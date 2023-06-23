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Формировавшиеся в Днепропетровской области резервные подразделения ВСУ после переброски понесли потери в результате ударов по объектам в Константиновке

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Формировавшиеся в Днепропетровской области резервные подразделения ВСУ после переброски понесли потери в результате ударов по объектам в Константиновке

Российские войска активно работают на Артёмовском направлении, срывая планы противника по разрезанию обороны на флангах. Украинские войска уже больше месяцы пытаются давить в направлении Клещеевки и Берховки, однако каких-либо особых успехов не достигают.


В последние несколько дней на Артёмовское направление, которое в Киеве называют Бахмутским, были переброшены очередные резервные подразделения, в том числе из Днепропетровской области. Обращает на себя внимание тот факт, что эти подразделения понесли потери ещё во время их формирования под Днепропетровском. Российские удары ракетами и дронами по пунктам размещения личного состава привели к тому, что командованию ВСУ пришлось в срочном порядке искать варианты доукомплектования резервов личным составом в связи с понесёнными потерями. Спустя несколько недель эти подразделения были переброшены в Константиновку.

Сегодня приходит информация о том, что и там по ним нанесены удары российскими войсками. И эти резервы, формировавшиеся в Днепропетровской области, вновь понесли потери (уже во второй раз), так и не успев вступить в бой.

Российские удары также мешают противнику выстроить масштабную линию обороны в районе Константиновки и Часова Яра. Пока определённое преимущество противника здесь в том, что Часов Яр находится на возвышенности относительно Артёмовска. Однако в полной мере воспользоваться этим преимуществом ВСУ не могут.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +1
    эти резервы, формировавшиеся в Днепропетровской области, вновь понесли потери (уже во второй раз), так и не успев вступить в бой.
    Тактика нанесение ущерба противнику еще до ЛБС оправдывает себя. От потерь вне зоны боевых действий моральный дух явно не возрастает. А впереди еще испытать на своей шкуре "Солнцепек", массированные удары артиллерии и РСЗО, авиации.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:45
    -2
    За что боролись, на то и напоролись...
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:55
    +1
    Что может быть лучше чем накрытие живой силы и техники противника еще до прибытия их на ЛБС? Работайте, братья!
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:59
    +2
    Разведке пять баллов. Почаще бы так удавалось, что бы до передовой ни техника, ни личный состав не добирались.