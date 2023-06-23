Военное обозрение
Войти Регистрация

Пентагон прокомментировал удар ВСУ по Чонгарскому мосту: Украина сама выбирает цели

12
Пентагон прокомментировал удар ВСУ по Чонгарскому мосту: Украина сама выбирает цели

Власти Украины самостоятельно определяют цели для нанесения ударов, исходя из задач по «освобождению территорий». С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.


Представитель Пентагона прокомментировал своим заявлением удар по Чонгарскому мосту, соединяющему российскую Херсонскую область с Крымским полуостровом.

Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами

- подчеркнул Пэт Райдер.

Таким образом, в Минобороны США отказываются признавать факт направления действий украинских войск Североатлантическим альянсом. Но известно, что, во-первых, такие удары Украина может наносить лишь по той причине, что Западом ей было поставлено соответствующее вооружение и боеприпасы. Например, удар по Чонгарскому мосту наносился ракетами Storm Shadow.

Во-вторых, страны НАТО оказывают непосредственную помощь Украине в ведении разведки и наблюдения, в техническом обслуживании западных систем и боеприпасов. В некоторых случаях киевский режим действительно может не консультироваться с США и НАТО, особенно если речь идет о преступлениях в глубине России против лидеров общественного мнения.

Но такие действия как удар по Чонгарскому мосту однозначно обсуждаются украинским военным командованием с советниками из стран НАТО, и если этот удар был нанесен, то США против него не возражали. Впрочем, Белый дом и Пентагон и так дают понять, что разрешают Украине наносить любые удары по тем территориям, которые они признают за киевским режимом, а это и Донбасс, и Крым в том числе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:00
    +2
    Ждем реальной ответки, а не дежурных слов про красные черкаши
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: Buyan
      Ждем реальной ответки, а не дежурных слов про красные черкаши

      Аэродром разбомбили, отчёты составили об уничтоженных самолётах, линии восстановлены. Чего вам ещё? По польше ударить?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +1
    Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию...
    Как звучит - "битва", "миссия", заслушаешься. И какую же такую миссию выполняют украинские нацики? Для Сша эта миссия - попытка уничтожения России с помощью западного оружия руками украинцев до полного исчезновения такой страны, как Украина.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:15
    0
    угу.... прямо "верю"... целеуказание- явно без штатов не обошлось......
  4. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 11:19
    +1
    НАТО всё настроило и пальчиком клоуна нажоло на кнопку.
    Мы не виноваты, это он на кнопку нажал, вот и отпечатки.
    Когда же наши с НАТОй станут говорить как с прямым участником конфликта?
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:22
    0
    Конечно прокол нашей ПВО эпический. Ничему не учатся или такие у нас перехваленные комплексы ЗРК. Наверняка Су-24 шли со стороны Одессы, на низкой высоте, повторяя отработанные приемы ВВС Израиля при успешных атаках целей в Сирии, где наши ЗРК также ничего не могут противопоставить.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 11:30
      +2
      Видимо наше МО не считает мосты,переходы стратегически важными целями для ударов всу.Поэтому и не прикрывает их буками,панцирями и прочими стрелами.Ждем обещанного министром ответного удара по центрам принятия решений.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:38
    0
    Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами

    Всё они признали. Работали вместе, выбор целей производили совместно, а решение нажимать на кнопку или не нажимать оставили укропам. request
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:39
    0
    Стесняюсь спросить...
    А кто его за язык тянул?
    Спалился генерал бригады секретарей.
    Болтлив очень.
    "Как говорил один мой знакомый — покойник — я слишком много знал!" (с)
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:51
    0
    Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами

    Если это их битва, то почему они вмешивается?! Почему начиная с 90-х годов натаскивают эту территорию против России, обучая их и поставляя оружие?
    Не их ли это слова: "Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией". (сорос)
    Если они союзники, значит они также участвуют в войне против России - так почему бы нам тоже не бахнуть по какому то мосту, например в Сан-Франциско или тунелю под Ламаншем?!
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:06
      +1
      Цитата: Ильнур
      Если они союзники, значит они также участвуют в войне против России - так почему бы нам тоже не бахнуть по какому то мосту, например в Сан-Франциско или тунелю под Ламаншем?!

      Для начала нам бы бахнуть мосты и тоннели, по которым из Европы на украину натовскую технику тащат.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 12:26
        0
        По этому поводу здесь вам всегда найдется оппонент,который расскажет сказку о ничтожности уничтожения мостов,переходов,тяговых подстанций на ж\д и т.д.Но!Действует это только в нашу сторону почему то,что странно.А вот последствия для нас,"принятие не простых решений" эти оппоненты не замечают.Взять вчерашние удары по Чонгарскому и Сивашскому мостам-переходам.Что мы слышим?Два три дня ремонта и все пойдет по прежнему.Не пойдет,сценарий с Антоновским мостом повторяется.Вместо уничтожения мостов в Николаеве,блокировке поступления техники и л\с из Одессы на херсонское направление,мы начали ловить удары на границе Крыма.Генштаб большой конечно,ему видней,чем мне дилетанту...Только оплата этой видимости-жизнями наших ребят,настоящих мужиков,которых утюжат сейчас на запорожском направлении артой и ракетами.Не пропустили бы начальники с большими звездами накопление малых десантных групп на левом берегу херсонщины,чтобы малые неожиданно не превратились в большие и с тяжелым вооружением.