим действительно может не консультироваться с США и НАТО, особенно если речь идет о преступлениях в глубине России против лидеров общественного мнения.Но такие действия как удар по Чонгарскому мосту однозначно обсуждаются украинским военным командованием с советниками из стран НАТО, и если этот удар был нанесен, то США против него не возражали. Впрочем, Белый дом и Пентагон и так дают понять, что разрешают Украине наносить любые удары по тем территориям, которые они признают за киевским режимом, а это и Донбасс, и Крым в том числе.