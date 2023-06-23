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Отсутствие штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудило ВСУ перейти на американские снаряды калибра 203,2 мм

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Отсутствие штатных боеприпасов к САУ 2С7 «Пион» вынудило ВСУ перейти на американские снаряды калибра 203,2 мм

Дефицит артиллерийских снарядов советских калибров при наличии большого количества имеющейся артиллерии, вынуждает ВСУ применять западные боеприпасы, подходящие к советским орудиям.


Украина получила от США артиллерийские снаряды M106 калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении ВСУ. Количество переданных боеприпасов не указывается, поступили они в одной из последних поставок американской военной помощи и очень вовремя, так как в последнее время для стрельбы из "Пионов" украинские артиллеристы начали использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времен Великой Отечественной войны. Речь идет о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.

Поставленные американцами осколочно-фугасные снаряды M106 входят в арсенал 203,2-мм самоходной гаубицы M110. Масса снаряда составляет 91 кг, начальная скорость полета - 594 м/с, дальность - 16,8 км. Судя по фото, боеприпасы сняты с очень длительного хранения.

"Пион" имеет возможность стрелять такими боеприпасами, так как калибр вроде бы одинаковый, но никто не гарантирует, что применение американских снарядов останется без последствий. В начале года ряд украинских и российских интернет-ресурсов выкладывали видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что были использованы старые снаряды или не штатные.

С другой стороны, боеприпасы Киеву пополнять больше негде, своего производства нет, склады уже опустели, поэтому приходится брать то, что дают.

203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион" поступила на вооружение советской армии в 1976 году и успешно использовалась в военных конфликтах с участием Советского Союза. После развала СССР часть "Пионов" досталась Украине.
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19 комментариев
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  1. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 12:54
    +14
    Какой одинаковый? Мы ПО-РАЗНОМУ калибры меряем! Не в курсе? Даже от Б-4. Зарядить-то в теории можно. А таблицы стрельбы составлял кто-нибудь, заряд подбирал? В любом случае не будет ни дальности, ни точности, всё это завязано на форму снаряда под определенную скорость и нарезку ствола.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 12:56
      +8
      Цитата: Dimax-Nemo
      Какой одинаковый? Мы ПО-РАЗНОМУ калибры меряем! Не в курсе? Даже от Б-4. Зарядить-то в теории можно. А таблицы стрельбы составлял кто-нибудь, заряд подбирал? В любом случае не будет ни дальности, ни точности, всё это завязано на форму снаряда под определенную скорость и нарезку ствола.

      Но кошмарить мирняк по площадям им хватит... По городу точность им не нужна...
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:58
      -1
      так как калибр вроде бы одинаковый
      обнадеживает.....
    3. km-21
      km-21 Сегодня, 12:59
      +2
      Если калибр одинаковый, значит будут стрелять. А пристрелка по-любому необходима. Даже в зависимости от партии снарядов и температуры пороха.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: km-21
        Если калибр одинаковый, значит будут стрелять.
        Неужели Вы стрельбу этими НЕШТАТНЫМИ боеприпасами не видели? Вбиваем в поиск по ютубу "САУ "Пион" ВСУ... взорвался" и наслаждаемся самовыпиливанием всук
    4. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 13:10
      +2
      Цитата: Dimax-Nemo
      Мы ПО-РАЗНОМУ калибры меряем!

      Все верно, у нас калибр орудия это диаметр ствола между вершинами нарезов, а у них это между желобками. Получается, при одинаковых цифрах, наш калибр больше. Значит их снаряд будет "гулять" по стволу и точность не в "женский орган". Но по площадям, сойдёт.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 14:33
        -1
        Калибры всегда меряют одинаково - по расстоянию между максимально удаленными точками на внутренней поверхности ствола. Это - всеобщая методика, и никаких разночтений в ней быть не может. Когда снаряд изготавливают на заводе, то диаметр ведущих поясков соответствует калибру ствола, а при движении по каналу нарезы формируют на ведущем пояске соответствующие углубления. При этом нарезы постепенно изнашиваются, а фактический калибр остается практически неизменным.
    5. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:11
      +2
      Мы ПО-РАЗНОМУ калибры меряем!
      Да и пороха разные, а они имеют большое значение. Как это в сумме будет влиять на износ ствола наверное показывают случаи его разрыва.
    6. bk316
      bk316 Сегодня, 13:17
      -1
      Мы ПО-РАЗНОМУ калибры меряем! Не в курсе?

      Я то в курсе. При одинаковой указанной величине снаряд у НАТО немного "толще".
      Потому что они изменяют по дну нареза а мы по верхушкам.
      Чисто теоретически ствол может разорвать. Но там же поясок торчит, то есть сам снаряд и у нас и у них тоньше. Так что думаю не разорвет, а вот что все таблицы стрельбы полетят это 100%.
      Но эти ж всуки по городам стреляют тут не промахнешься.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: bk316
        Так что думаю не разорвет
        Полюбуйтесь, на то, что от ствола осталось:
        https://youtu.be/j_Uko3n1CHI
        P.S. к сожалению видео где в ссылке на него есть знак подчеркивания "_" не работают.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 14:16
          +2
          Полюбуйтесь, на то, что от ствола осталось:

          Вы не понимаете. Наверное потому что судя по аватарке не артиллерист.
          Не бывает так, ну по крайне мере у нас в РФ. Засунули снаряд неподходящего калибра и разовало ствол.
          Вот попользовались нештатными снарядами получили повышенный износ Потом воспользовались зарядом с большей энергией и получили разрыв вот в такое верю.

          Так объясню для незнающих. Вы снарядот большего калибра просто выстрелите. В этой пушке раздельное заряжание. Заряд не встанет и казенник не закроется, если снаряд не войдет полностью. А что бы он вошел надо что бы поясок прорезался насечками. Если снаряд настолько больше что не поясок а сам корпус насечками прорезается, то он просто не влезет, потому что надо больше полуметра прорезать. Короче не залезет он.
    7. mavrus
      mavrus Сегодня, 13:22
      0
      Ну и что... Для стрельбы по городам точность не нужна. Если разорвéт орудие, то при отсутствии штатных боеприпасов его и не жалко.
      А насчёт гибели орудийного расчёта, так это западных кураторов волнует меньше всего.
    8. uav80
      uav80 Сегодня, 14:33
      0
      Тут всё на одной базе, так что одинаковые....
      2С7 была принята ее совместимость с выстрелами 203-мм старой советской гаубицы Б-4, основывавшихся на баллистике британской 203-мм гаубицы Vickers Mk VI образца 1915 г., приобретавшихся царской Россией. В свою очередь, американские 203-мм буксируемая гаубица М115 и ее самоходный вариант М110, для которых изготавливались снаряды М106, использовали баллистику все той же британской Mk VI и снарядов к ней.
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 12:55
    +2
    После развала СССР часть "Пионов" досталась Украине.
    Что же они их не декоммунизировали? Придётся нам этим заниматься. Сперва оружие, а потом и земли, что достались Украине в период существования СССР.
  3. zontov79
    zontov79 Сегодня, 13:00
    +4
    Надеюсь стволы поразрывает.............
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:12
    +1
    После развала СССР часть "Пионов" досталась Украине.
    Очередной повод пожелать Горбатой Собаке и Свердловскому Пьянице мягкой стекловаты... И смолы в котлах погорячее. И чертяным кочегарам, шурующим под теми котлами, неутомимости.
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:18
    0
    Ничего себе замена. Не хотел бы я оказаться рядом, когда разорвёт ствол.
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:25
    +1
    Картузы и капсульные втулки тоже американские? Если кто не в курсе то у ПИОНА картузное заряжание. Про калибр тут уже правильно и доходчиво объяснили. Я вот как-то смотрел "оружие по американски", так там в одной из серий ребята "чинили" нашу Д-20 и сделали для нее выстрелы. Я был в шоке от всего этого. Ни кто не заморачивался проверками, в т.ч противооткатных устройств. А снаряд сделали сами даже без ведущего пояска и воткнули его в гильзу (настоящую от производителя), потом долго мучались с заряжанием. Никто не додумался узнать, что у Д-20 раздельно-гильзовое заряжание. Заряд как составляли не показали, типа секретно, не для обычного зрителя. Зато потом втюхали орудие за несколько десятков тыс.долларов ( стоимость ремонта) и несколько выкованных ими выстрелов по тысяче каждый. Как бы ис этими снарядами подобное не получилось, все-таки бетонобойный снаряд должен в конкретную цель попасть а не в направление.
  7. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 13:49
    +4
    Снаряды от 203.4-мм гаубицы Б-4М без проблем применяется в самоходной пушке Пион и для этих снарядов есть своя таблица стрельбы, единственное различие это то что если в Б-4 дальность стрельбы было 17 километров то эти снаряды на Пионе имели дальность стрельбы на 29 километров. По поводу применения американских снарядов американский снаряд на 0.2 мм меньше по калибру и по теории думаю что ее применение возможно если длина снаряда не превышает длину каморы для снаряда на САО Пион.