Российские войска активно работают на Артёмовском направлении, срывая планы противника по разрезанию обороны на флангах. Украинские войска уже больше месяцы пытаются давить в направлении Клещеевки и Берховки, однако каких-либо особых успехов не достигают.
В последние несколько дней на Артёмовское направление, которое в Киеве называют Бахмутским, были переброшены очередные резервные подразделения, в том числе из Днепропетровской области. Обращает на себя внимание тот факт, что эти подразделения понесли потери ещё во время их формирования под Днепропетровском. Российские удары ракетами и дронами по пунктам размещения личного состава привели к тому, что командованию ВСУ пришлось в срочном порядке искать варианты доукомплектования резервов личным составом в связи с понесёнными потерями. Спустя несколько недель эти подразделения были переброшены в Константиновку.
Сегодня приходит информация о том, что и там по ним нанесены удары российскими войсками. И эти резервы, формировавшиеся в Днепропетровской области, вновь понесли потери (уже во второй раз), так и не успев вступить в бой.
Российские удары также мешают противнику выстроить масштабную линию обороны в районе Константиновки и Часова Яра. Пока определённое преимущество противника здесь в том, что Часов Яр находится на возвышенности относительно Артёмовска. Однако в полной мере воспользоваться этим преимуществом ВСУ не могут.