Военное обозрение
Войти Регистрация

WSJ: Вашингтон и Нью-Дели подпишут многомиллиардную сделку на поставку вооружений

28
WSJ: Вашингтон и Нью-Дели подпишут многомиллиардную сделку на поставку вооружений

Накануне был дан старт официальному государственному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом. В ходе встречи стороны договорились о заключении многомиллиардной сделки на поставку вооружений, сообщает Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, Индия намерена увеличить закупки военной техники американского производства, отдавая предпочтение в пользу высокотехнологичных БПЛА.


Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников США, речь идёт о беспилотниках MQ-9B Reaper, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд долларов. Среди прочего – поставки в эту азиатскую страну полупроводников, аэрокосмической продукции и систем искусственного интеллекта (ИИ). Также Вашингтон и Нью-Дели выразили готовность наладить совместное производство двигателей для индийских истребителей следующего поколения.

Соединённые Штаты Америки стали нашими основными партнёрами в оборонной сфере

– сказал глава индийского правительства в своём обращении к американским законодателям на совместной встрече в Конгрессе США.

Стоит отметить, что Индия уже давно предпринимает попытки обзавестись оружием американского производства, однако Штаты, в свою очередь, неохотно делятся с ней своими технологиями. Такая позиция официального Вашингтона заключается в том, что в прошлом Нью-Дели выступал в качестве основного покупателя российских вооружений.

Между тем, по мере роста влияния Китая, вышеупомянутые государства стали наращивать своё сотрудничество в военной сфере. Соединённые Штаты также стремятся к уменьшению влияния России в развивающихся странах. Однако примечательным здесь является тот факт, что индийские власти по-прежнему не ввели санкции против РФ, продолжая активно импортировать у Москвы сырую нефть.

Таким образом, подписание сделки по продаже оружия явно указывает на переломный момент в отношениях между двумя странами. Более того, их усиливающаяся военная кооперация предусматривает и возможный обмен разведывательными данными. Что же касается американских военных кораблей, то далеко не исключено, что в будущем участится их заход в индийские порты.
Использованы фотографии:
https://www.whitehouse.gov/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:26
    +1
    Что можно сказать? Так старались,так старались,что прозевали индийский рынок вооружений..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:31
      +3
      Цитата: kor1vet1974
      Так старались,так старались,что прозевали индийский рынок вооружений..

      Ни на что не намекаю.

      А можно поинтересоваться - для Индии важнее за безумные деньги делать свой оружейный "винегрет" ещё "винегретестее" или свой собственный, индийский, сырьевой и энергетический рынок углеводородов? Ну и внешнеторговый в части тех же углеводородов тоже.

      Ясен пень, вопрос риторический. Потому что у Нарендры свои, индийские, тараканы в голове, а мы, традиционно, добрые и "надёжный поставщик"..
      1. grem
        grem Сегодня, 13:38
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Ясен пень, вопрос риторический. Потому что у Нарендры свои, индийские, тараканы в голове, а мы, традиционно, добрые и "надёжный поставщик"..

        Да подкупили их наглосаксы скорее всего и назло Китаю и Пакистану ..
        Такие дела солдат назревают ..Стравят они индусов с Китаем и т.д.
        При их огромных долгах 33 трлн .Им нужна войнушка и желательно подальше от США ! Все к этому идет !
        Эх индусы не ведаете ,что творите ..История вас не учит ,с англосаксами договоры заключать смерти подобно !
        "Белого слона" они вам втюхали !!!!!
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 13:52
          +1
          Цитата: grem
          Да подкупили их наглосаксы скорее всего и назло Китаю и Пакистану ..

          Цитата: grem
          Эх индусы не ведаете ,что творите ..История вас не учит ,с англосаксами договоры заключать смерти подобно !

          Европа 1945-й забыла - даже вспоминать про него как-то в Европе неприлично.
          Индусы забудут "Дьявольский ветер" и всё, что с этим связано?

          Как-то вёл переговоры с индусами. Ребята интеллигентные, в общении приятные - наверняка в Кингдоме образование получали. Тянули, меняя пункты договорных обязательств, до тех пор, пока я не плюнул и не нашёл заказчика на строительство завода по переработке подсолнечника на масло в Краснодаре. Потерял около двух лет времени. В деньгах не потерял ничего.

          Сегодня в другой теме говорил про историческую память и зависимость от неё существования государства. Наверное, это не про индусов.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        А можно поинтересоваться - для Индии важнее...


        Западные инвестиции т.к. экономика Индии растет, её население довольно молодо + 1,4 млрд потребителей, которых нужно чем то занять и как то кормить.

        Частично поэтому идут такие "подарки" американскому ВПК, в надежде что Вашингтон поделится технологиями, и перенесет часть производства из Китая и других стран Азии в Индию.

        А для США, рынок Индии в ближайшем будущем, будет ключевым.... и скоро мы увидим симбиоз экономик США-Индии, лет через 10-15.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 14:17
          0
          Цитата: Aleksandr21
          Западные инвестиции т.к. экономика Индии растет, её население довольно молодо + 1,4 млрд потребителей, которых нужно чем то занять и как то кормить.

          Частично поэтому идут такие "подарки" американскому ВПК, в надежде что Вашингтон поделится технологиями, и перенесет часть производства из Китая и других стран Азии в Индию.

          Пепел Клааса Ганди не стучит в сердца индусов?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:34
      +5
      Никто ничего не прозевал, У нас нет ударных беспилотников типо "раптеров", полупроводников и искусственного интеллекта, что мы им могли бы предложить. Индия давно скупает оружие по всему миру и бессистемно, они нам не враги, но и не союзники. Плохо то, что при Моди они отошли от политики не вмешательства и ведут крайне агрессивную политику с соседями, насколько в теме у них практически со всеми соседями территориальные споры.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 13:39
        +3
        Цитата: Silver99
        Индия давно скупает оружие по всему миру и бессистемно, они нам не враги, но и не союзники.

        Вот, вот. "Ласковое телятко двух маток сосет"(народная мудрость).
    3. uav80
      uav80 Сегодня, 13:42
      0
      Что хотят то и покупают. Индийцы с ноября 2020 года эксплуатируют пару MQ-9B Reaper взятых в аренду у США на два года, к августу 2022 они наработали около 3000 часов, покрыв более 14 миллионов квадратных миль.
      У нас просто нет аналогов MQ-9B кроме Ориона чтоб предложить их Индии, а ждать они его просто не хотят...
    4. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 14:04
      0
      Ничего не прозевали. Там лет десять может проти от первой поставки. Ещё намучаются штатники с индусами.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:27
    0
    Сделка сделкой. Только не дай Бог, господин Моди, чтобы СУ-30 МКИ будет замечен радарами ПВО на Украине. Замотивируем Пакистан по полной программе
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Tusv
      Замотивируем Пакистан по полной программе

      Никто никого мотивировать не будет! Это США может собрать консилиум из 60-ти стран для решения судьбы 300 миллиардных активов России.
      Голос России никого не трогает, потому что это вопль нищего...Нищего духом и нищего в сути своей...
      «Купи-продай» - вот и вся мотивация...
  3. HEISENBERG WHITE
    HEISENBERG WHITE Сегодня, 13:28
    0
    Неудивительно, Индия ведь в постоянном конфликте с Китаем, и последнего тоже начнут окружать снабжая оружием соседей: Тайвань, Япония, Индия и т.д.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:52
      0

      Гляжу из-за чего спорят Индия и Китай. По нашим меркам мизерные территории, особенно та, что в Кашмире. Всюду высокогорье, где только узкие долины пригодны для жизни человека. Интересно, кто более упертый и не готов идти на компромиссы с разделом спорных территорий?
      Но если даже у Абхазии, Тайваня и Ю.Кореи есть территориальные претензии к России, то что уж тут скажешь?
      1. wanna
        wanna Сегодня, 14:19
        0
        Аксай-Чин является важным стратегическим маршрутом между Тибетом и Синьцзяном. Он был пустынным, но он также был дозорным в Центральной Азии, и это был лучший маршрут для Китая, чтобы атаковать Нью-Дели.
        Что еще более важно, наши границы не определены англосаксонскими колонизаторами и их преемником, черной азиатской Индией.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    0
    речь идёт о беспилотниках MQ-9B Reaper, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд долларов... поставки в эту азиатскую страну полупроводников, аэрокосмической продукции и систем искусственного интеллекта...
    В таких случаях всегда возникает вопрос, а что взамен? Что должна сделать Индия в ответ на то, чтобы ей дали возможность покупать эти американские "ништяки"? Разорвать отношения с Россией, осудить СВО, подключиться к санкциям...?
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:29
    +3
    WSJ: Вашингтон и Нью-Дели подпишут многомиллиардную сделку на поставку вооружений

    «Благородная» Индия...
    Одной рукой загребаем российские ресурсы по демпинговым ценам, другой вытаскиваем доллар из ямы, где он находится столько лет. Красивая, никчемная бумажка, которой цена - ломаный грош...И это не какая-то страна НАТО...Это член организации БРИКС...
    Славная подобралась компания, где для России нашли место мальчика для битья...
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 14:01
      0
      У России есть только два союзника во всем мире, армия и флот. Это было ясно всегда! Хоть в царскую Россию, хоть в СССР, хоть в текущее время. К сожалению это понимали только Александр Третий и Сталин. Нормальный правитель в любой стране прежде всего будет думать об интересах только своей страны. Индия как адекватное государство этим и занимается. Это не они виноваты , это мы виноваты что с нами так обращаются. После развала СССР у нас было 30 лет что бы стать сильной страной. СССР после такого срока победил во второй мировой войне, Китай за все это время из нищей страны превратился во вторую экономику мира. Так что нечего пенять не страны которые нам ни чем не обязаны. Вообще Индии надо сказать спасибо за то,что вообще покупают у нас нефть.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 14:29
        0
        Вообще Индии надо сказать спасибо за то,что вообще покупают у нас нефть.

        Индия покупала вашу нефть в рупиях, может ли Россия теперь купить на эти рупии даже бутылку водки? Даже индийцы отказываются позволить России покупать индийские товары в рупиях, потому что эти напечатанные рупии вызовут инфляцию в Индии, когда они вернутся в Индию.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:30
    +1
    Америкосы задурили голову индусам, пугая их китайцами, пообещали помощь в их сдерживании, а взамен потребовали купить оружия.
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:32
    +1
    Возможно, Индия обменяет американское оружие на российскую нефть и газ. bully
    И тогда на украинское поле боя вернется американское оружие, но с востока!
    Мир полон безумных идей. drinks
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:33
    +1
    Индусы что им выгодно для себя то и делают. Не знаю чем тут возмущаются другие. А нам нужно больше побед, тогда и подтянутся многие.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:46
    +1
    Также Вашингтон и Нью-Дели выразили готовность наладить совместное производство двигателей для индийских истребителей следующего поколения.

    Технологии производства двигателей американцы не отдадут. Обычное "обещание жениться"
  10. uav80
    uav80 Сегодня, 14:01
    0
    Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников США, речь идёт о беспилотниках MQ-9B Reaper, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд долларов.

    3 млрд долларов, это 30 MQ-9, сопутствующее оборудование, наземные средства управления и поддержки, по 10 на каждый из родов войск Сухопутные, ВВС и ВМС.
    Гос.деп. США одобрил продажу Индии MQ-9 ещё в далеком 2017, тогда озвучивалась сумма в 2 млрд $ за 22 комплекта, но она постоянно откладывалась по различным причинам, собственно о возможности заключении сделка во время визита Моди в США предполагали ещё в начале 2023 года.
  11. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 14:01
    +1
    Ну явно индусы запросят и технологии к закупаемым вооружениям, на что штаты не согласятся и будут мусолить эту сделку. Ну или наступят на грабли как с французами.
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 14:05
      0
      А смысл, думаю индусы практически всё про него знают, изучили за пару лет эксплуатации. MQ-9 Reaper довольно старый аппарат, ему более 20 лет уже, а технологии за это время шагнули в перед даже в самой Индии..
  12. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:03
    0
    Соединённые Штаты Америки стали нашими основными партнёрами в оборонной сфере
    – сказал глава индийского правительства в своём обращении

    Что можно сказать, только так: «Дожили… мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам «фиг-вамы» рисует.»
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 14:27
      0
      Индия за последние 10 месяцев заработала на продаже российской нефти и из-за экономии за счет низкой цены на нефть для внутреннего потребления 3,6 миллиарда $. Вот походу и нашла на что это потратить, для России достался не большой кусочек "пирога" в размере 200 миллионеров $ на закупку Калибров..