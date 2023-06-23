Роскосмос сообщил о сборке первого ракетного двигателя РД-171МВ для лётных испытаний ракеты-носителя «Союз-5»

Специалисты НПО Энергомаш завершили изготовление нового двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний ракеты "Союз-5". До конца года будет закончена сборка двигателя для второго носителя и произведен двигатель для третьего

Первый жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний новой ракеты "Союз-5" изготовлен, начаты работы над двигателем для второй ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Новый двигатель РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, который применяется на первой ступени ракеты-носителя "Зенит". Он разработан для новых ракет-носителей среднего класса "Союз-5" и ракет сверхтяжелого класса. Работы над ним были начаты еще в 2017 году, огневые испытания двигатель прошел в 2020. Потом были этапы сборки прототипов, подготовка производства к их выпуску, проведены различные испытания и вот "Энергомаш" начал сборку уже летных экземпляров. Следующий этап - межведомственные испытания двигателя РД-171МВ и серийная поставка.- говорится в сообщении Роскосмоса.Мощность РД-171МВ составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Двигатель имеет новую систему регулирования и защиту от возгорания. Он полностью российский, украинских деталей в конструкции нет. Ранее на двигателе РД-171 устанавливались привода украинской разработки, на РД-171МВ установлены привода производства ЦНИИАГ г. Москва, такие же как на двигателе РД-191.Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по ранее утвержденному Роскосмосом эскизному проекту.