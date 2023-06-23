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Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

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Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 начали готовить к прохождению послеремонтных испытаний, передача корабля в боевой состав Балтфлота планируется на середину осени. Об этом сообщил источник в российском ВПК.


На сегодняшний день "Александр Шабалин" продолжает находиться на Кронштадтском морском заводе, где проходил капитальный ремонт с модернизацией, корабль начинают готовить к прохождению испытаний. В июле начнутся швартовные испытания, которые плавно перейдут в заводские ходовые. После прохождения всех испытаний корабль примет госкомиссия и он вернется в боевой состав Балтийского флота. По планам, произойдет это в октябре-ноябре этого года.

Согласно утвержденному графику, БДК "Шабалин" в июле выйдет на швартовные, а потом и ходовые испытания. Затем корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее другой источник утверждал, что швартовные испытания БДК должны были начаться в середине апреля, в течение лета заводские ходовые, а возвращение корабля в боевой состав флота в сентябре этого года.

Большой десантный корабль "Александр Шабалин" является десятым в серии из 13 кораблей проекта 775. Построен в польском Гданьске на верфи "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти". В состав Балтийского флота вошел 31 декабря 1985 года, 12 ноября 1986-го был переименован в "Александр Шабалин", в 1990 году получил бортовой номер 110. Относится ко второй серии проекта 775, водоизмещение - 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров, осадка 3,7 метра, скорость хода - 18 узлов, дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах. Экипаж 77 человек, в том числе 7 офицеров. Способен взять на борт 12 танков, либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта.
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:13
    0
    передача корабля в боевой состав Балтфлота

    Сегодня главная потребность ВМФ РФ - небольшие, но мощные ракетные и десантные кораблики побольше количеством, которые можно по каналам вывести в Чёрное море и наглухо блокировать украинские порты в которые поступает оружие.
    Раньше или позже нужен десант где-нибудь между Одессой и Вилково, например в районе Татарбунар.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:32
      0
      Раньше или позже нужен десант где-нибудь между Одессой и Вилково, например в районе Татарбунар.
      Можете подсказать в каком количестве должен быть высажен десант и главное для достижения какой цели?
  2. Orso
    Orso Сегодня, 11:33
    0
    Хороший проект, в детстве ходил на нем с ребятами со Спутника , да и рыбку ловили в Тюве-губе.