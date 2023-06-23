Отсутствие штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудило ВСУ перейти на американские снаряды калибра 203,2 мм

Дефицит артиллерийских снарядов советских калибров при наличии большого количества имеющейся артиллерии, вынуждает ВСУ применять западные боеприпасы, подходящие к советским орудиям.
Украина получила от США артиллерийские снаряды M106 калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Количество переданных боеприпасов не указывается, поступили они в одной из последних поставок американской военной помощи и очень вовремя, так как в последнее время для стрельбы из "Пионов" украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.
Поставленные американцами осколочно-фугасные снаряды M106 входят в арсенал 203,2-мм самоходной гаубицы M110. Масса снаряда составляет 91 кг, начальная скорость полета - 594 м/с, дальность - 16,8 км. Судя по фото, боеприпасы сняты с очень длительного хранения.
"Пион" имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр вроде бы одинаковый, но никто не гарантирует, что применение американских снарядов останется без последствий. В начале года ряд украинских и российских интернет-ресурсов выкладывали видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.
С другой стороны, боеприпасы Киеву пополнять больше негде, своего производства нет, склады уже опустели, поэтому приходится брать то, что дают.
203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион" поступила на вооружение советской армии в 1976 году и успешно использовалась в военных конфликтах с участием Советского Союза. После развала СССР часть "Пионов" досталась Украине.