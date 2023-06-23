Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций

По данным МИД Эстонии, вступил в силу очередной, 11-й пакет санкций, введенных Евросоюзом против России. Новые ограничения, помимо прочего, коснулись также компаний, которые якобы помогают РФ в обходе введенных ранее рестрикций, связанных с закупками иранских БПЛА.В 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также вошел запрет на въезд для российских прицепов с товарами, поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а также ограничения в отношении 30 юридических и 70 физических лиц, как утверждают еврочиновники, причастных к якобы противозаконному вывозу детей с территорий, на которых ведутся боевые действия.Отмечается, что ограничения, касающиеся российских прицепов и поставок нефти, введены по предложению властей Польши. Однако, несмотря на усилия Варшавы, Евросоюз отказался вводить запрет на поставки российских алмазов.По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций направлен на борьбу с мерами, принятыми Россией и ее партнерами, для обхода ограничений, введенных Западом. По предложению Еврокомиссии введены санкции против компаний, невзирая на запреты ЕС, поставляющих в Россию санкционную продукцию. Предполагается, что ограничительные меры блокируют внешнюю торговлю на сумму в 11,4 миллиардов евро в год.Новый санкционный пакет вызвал острые противоречия между правительствами стран Евросоюза, опасающимися осложнения отношений ЕС с другими странами ввиду экстерриториальности характера ограничений.