Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель пытается урегулировать косовский кризис. Поэтому вчера Европейский союз организовал переговоры с участием лидеров Сербии и Косово, которые прошли вчера в Брюсселе.По их окончании главный дипломат Европы провел пресс-конференцию для журналистов.Он пригласил на встречу в Брюссель президента Сербии Александра Вучича и косовского премьер-министра Альбина Курти, чтобы прекратить длящееся уже несколько недель насилие в северной части Косово, населенной преимущественно этническими сербами. Но, вопреки ожиданиям Борреля, никакого прорыва на переговорах не произошло.Насилие вспыхнуло в четырех муниципалитетах северного Косово в конце мая после того, как новоиспеченные «мэры» из числа этнических албанцев попытались вступить в свои должности, которые они получили по итогам местных выборов. Так как сербы бойкотировали голосование, явка на него составила всего лишь 3,5 процента. Напряженность усилилась еще более, когда правоохранители Сербии арестовали трех косовских полицейских, заявив, что они пересекли границу.По окончании переговоров еврочиновник сообщил, что попросил Курти отозвать «мэров» и вывести полицейский спецназ из муниципальных зданий северного Косово. Боррель также обратился с просьбой к Вучичу, чтобы тот освободил косовских полицейских и убедил сербских протестующих покинуть муниципальные здания одновременно с выводом оттуда спецназа полиции Косово.Состоявшиеся переговоры сложно назвать успешными. Стороны конфликта не стали общаться между собой напрямую, поэтому попытки диалога проходили через посредника. Помимо этого, никаких четких договоренностей достичь не удалось.