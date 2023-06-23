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Роскосмос сообщил о сборке первого ракетного двигателя РД-171МВ для лётных испытаний ракеты-носителя «Союз-5»

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Роскосмос сообщил о сборке первого ракетного двигателя РД-171МВ для лётных испытаний ракеты-носителя «Союз-5»

Первый жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний новой ракеты "Союз-5" изготовлен, начаты работы над двигателем для второй ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.


Новый двигатель РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, который применяется на первой ступени ракеты-носителя "Зенит". Он разработан для новых ракет-носителей среднего класса "Союз-5" и ракет сверхтяжелого класса. Работы над ним были начаты еще в 2017 году, огневые испытания двигатель прошел в 2020. Потом были этапы сборки прототипов, подготовка производства к их выпуску, проведены различные испытания и вот "Энергомаш" начал сборку уже летных экземпляров. Следующий этап - межведомственные испытания двигателя РД-171МВ и серийная поставка.

Специалисты НПО Энергомаш завершили изготовление нового двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний ракеты "Союз-5". До конца года будет закончена сборка двигателя для второго носителя и произведен двигатель для третьего

- говорится в сообщении Роскосмоса.

Мощность РД-171МВ составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Двигатель имеет новую систему регулирования и защиту от возгорания. Он полностью российский, украинских деталей в конструкции нет. Ранее на двигателе РД-171 устанавливались привода украинской разработки, на РД-171МВ установлены привода производства ЦНИИАГ г. Москва, такие же как на двигателе РД-191.

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по ранее утвержденному Роскосмосом эскизному проекту.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:54
    +2
    Кстати, а "партнерам" за лужу надеюсь больше двигателей не поставляем?
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 12:17
      0
      Не поставляем. И от этого проиграли все- и мы и они.
      Но "они" потеряли гораздо больше.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:24
      0
      Вроде контракт на РД-180 закончился и больше заявок от США нет. Продавать именно этот двигатель любой другой стране мы не имеем права, поскольку передали все права на него США, которые за 20 лет внесли в конструкцию несколько своих запатентованных доработок. Всего было изготовлено 122 двигателя для США и только последние 6 штук по рыночной цене, поскольку шли сверх подписанного контракта. До этого, поставляли чуть ли не себе в убыток, особенно в первые 10 лет, пока США не сжалились и не согласились на повышение цены по контракту. К сожалению, мы ещё не научились грамотно подписывать контракты с акулами западного бизнеса и нас часто использовали...
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:57
    +3
    Отличная новость!!! Ставить бы еще на поток производство
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:59
    +3
    Очень хорошая новость. Нам нельзя уходить из Космоса.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:06
    +1
    ну что пожелать.... в путь ! drinks ..........................................................-
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 12:14
    +1
    Можно поздравить коллег с достижением важного этапа.
    Работа проделана колоссальная. Дай бог, чтобы и в последующем Энергомашу сопутсвовала удача .