Военное обозрение
Войти Регистрация

Западнее Кременной ВС РФ продвигаются на оси дороги O-130501 и выходят к Жеребецкому водохранилищу

9
Западнее Кременной ВС РФ продвигаются на оси дороги O-130501 и выходят к Жеребецкому водохранилищу

Секретарь Совбеза РФ, где агрегируют все данные от Минобороны и других силовых ведомств, задействованных в СВО, на вчерашнем заседании назвал точную дату начала так называемого контрнаступления ВСУ. По словам Патрушева, первые массированные атаки украинских штурмовых отрядов на отдельные участки российской обороны начались 4 июня. Сегодня, через две с лишним недели контрнаступа, можно сказать, что существенных успехов украинские формирования не достигли.


Не сильно изменилась обстановка на фронте и за минувшие сутки. Разве что вместо украинского «рекламного контрнаступления» вперед идут российские части, о чем вынужденно сообщают даже западные аналитики и украинское командование.

Американский военный эксперт и писатель Чак Пфаррер сообщает, что российская армия уже несколько дней кряду ведет многовекторное наступление под Кременной, а вернее, в направлении самого города, охватывая его с нескольких сторон. Западнее Кременной наши продвигаются на оси дороги O-130501 и уже выходят к Жеребецкому водохранилищу, все более вклиниваясь в оборону ВСУ и расширяя выступ.



Украинские СМИ пишут со ссылкой на данные Нацгвардии об отступлении одной из украинских бригад на границе Серебрянского лесничества в Луганской республике. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что противник на этом участке несет значительные потери, при этом тела убитых украинских военнослужащих уже неделю не эвакуируются с поля боя.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Краснолиманском направлении российские войска наступают на Белогоровку. Под артиллерийским огнем украинские позиции в районе населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка. ВКС РФ нанесли удары по врагу в районах Ивановки, Торского, Спорного и Дибровы.

А ведь еще не так давно предполагалось, что именно участок Сватово-Кременная станет одним из основных для того самого контрнаступления ВСУ. Сейчас ситуация на Луганском фронте развивается с точностью до наоборот: наши успешно теснят врага, до окраин Кременной осталось менее двух километров.

Сообщается о тяжелых боях на Ореховском направлении Запорожского фронта, где противник вновь пытается выбить наши войска из Работино. Идут массированные ракетные удары по нашим позициям, враг бросает на штурм все новые отряды, не считаясь с потерями. Российские бойцы держат оборону. Украинские пленные сообщают, что командованием поставлена задача продвинуться на Ореховском направлении «любой ценой».

Накануне наши после мощной артподготовки атаковали в районе села Пятихатки, пока безуспешно. Военкор Александр Сладков сообщает, что в Пятихатках противник «подозрительно затих», наблюдаются только вылеты разведывательных дронов. При этом наша разведка не наблюдает большого сосредоточения вражеских сил в этом секторе.

Под Угледаром украинские войска сумели продвинуться у Ровнополя, а у Старомайорского наступление противника было остановлено. Под обстрелами позиции ВСУ в Левадном, Новополе, Зеленом Поле, Бурлацком, Макаровке, Благодатном, Нескучном и Новоочеретоватом.

На Донецком фронте наши продвинулись на юго-западных подступах к Авдеевке, на других участках противник держит оборону. Украинские подразделения контратаковали у Старомихайловки и сумели занять ряд новых позиций.

На Херсонском направлении высокая диверсионная активность противника. Враг малыми десантными группами высаживается на нашем берегу и островах в пойме реки Днепр, старается закрепиться. Ночью сообщили, что очередные две лодки с десантом ВСУ уничтожены на воде.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:50
    -2
    наши успешно теснят врага, до окраин Кременной осталось менее двух километров.

    Серьезно? Кто бы мог подумать... а вроде наступали же... :)
    1. grem
      grem Сегодня, 11:55
      0
      Англосаксы радуются идет мясной наступ с обоих сторон ..Пора в топку бойни еще кассетные бомбы подкинуть и скоро наверное что то бахнет радиоактивное ..
      Вот ,где веселуха и хохот начнется запада ..Вот падлы !!!
      P.S. Анекдот
      Ю.Гагарин потомкам : Ну как у вас потомки дела ,на Марсе уже база есть надеюсь ?
      Потомки : Пока нет ,вот с Украиной воюем ..
      Ю.Гагарин: А против кого ?
      Занавес !!!!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:19
        -1
        Цитата: grem
        Англосаксы радуются идет мясной наступ с обоих сторон .

        А чего не радоваться, англосаксы выполнили свою главную задачу - "разорвать на две части русских". Начиная с 1654 года, прошло 350 лет, как мы опять после 1242 года жили вместе. Но теперь мы по рознь и в мыслях и даже в религии, которая у нас была общая 1000 лет. Теперь мы в разных окопах, мы в русских, они в "немцких" и это как минимум на следующие 100 лет.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:22
      0
      . а вроде наступали же... :)

      В том-то и дело, что мы не можем наступать на Кременную, потому что её никто не захватывал. Боевые действия ведутся западнее. Кто эту хрень пишет?
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:54
    +1
    Я хренею с этих статей
    . российская армия уже несколько дней кряду ведет многовекторное наступление под Кременной, а вернее, в направлении самого города, охватывая его с нескольких сторон.

    Как мы можем в направлении Кременной наступать, да ещё и охватывая её request
    Вчера в одной из статей Диброва с Ямполем на карте местами поменялись. Всу "захватили" Токмак и Донецк (Токмак видимо из-за того что Урожайное есть и под Донецком и в Запорожье) . Вывезли кило цезия (то ли купили, то ли пытались) . Это что вообще за словоблудие?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: igorbrsv
      Вывезли кило цезия (то ли купили, то ли пытались) . Это что вообще за словоблудие?

      Если их слушать, в США скоро выбору и президент будет Зеленскийй, он то и поможет Руине обогнать США. И главное они в этот бред верят.
  3. Matsur
    Matsur Сегодня, 12:07
    0
    Через пленных не могут спускать дезу? Чтобы уверовали, что основной удар сюда.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:14
      0
      Через пленных не могут спускать дезу?
      Могут, но тут ключевое другое
      Секретарь Совбеза РФ, где агрегируют все данные от Минобороны
      Данные от Минобороны, Карл!!!
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:09
    -2
    Сообщается о тяжелых боях на Ореховском направлении Запорожского фронта, где противник вновь пытается выбить наши войска из Работино.

    Бой на Запорожском фронте продолжается почти 5 часов, пехота ВСУ в районе Работино идёт по чистому полю под огнём российских войск, ложится, горит их техника, а они всё равно прут, новые волны. Бойцы 291, 70 и 1430 полков и 417 разведбат отражают атаки, выпустив тучу боеприпасов.