Находящийся на Кронштадтском морском заводе БДК «Александр Шабалин» проекта 775 начали готовить к послеремонтным испытаниям

Согласно утвержденному графику, БДК "Шабалин" в июле выйдет на швартовные, а потом и ходовые испытания. Затем корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота

Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 начали готовить к прохождению послеремонтных испытаний, передача корабля в боевой состав Балтфлота планируется на середину осени. Об этом сообщил источник в российском ВПК.На сегодняшний день "Александр Шабалин" продолжает находиться на Кронштадтском морском заводе, где проходил капитальный ремонт с модернизацией, корабль начинают готовить к прохождению испытаний. В июле начнутся швартовные испытания, которые плавно перейдут в заводские ходовые. После прохождения всех испытаний корабль примет госкомиссия и он вернется в боевой состав Балтийского флота . По планам, произойдет это в октябре-ноябре этого года.- приводит ТАСС слова источника.Ранее другой источник утверждал, что швартовные испытания БДК должны были начаться в середине апреля, в течение лета заводские ходовые, а возвращение корабля в боевой состав флота в сентябре этого года.Большой десантный корабль "Александр Шабалин" является десятым в серии из 13 кораблей проекта 775. Построен в польском Гданьске на верфи "Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти". В состав Балтийского флота вошел 31 декабря 1985 года, 12 ноября 1986-го был переименован в "Александр Шабалин", в 1990 году получил бортовой номер 110. Относится ко второй серии проекта 775, водоизмещение - 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров, осадка 3,7 метра, скорость хода - 18 узлов, дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах. Экипаж 77 человек, в том числе 7 офицеров. Способен взять на борт 12 танков , либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта.