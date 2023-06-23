Западнее Кременной ВС РФ продвигаются на оси дороги O-130501 и выходят к Жеребецкому водохранилищу

Секретарь Совбеза РФ, где агрегируют все данные от Минобороны и других силовых ведомств, задействованных в СВО, на вчерашнем заседании назвал точную дату начала так называемого контрнаступления ВСУ. По словам Патрушева, первые массированные атаки украинских штурмовых отрядов на отдельные участки российской обороны начались 4 июня. Сегодня, через две с лишним недели контрнаступа, можно сказать, что существенных успехов украинские формирования не достигли.
Не сильно изменилась обстановка на фронте и за минувшие сутки. Разве что вместо украинского «рекламного контрнаступления» вперед идут российские части, о чем вынужденно сообщают даже западные аналитики и украинское командование.
Американский военный эксперт и писатель Чак Пфаррер сообщает, что российская армия уже несколько дней кряду ведет многовекторное наступление под Кременной, а вернее, в направлении самого города, охватывая его с нескольких сторон. Западнее Кременной наши продвигаются на оси дороги O-130501 и уже выходят к Жеребецкому водохранилищу, все более вклиниваясь в оборону ВСУ и расширяя выступ.
Украинские СМИ пишут со ссылкой на данные Нацгвардии об отступлении одной из украинских бригад на границе Серебрянского лесничества в Луганской республике. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что противник на этом участке несет значительные потери, при этом тела убитых украинских военнослужащих уже неделю не эвакуируются с поля боя.
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Краснолиманском направлении российские войска наступают на Белогоровку. Под артиллерийским огнем украинские позиции в районе населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка. ВКС РФ нанесли удары по врагу в районах Ивановки, Торского, Спорного и Дибровы.
А ведь еще не так давно предполагалось, что именно участок Сватово-Кременная станет одним из основных для того самого контрнаступления ВСУ. Сейчас ситуация на Луганском фронте развивается с точностью до наоборот: наши успешно теснят врага, до окраин Кременной осталось менее двух километров.
Сообщается о тяжелых боях на Ореховском направлении Запорожского фронта, где противник вновь пытается выбить наши войска из Работино. Идут массированные ракетные удары по нашим позициям, враг бросает на штурм все новые отряды, не считаясь с потерями. Российские бойцы держат оборону. Украинские пленные сообщают, что командованием поставлена задача продвинуться на Ореховском направлении «любой ценой».
Накануне наши после мощной артподготовки атаковали в районе села Пятихатки, пока безуспешно. Военкор Александр Сладков сообщает, что в Пятихатках противник «подозрительно затих», наблюдаются только вылеты разведывательных дронов. При этом наша разведка не наблюдает большого сосредоточения вражеских сил в этом секторе.
Под Угледаром украинские войска сумели продвинуться у Ровнополя, а у Старомайорского наступление противника было остановлено. Под обстрелами позиции ВСУ в Левадном, Новополе, Зеленом Поле, Бурлацком, Макаровке, Благодатном, Нескучном и Новоочеретоватом.
На Донецком фронте наши продвинулись на юго-западных подступах к Авдеевке, на других участках противник держит оборону. Украинские подразделения контратаковали у Старомихайловки и сумели занять ряд новых позиций.
На Херсонском направлении высокая диверсионная активность противника. Враг малыми десантными группами высаживается на нашем берегу и островах в пойме реки Днепр, старается закрепиться. Ночью сообщили, что очередные две лодки с десантом ВСУ уничтожены на воде.