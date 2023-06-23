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Шотландские «зеленые» требуют вывести британские атомные субмарины из Фаслейна

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Шотландские «зеленые» требуют вывести британские атомные субмарины из Фаслейна

Шотландские «зеленые» объявили о намерении запретить британским атомным подводным лодкам Trident действовать в местных водах. Данное заявление сделала Партия за независимость, указав, что соответствующий пункт будет добавлен в избирательную программу движения.


Ядерное позерство тори является крайне безрассудным, а продолжающаяся поддержка Trident лейбористами является позором. Народ Шотландии не должен играть в их опасную игру. Партия привержена защите морской среды и требует запрета на перевозку ядерного оружия в шотландских водах

- отметили политики из среды местных «зеленых».

Как поясняется в издании UK Defence Journal, это предложение появилось после решения Бориса Джонсона в его бытность главой кабмина увеличить запасы ядерного оружия в Британии. При этом указывается, что вопросы обороны относятся к компетенции парламента страны, а не Шотландии. Несмотря на это, «зеленые» уверены, что им удастся внести поправки в Морской закон Шотландии и добиться вывода субмарин Trident, которые базируются в Фаслейне.

Количество наших запасов [ЯО] является максимальным. Британия также привержена долгосрочной цели избавления мира от ядерного оружия посредством постепенного многостороннего разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года

- заявили в Минобороны в связи с демаршем «зеленых».

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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:43
    +2
    Курсом на краину ? не удивлюсь.... winked .....................................................
  2. okean969
    okean969 Сегодня, 12:46
    +1
    Какой же он всё-таки недоумок. Вот что делает тщеславие с людьми
  3. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:52
    +3
    шотландским зеленым надо поставить гранатометы чтобы добро было с кулаками
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:19
      0
      Пусть для начала подорвут свои электростанции.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +2
    Ядерное позерство тори является крайне безрассудным, а продолжающаяся поддержка Trident лейбористами является позором
    Вот так с шотландской простотой и по политическим мусалам тори и лейбористов. После чего повернулись к ним задом, нагнулись и подняли килт. А для Бена Уоллеса это необходимо сделать отдельно, т.к. туповат министр и с первого раза не поймет.
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 13:18
    0
    А я так и не понял, как британские АПЛ могут навредить экологии шотландских вод.
  6. Aken
    Aken Сегодня, 13:18
    0
    Правильно, зачем провоцировать русские ракеты?
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:38
    0
    Даешь свободу и независимость Шотландии! Срочно переименовать Смоленскую набережную в Москве в ул. Бена Уоллеса. Создать общество российско- шотландской дружбы им. Якова Виллимовича Брюса и в целях её укрепления поставлять им трофейные ПЗРК и ПТУР.
    А на против английского посольства повесить билборд