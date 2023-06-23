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Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций

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Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций

По данным МИД Эстонии, вступил в силу очередной, 11-й пакет санкций, введенных Евросоюзом против России. Новые ограничения, помимо прочего, коснулись также компаний, которые якобы помогают РФ в обходе введенных ранее рестрикций, связанных с закупками иранских БПЛА.


В 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза также вошел запрет на въезд для российских прицепов с товарами, поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а также ограничения в отношении 30 юридических и 70 физических лиц, как утверждают еврочиновники, причастных к якобы противозаконному вывозу детей с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Отмечается, что ограничения, касающиеся российских прицепов и поставок нефти, введены по предложению властей Польши. Однако, несмотря на усилия Варшавы, Евросоюз отказался вводить запрет на поставки российских алмазов.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций направлен на борьбу с мерами, принятыми Россией и ее партнерами, для обхода ограничений, введенных Западом. По предложению Еврокомиссии введены санкции против компаний, невзирая на запреты ЕС, поставляющих в Россию санкционную продукцию. Предполагается, что ограничительные меры блокируют внешнюю торговлю на сумму в 11,4 миллиардов евро в год.

Новый санкционный пакет вызвал острые противоречия между правительствами стран Евросоюза, опасающимися осложнения отношений ЕС с другими странами ввиду экстерриториальности характера ограничений.
Использованы фотографии:
Pixabay
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21 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:41
    +7
    остается только их с этим поздравить!.... пусть кушают, обляпаются.... wassat
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:52
      +2
      Вводят одни санкции, чтобы работали другие санкции. Потом введут ещё, чтобы заработали эти. И так бесконечно.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:52
      +3
      Цитата: Mouse
      остается только их с этим поздравить!.... пусть кушают, обляпаются.... wassat

      Санкции, санкции winked... где-то я, это слово, уже слышал!? what
      1. grem
        grem Сегодня, 12:55
        +5
        Спасибо за санкции хоспода От всего Российского народа провинции !!
        Давайте еще ,чтобы уж ВСЕ свое было ,от иголок ,до Орбитальных станций !!!
        1. Jagdhund
          Jagdhund Сегодня, 13:21
          +2
          Такое же свое, как и "москвич", и практически вся электроника?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: Теренин
        Санкции, санкции ... где-то я, это слово, уже слышал!?

        Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что в Евросоюзе приступили к работе над 12-м пакетом санкций против России, официально не приняв при этом одиннадцатый пакет..
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: Mouse
      остается только их с этим поздравить!.... пусть кушают, обляпаются...

      Да пес с ними. Да прибудут там наши лихие 90-е и Чубайс безработный там работу найдет по профилю
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +9
    11-й приняли пора не теряя времени приниматься за разработку 12-го. Чиновники ЕС наверное чувствуют себя такими важными, нужными и вершителями судьб тех против кого вводят санкции. На своих, кому аукиваются эти санкции наплевать, главное нагадить России. Ушлепки.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:45
      +2
      Цитата: rotmistr60
      11-й приняли пора не теряя времени приниматься за разработку 12-го.

      Так они уже 20-й разрабатывают, им за это деньги платят.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:55
      +2
      Цитата: rotmistr60
      11-й приняли пора не теряя времени приниматься за разработку 12-го.

      Цитата: carpenter
      Так они уже 20-й разрабатывают, им за это деньги платят.

      Сразу разработать и вести юбилейный 100-й пакет и... отметить его недельным фестивалем fellow
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:49
    +2
    поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба",
    ...ну и замечательно...давече я постил что при атаке на нефтепровод " Дружба" надо было "пропустить" для того что б ни кому не было обидно...и тут обана, урсула сама обрезала сук....замечательно
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:49
    +4
    Цитата: rotmistr60
    11-й приняли пора не теряя времени приниматься за разработку 12-го.

    Да лучше уж сразу принимают 13 и 14 пакеты... smile чего уж мелочиться.
    В угаре русофобии этим лимитрофам совсем мозги отбило.
    Наша страна выживет при любых санкциях Запада.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:51
      0
      закаленные............................................................................................ wink
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:02
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Наша страна выживет при любых санкциях Запада.

      Да yes Образно говоря, мы ходим покупать молоко на европейскую ярмарку через свои сочные луга поля на которых нет коров. А, европейцы, нам, это молоко продавать отказываются.
      Вывод: нужна своя МТФ (молочно-товарная ферма).
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:52
    +3
    Евросоюз отказался вводить запрет на поставки российских алмазов.
    Было бы правильно открыть свою площадку для российских алмазов в Шанхае, Мумбае или АбуДаби.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:57
      +2
      открыть свою площадку для российских алмазов в Шанхае, Мумбае или АбуДаби.
      ...да они в ЮАР на расхват..мощностей не хватит...да и тем более ЮАР как торговый партнёр пока надёжней чем гендеры
    2. grem
      grem Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: Болторез
      Евросоюз отказался вводить запрет на поставки российских алмазов.
      Было бы правильно открыть свою площадку для российских алмазов в Шанхае, Мумбае или АбуДаби.

      Да не пускают они нас ..Там мафия !!! Но попытки прорваться нужны ..Впрочем ,как и во всем другом ,у России все есть и пора развернутся по полной ...
      Но это будет после решения проблем с 404 и т.д.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:56
    +2
    Очень хороший пакет санкций. Раздолье для спец служ. Шьем белыми нитками дело, что все лидеры Евросоюза замешаны в "сером" импорте санкционных товаров. Нагло, а ля "хайли лайкли". А Мы такие: "А мы поддерживаем санкции, но такие то такие нагло обходят закон и наживаются на честных добрых бюргеров"
    Ложки конечно найдут, а осадочек то останется
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:05
    +1
    Таки и обложите страны БРИКС санкциями за торговые отношения с Россией и будет вам счастье, это всего то 3/4 населения планеты, недоумки, тильки сами не загнитесь.....
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:10
    +1
    Эээх, а мы так топили, так топили за Венгрию и Чехию %)) https://topwar.ru/218841-nazvana-prichina-po-kotoroj-strany-es-tak-i-ne-dostigli-konsensusa-kasatelno-vvedenija-ocherednogo-paketa-sankcij-protiv-rf.html
    а они такие-сякие!
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:23
    0
    На дворе 21-й век, и в наши дни есть много способов, и определенно 100 других способов ведения бизнеса!
    Украинское наступление пока особого успеха не имеет.
    Так
    Фон дер Ляйен, глупый уродливый старый поджигатель войны надо показать силу тупой публике ЕС.
    Однако «сила» клоунов просто смешна!