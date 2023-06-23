Шотландские «зеленые» требуют вывести британские атомные субмарины из Фаслейна

Ядерное позерство тори является крайне безрассудным, а продолжающаяся поддержка Trident лейбористами является позором. Народ Шотландии не должен играть в их опасную игру. Партия привержена защите морской среды и требует запрета на перевозку ядерного оружия в шотландских водах

Количество наших запасов [ЯО] является максимальным. Британия также привержена долгосрочной цели избавления мира от ядерного оружия посредством постепенного многостороннего разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года

Шотландские «зеленые» объявили о намерении запретить британским атомным подводным лодкам Trident действовать в местных водах. Данное заявление сделала Партия за независимость, указав, что соответствующий пункт будет добавлен в избирательную программу движения.- отметили политики из среды местных «зеленых».Как поясняется в издании UK Defence Journal, это предложение появилось после решения Бориса Джонсона в его бытность главой кабмина увеличить запасы ядерного оружия в Британии. При этом указывается, что вопросы обороны относятся к компетенции парламента страны, а не Шотландии. Несмотря на это, «зеленые» уверены, что им удастся внести поправки в Морской закон Шотландии и добиться вывода субмарин Trident, которые базируются в Фаслейне.- заявили в Минобороны в связи с демаршем «зеленых».