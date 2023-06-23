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Военкор: Задействованные в спецоперации войска РФ переодевают в новый камуфляж

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Военкор: Задействованные в спецоперации войска РФ переодевают в новый камуфляж

В настоящее время началось снабжение войск, участвующих в специальной военной операции, новым обмундированием. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, анализируя ситуацию с военной формой в ВС РФ в целом.


Как отмечает военкор, сейчас армия начала получать новые комплекты второго и третьего поколения ВКПО. Новый камуфляж выдержан в американской универсальной расцветке мультикам. Сейчас есть три штатных расцветки - ЕМР (пиксель), A-TACS (мох) и мультикам. У каждого поколения военного обмундирования есть свои отличия и по покрою, и по карманам, и по способам ношения.

Главное, считает военкор, унифицировать все виды обмундирования. Ведь если нет единого комплекта формы, то нет и единого подхода к снаряжению. В частности, непонятно, как сделать стандартную раскладку необходимого, чтобы каждый военнослужащий понимал, в каком кармане и что лежит у его сослуживца.

Банальный вопрос, возьмите пару фотографий солдат на фронте и ответьте на вопрос, где у них документы? В каком кармане? Где ключи от автомобиля? Это не шутки, вот боец упал перед вами бездыханный, где ключ от машины, которую надо уводить? Это невозможно установить даже между поколениями штатной формы

- пишет в своем Telegram-канале Сладков.

Этот вопрос очень важен, поскольку речь идет, в том числе, и о безопасности солдат и целых подразделений. Кроме того, разнится и устойчивость формы к воздействию огня, воды и иных факторов. Сейчас многие военнослужащие за свой счет приобретают более качественные образцы коммерческого обмундирования, но ведь речь идет об унификации обмундирования для армии в целом.

Военкор пишет, что у наших бойцов до сих пор нет защитных очков. Из-за этого многие военнослужащие получают ранения, хотя могли бы быть вообще без повреждений. Этот вопрос тоже нуждается в проработке.
Использованы фотографии:
концерн "Калашников" / https://kalashnikovgroup.ru
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19 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:44
    -6
    А снаряды тоже новые? Или пока советское наследие?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 11:53
      +5
      А вам принципиально какая разница когда прилетит?
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:53
      0
      Ну надо же как-то производить ротацию того, лежит на складах.
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 11:58
        -7
        Если там что то ещё лежит.....)))) А то может уже и нет ничего, как комплектов воен. формы, которые куда то делись со складов и никто не знает куда ))))
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    -1
    у наших бойцов до сих пор нет защитных очков. Из-за этого многие военнослужащие получают ранения
    Может все таки не ранения, а возможные травмы при интенсивной стрельбе?
  3. ГИС
    ГИС Сегодня, 11:50
    0
    Сейчас многие военнослужащие за свой счет приобретают более качественные образцы коммерческого обмундирования,

    а есть те кому навязывают покупку?и не коммерческого, а рядового обмундирования
    или это добровольное волеизьявление военнослужащего?
    вопрос я тут пишу не для стеба ципсошников или урапатритов. мне это интересно знать.
  4. Setavr
    Setavr Сегодня, 11:55
    +3
    Пздц какой-то с этим мультикамом. Как так? Я не военный, но мне не понятно, как можно одевать своих в расцветку, в которой бегает половина войск противника.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:58
      +2
      Setavr hi, просто мультикам лучше работает на разной местности, и в лесу и в городе потому и пользуется такой популярностью.
      1. Ingenegr
        Ingenegr Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: Ропот 55
        просто мультикам лучше работает на разной местности,

        Эта ерунда несётся очень давно, запущена первыми "моделями", которые очень хотели быть похожими на брутальных типов из BW. В реальности же "мультик" не более универсален, чем MARPAT/SURPAT. И даже больше - MARPAT/SURPAT функции скрадывания/деформирования выполняют лучше.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:57
    +4
    В общем-то - правильно, мультикам в выжженной летней степи работает ощутимо лучше русской цифры, та всё-таки больше на лесную полосу заточена. Но - ведь с той стороны тоже полно народу в мультикаме, камуфляж-то коммерческий. Как их тогда отличать, не будет ли накладок? Может - имеет смысл разработать таки свой камок под те края?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:08
      +2
      paul3390 hi, ага под лес у нас цифра, под лесо-степь надо разработать и чтоб он не был похож на Западный, под город тоже надо придумывать и тоже чтоб отличался от вражьего а зимой? Там вообще все в белом с кляксами разной интенсивности как различать будут? Есть мультик, он хорошо работает и в лесу и в степи и в городе и в болоте от того его и покупают причём зачастую на свои. А накладки случались всегда даже когда форма радикально отличалась.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:25
        0
        Мультикам слишком светлый для наших смешанных лесов средней и северной полосы. И рисунок у него - для них не очень естественный. У меня есть полные комплекты и его, и русского пикселя, и ещё несколько других - так уж поверьте, знаю о чём говорю. Могу даже фото поискать если хотите. Вот для хвойного тёмного леса - само-то флектарн например.

        Мультикам - один из лучших среди так называемых универсальных, но это не значит что он действительно везде хорош. К тому же - есть и другие паттерны, не менее хорошие но при этом не такие ходовые. Почему не взять их? Например - один из вариантов A-TACS iX?



        Или например отечественную Цифру-2, только посветлее?

      2. Ingenegr
        Ingenegr Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: Ропот 55
        Есть мультик, он хорошо работает и в лесу и в степи и в городе и в болоте

        В лесу, городе, болоте и множестве других пейзажей "мультик" работает, мягко говоря, очень посредственно.
  6. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:59
    -5
    Цитата: sifgame
    А вам принципиально какая разница когда прилетит?

    Разница для меня - чтобы по противнику летело много и точно... и не было постоянных вбросов типа дай снаряды вагнерам
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:03
    0
    Опять 25,то есть если правильно понял (поправьте) Сладков за строгое соблюдение норм ношения всего и вся?! То есть документы в правом нагрудном, аптечка слева на боку, ключи от тачки в правом набедренном и т. д. и т. п. Или как? Видел видео от военкора нового комплекта короче американская форма на минималках, защита локтей и коленей порадовала, наши такую из карематов режут. А вот за качество ткани, краски видно будет через месячишко, пока не понять.
  8. Luminman
    Luminman Сегодня, 12:12
    +3
    Надеюсь, что эту форму разрабатывал въедливый перфекционист, а не какой-нибудь тяп-ляпщик по принципу - лишь бы было...
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:16
    +2
    Я конечно не тыловик,но думаю,что основное требование к нашей форме- надежность и практичность. С расцеткой- не угадать- у нас в стране ражные климатические пояса. Но пагоны- оставить! Это- святое! Это и наша история и наша гордость,многовековая.
  10. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 12:20
    0
    ...Новый камуфляж выдержан в американской универсальной расцветке мультикам...

    Опять в НАТО решили вступать, приводя форму к единому стандарту?
    Чем аргументирован переход на американский мультикам, тем чтобы своих от чужих отличить нельзя было?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Sovetskiy
      тем чтобы своих от чужих отличить нельзя было?

      Ну ну..
      На острове Кыска американцы стреляли по американцам- невзирая на то что у японцев была другая форма и даже морда лица.....
      Камуфляж сейчас любой на 100 метрах не отличишь - чей он