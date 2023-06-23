Военкомат Черниговской области - вслед за Ивано-Франковском и киевским районом Оболонь объявил всеобщую мобилизацию, под которую подпадают все состоящие на военном учете мужчин возрастом от 18 до 59 лет. Согласно приказу, военнообязанные граждане обязаны в десятидневный срок явиться в военкоматы по месту жительства для уточнения военно-учетных данных и прохождения медкомиссии, определяющей пригодность к прохождению военной службы. Требование касается и тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений.Ранее аналогичные меры были объявлены администрациями города Ивано-Франковск и района Оболонь украинской столицы.В случае с Ивано-Франковском местные власти запретили проведение плановых госпитализаций в медицинские учреждения мужчин призывного возраста - с 18 до 59 лет без предварительного согласования с военкоматом. Правда, потом информация о запрете плановых госпитализаций была опровергнута местными властями, но местные жители жалуются на то, что попасть в клиники стало гораздо сложнее.На Украине после начала российской спецоперации продолжается тотальная мобилизация. Сотрудники военкоматов буквально охотятся на мужчин призывного возраста на улицах, в торговых центрах, на остановках транспорта и в других общественных местах.Характер мобилизационных мероприятий на Украине лишь подтверждает готовность Запада продолжать войну против России до последнего украинца, не считаясь ни с какими потерями и разрушениями на украинской территории. Украину Запад рассматривает исключительно в качестве полигона для ведения боевых действий и проведения испытаний своих вооружений.