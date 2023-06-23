WSJ: Вашингтон и Нью-Дели подпишут многомиллиардную сделку на поставку вооружений

Накануне был дан старт официальному государственному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом. В ходе встречи стороны договорились о заключении многомиллиардной сделки на поставку вооружений, сообщает Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, Индия намерена увеличить закупки военной техники американского производства, отдавая предпочтение в пользу высокотехнологичных БПЛА.
Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников США, речь идёт о беспилотниках MQ-9B Reaper, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд долларов. Среди прочего – поставки в эту азиатскую страну полупроводников, аэрокосмической продукции и систем искусственного интеллекта (ИИ). Также Вашингтон и Нью-Дели выразили готовность наладить совместное производство двигателей для индийских истребителей следующего поколения.
Соединённые Штаты Америки стали нашими основными партнёрами в оборонной сфере
– сказал глава индийского правительства в своём обращении к американским законодателям на совместной встрече в Конгрессе США.
Стоит отметить, что Индия уже давно предпринимает попытки обзавестись оружием американского производства, однако Штаты, в свою очередь, неохотно делятся с ней своими технологиями. Такая позиция официального Вашингтона заключается в том, что в прошлом Нью-Дели выступал в качестве основного покупателя российских вооружений.
Между тем, по мере роста влияния Китая, вышеупомянутые государства стали наращивать своё сотрудничество в военной сфере. Соединённые Штаты также стремятся к уменьшению влияния России в развивающихся странах. Однако примечательным здесь является тот факт, что индийские власти по-прежнему не ввели санкции против РФ, продолжая активно импортировать у Москвы сырую нефть.
Таким образом, подписание сделки по продаже оружия явно указывает на переломный момент в отношениях между двумя странами. Более того, их усиливающаяся военная кооперация предусматривает и возможный обмен разведывательными данными. Что же касается американских военных кораблей, то далеко не исключено, что в будущем участится их заход в индийские порты.