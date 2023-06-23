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В Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию стоящих на военном учёте мужчин

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В Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию стоящих на военном учёте мужчин

Военкомат Черниговской области - вслед за Ивано-Франковском и киевским районом Оболонь объявил всеобщую мобилизацию, под которую подпадают все состоящие на военном учете мужчин возрастом от 18 до 59 лет. Согласно приказу, военнообязанные граждане обязаны в десятидневный срок явиться в военкоматы по месту жительства для уточнения военно-учетных данных и прохождения медкомиссии, определяющей пригодность к прохождению военной службы. Требование касается и тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений.


Ранее аналогичные меры были объявлены администрациями города Ивано-Франковск и района Оболонь украинской столицы.

В случае с Ивано-Франковском местные власти запретили проведение плановых госпитализаций в медицинские учреждения мужчин призывного возраста - с 18 до 59 лет без предварительного согласования с военкоматом. Правда, потом информация о запрете плановых госпитализаций была опровергнута местными властями, но местные жители жалуются на то, что попасть в клиники стало гораздо сложнее.

На Украине после начала российской спецоперации продолжается тотальная мобилизация. Сотрудники военкоматов буквально охотятся на мужчин призывного возраста на улицах, в торговых центрах, на остановках транспорта и в других общественных местах.

Характер мобилизационных мероприятий на Украине лишь подтверждает готовность Запада продолжать войну против России до последнего украинца, не считаясь ни с какими потерями и разрушениями на украинской территории. Украину Запад рассматривает исключительно в качестве полигона для ведения боевых действий и проведения испытаний своих вооружений.
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32 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 13:07
    +16
    В Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию стоящих на военном учёте мужчин
    А, чего погруснели, украинские мужчины? Вы же скакали и орали: "Бандера приде..." Не пришёл, а встречу вас с ним не отменил. Думайте.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:11
      -3
      Проблема в том, что вместе с кастрюлеголовыми будут погибать и простые адекватные люди. Их жены и дети нас возненавидят навсегда. Мы ещё хапнем горя из-за этого.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:16
        +5
        Простые адекватные в плен сдаются и не возвращаются по обмену.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 13:20
          +3
          ростые адекватные в плен сдаются и не возвращаются по обмену.

          Не так и просто в плен сдаться, когда сзади загрядотряд, впереди Вагнер а в окопе рядом нацик.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 13:44
            0
            bk316 hi, про Вагнер уже поясняли не берут в плен они с боя, до боя договаривайся руки в гору оружие на левое плечо и выходи, если от своих увернешся, не увернешся твои проблемы но шанс дается, а вперед и с песней за Зеленского тут да без вариантов.
        2. brusia
          brusia Сегодня, 13:35
          +5
          Вы ребята где то в облаках. Эту войну представляете в виде стрелкового боя. Что-то обсуждаете, типа стрелять, не стрелять выбор каждого. Да чушь всё это многие реально многие погибают впервые попав в окопы под артобстрелом, а о том, чтобы выйти на расстояние стрелкового и говорить не приходится. Это война артиллерии.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 13:46
            -1
            brusia hi, как вариант бегите с призывных, сборных пунктов, из учебок, не бегут ну тогда проблемы не наши, либо-либо.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:21
        +4
        Anarchist hi, они все как только в плен попадают такие простые становятся и даже плачут и ругают своих коммандиров, посмотрите видео когда они на своих позициях и ещё при оружие, сколько ненависти, сколько пафоса, сколько обещаний наших убивать и резать, забудьте о жалости и будет вам счастье.
      3. Венд
        Венд Сегодня, 13:28
        -1
        Цитата: Anarchist
        Проблема в том, что вместе с кастрюлеголовыми будут погибать и простые адекватные люди. Их жены и дети нас возненавидят навсегда. Мы ещё хапнем горя из-за этого.

        Россия это уже проходила, с Чечнёй. Да будут сложности, но потом всё образуется. А когда вскроется ПРАВДА, то ненавидеть будут тех, кто заслужил и укронацизм умрёт.
      4. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:52
        +1
        Проблема в том, что вместе с кастрюлеголовыми будут погибать и простые адекватные люди.
        Денацификация украины превратилась в депопуляцию двух славянских стран.
      5. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:52
        0
        Их жены и дети нас возненавидят навсегда

        Дык - они и так уже ненавидят, так что - чего нам терять? Что до любви - любит тамошнее население только доллары с еврами, причём - на халяву. А в этом - нам Запад ни за что не переплюнуть, потому что бабла - он завсегда сможет дать больше. Так что - на ихнюю любовь надеяться бессмысленно.. Ибо свидомиты - ненавидят всех окружающих, даже тех, с кем сейчас в дёсны лобзаются типа поляков. Менталитет тамошний такой.

        Так что же нам остаётся? Если любви нет и не предвидится? Только одно - сделать так, чтобы хотя бы боялись гадить в открытую.. Чётко понимая что за любую пакость - последует неминуемая болезненная ответка.

        Что до ненависти - мы на своём веку сражались с разными народами. От монголов и татар - до немцев и чеченцев. Да - может прям большой любви между нами теперь и нет - но ведь как-то уживаемся? Просто есть народы, которые могут в конце-концов как-то помириться, несмотря на прежнюю ненависть, а есть и те, которые не могут. Не думаю что наши предки испытывали тёплые чувства например к татарам - но мы же сумели перешагнуть через эту взаимную ненависть? А вот скажем с поляками или англичанами - не думаю, что такое когда либо произойдёт..

        Так и тут - с западэнцами у нас никакой общей судьбы нет и быть не может. А вот с русскими, по недоразумению и недосмотру почему-то временно решившими считать себя украинцами - почему нет? В Гражданскую эвон - брат на брата шёл, и ничего, как-то устаканилось всё со временем..

        Главное - правильную политику вести, грамотно работать с такими людьми. Да - это долго и очень сложно, зато - можно придти к приемлемому для всех результату.. В конце-концов - мы сами виноваты в том, что позволили бандерлогам 30 лет безнаказанно резвиться на просторах бывшей УССР..
        1. esl462
          esl462 Сегодня, 14:13
          +1
          ...А вот с русскими, по недоразумению и недосмотру почему-то временно решившими считать себя украинцами...Украинцами их сделала Россия, когда 30 лет назад бросила их на произвол судьбы, да ещё и законы с хохландами подписала о признании их украинцами.
        2. Магог_
          Магог_ Сегодня, 14:26
          0
          От монголов и татар
          Вот вы достали со своими "монголо-татарами" ! Только ленивый до сих пор не уяснил смысл и происхождение тезиса западнического мифа о "татаро-монгольском нашествии на Русь". Это словосочетание появилось по заказу самозванца "петра 1" в подделке Повести временных лет - "Радзивиловской летописи"... Эта фальшивка доказана, кроме того, масса статей и суждений, показывающих невозможность подобного "нашествия" со стороны народов до сих пор не представляющих какую-либо военную угрозу, т.е., народов современной Монголии. К слову сказать : "татары" - это чисто западное словечко, обозначавшее русского казака-воина, а отнюдь не этнос.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:18
      +2
      Теренин hi, а сколько РАДОСТИ было прошлой осенью, сколько яду было вылито, Тихий океан лужой покажеться, а теперь да с той стороны какая то похабная тишина.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 13:20
      +1
      Утилизация украинского населения продолжается. Вот что пропаганда делает с умами
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:07
    0
    А раньше мобилизация была через одно или двух?
    1. Световит
      Световит Сегодня, 13:13
      +2
      Раньше нужно было повестки раздавать, а сейчас, думаю, любого сразу пакуешь и в нахрюк. Для мясных штурмов требуется больше мяса.
    2. Комментарий был удален.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:16
      +2
      Uprun hi, раньше забирали рускоязычных из Восточных регионов, голыдьбу и безпортошников, идейные и упоротые сами бежали, но в свете последних событий первые котегории слишком истощились нужно много нового мяса, а в Киеве судя по видосам и заявлениям мужиков как блох на собачей мадами и все здоровые и жизнерадостные.
    4. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:20
      0
      А раньше мобилизация была через одно или двух?
      ...с таким положением дел в всу децимация станет нормой...а на данный момент пока успешно действуют заграднацбаты хунты
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:13
    +4
    Это неизбежно для всей территории Украины, просто кто сегодня а кто через 2 дня но всеобщюю введут по всей территории, а вот народонаселению с той стороны стоит напрячься если официальный Киев заявляет что не очем беспокоится что всё идёт согласно НОВОГО плана то зачем объявляют не очередную волну а ВСЕОБЩУЮ, любому кто знает историю понятно что качество призывников с каждой новой волной мобилизации во время войны ухудшается с мотивацией тоже хужеет.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:13
    0
    Куда они намылились,судя по географии городов? Случайно,не РБ " воЮватЫ"? Неугомонное чубатое отребье. Доскакались...)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +2
    объявил всеобщую мобилизацию, под которую подпадают все состоящие на военном учете мужчин возрастом от 18 до 59 лет.
    В "добрый" путь, для большинства в последний.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:26
      +1
      rotmistr60 hi, не жалко ни капли, у них есть выход, либо умирать за Зеленского и Запад, либо сдаваться и ждать окончания а там как повернётся. Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:18
    +1
    Ивано-Франковск- был десерт... а Черниговская область- на закуску......... smile
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:28
      0
      Mouse hi, думаю западенцев перекрыли чтоб остатки не ломанулись, а то с мясом проблемы, самые "деловые" и умные уже свалили.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:20
    +1
    Население Украины с радостью вспоминает Майдан Как снесли ненавистного Яныка ,зато как здорово зажили при Зелибобе
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:29
      +1
      APASUS hi, а самое обидное для них что они искренне поверили Зеленскому в образе Голобородько что голосовали по честному.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:21
    +1
    А в чем разница, по сравнению с тем, что было до этого? Никакой разницы, разве если только уже и в больницу через военкомат. Все это время, на любую работу только через военкомат, в каждом городе, есть телеграмм-каналы, в которых предупреждаем друг дружку где были замечены шакалы в форме, выдающие повестки. Ну и за границу не выедешь, конечно. Короче, живём в оккупации.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:24
      0
      Раньше надо было военкоматовским бегать за всеми, теперь наоборот.
  9. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 13:33
    +1
    Я не знаю как работает система человеческого контроля в ВСУ, но новомобилизованным, надо объеденятся, убивать командный состав, связываться с ВС РФ и массого сдаваться.
    ВС РФ должны будут подготовить план принятия масс военнопленных.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:56
      0
      новомобилизованным, надо объеденятся, убивать командный состав, связываться с ВС РФ и массого сдаваться.
      Без общей координации такое вряд ли получиться, а контрразведка там не дремлет.
  10. al3x
    al3x Сегодня, 14:23
    0
    paul3390

    В конце-концов - мы сами виноваты в том, что позволили бандерлогам 30 лет безнаказанно резвиться на просторах бывшей УССР..


    С 1955 после амнистии там всё это расцветало потихоньку.