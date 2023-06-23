Отсутствие штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудило ВСУ перейти на американские снаряды калибра 203,2 мм

Дефицит артиллерийских снарядов советских калибров при наличии большого количества имеющейся артиллерии, вынуждает ВСУ применять западные боеприпасы, подходящие к советским орудиям.Украина получила от США артиллерийские снаряды M106 калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Количество переданных боеприпасов не указывается, поступили они в одной из последних поставок американской военной помощи и очень вовремя, так как в последнее время для стрельбы из "Пионов" украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.Поставленные американцами осколочно-фугасные снаряды M106 входят в арсенал 203,2-мм самоходной гаубицы M110. Масса снаряда составляет 91 кг, начальная скорость полета - 594 м/с, дальность - 16,8 км. Судя по фото, боеприпасы сняты с очень длительного хранения."Пион" имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр вроде бы одинаковый, но никто не гарантирует, что применение американских снарядов останется без последствий. В начале года ряд украинских и российских интернет-ресурсов выкладывали видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.С другой стороны, боеприпасы Киеву пополнять больше негде, своего производства нет, склады уже опустели, поэтому приходится брать то, что дают.203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион" поступила на вооружение советской армии в 1976 году и успешно использовалась в военных конфликтах с участием Советского Союза. После развала СССР часть "Пионов" досталась Украине.