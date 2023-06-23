Военное обозрение
Войти Регистрация

Посол РФ в Лондоне о передаче российских активов Украине: Для вас это будет просто ещё одна кража

23
Посол РФ в Лондоне о передаче российских активов Украине: Для вас это будет просто ещё одна кража

После начала спецоперации страны Запада в нарушение всех международных норм волюнтаристским решением начали арестовывать зарубежные активы Центробанка РФ, счета компаний и частных лиц, включенных в санкционный список, изымать имущество россиян. По некоторым оценкам, в результате в ЕС, США, Канаде и ряде других подконтрольных Вашингтону стран было заморожено российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов.


Правда, позднее выяснилось, что большую часть денежных средств западные контрольно-финансовые органы не могут разыскать фактически. Однако это не помешало развернуться жаркой дискуссии, что же делать с «награбленным». Наиболее популярная идея, за которую более всего ратуют высокопоставленные чиновники Еврокомиссии во главе с одиозной русофобкой Урсулой фон дер Ляйен, состоит в том, чтобы направить российские миллиарды на «восстановление Украины».

Пока правового механизма для этого не существует, но было бы желание, а оно в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне имеется, и западные финансовые конкистадоры что-нибудь да придумают. Или поступят как канадские власти, недавно заявившие о передаче Киеву «конфискованного», а по-сути украденного, принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр» военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Не сомневается в способности других западных лидеров пойти по следам Оттавы и посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В интервью британскому телеканалу Sky News дипломат, отвечая на вопрос журналиста по поводу намерений Великобритании и остальных стран Запада передать 350 млрд долларов замороженных российских активов Украине, очень точно и четко прокомментировал эту ситуацию

Российский посол провел историческую аналогию с колониальной политикой Великобритании и других европейских государств, накопивших колоссальный опыт опыт в грабежах, пиратстве и воровстве у разных стран.

Индию ограбили, Египет, да и других тоже. Так что для вас это будет просто ещё одна кража

— резюмировал российский дипломат.

Стоит отметить, что против изъятия и передачи Украине российских активов выступил Европейский центральный банк. В ЕЦБ предупредили Еврокомиссию, что такой шаг как минимум подорвет доверие к евро, может иметь более серьезные правовые и финансовые последствия, отрицательно повлияет на мировую финансовую систему.

Все конфликты когда-то заканчиваются, санкции отменяются новыми правительствами. Пусть не завтра, но Западу, ограбившему Россию, тоже придется за это ответить, причем с процентами. К примеру, после распада СССР Российская Федерация взяла на себя все долговые обязательства перед другими государствами не только Советского Союза, но и царской России. Последний транш Франции в счет погашения так называемого «царского долга» был перечислен РФ в 2000 году. Долги СССР перед Парижским клубом Россия закрыла в 2006 году.

Есть чем ответить российскому правительству и внутри страны. По оценкам экспертов, в РФ насчитывается активов из так называемых недружественных стран на сумму не менее 500 млрд долларов. Причем большая часть из них — это акции компаний, имущество, недвижимость и другие ликвидные и даже рентабельные активы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:14
    +2
    А как иначе наших граждан отучивать от хранения капитала на Зепаде, в тч и в виде покупки импорта и развития их стран? Только так. На наш капитал против нас и воюют, еще и нашими же людьми.
    Мб пора уже перестать быть зенелохами и покупать СВОЕ, хранить у себя?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 13:18
      +1
      В России западных активов и предприятий на сумму куда большую, так что нам есть чем ответить
      1. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 13:27
        +2
        Не совсем так. Баланс все таки не в нашу пользу.
        Они украли 300 млрд суверенных резервов, 25 млрд у компаний и до 80 млрд частных денег граждан (евроклир и клиарстрим). Итого 400 млрд. К нас же 500 млрд это все зарубежные инвестиции, в т.ч. заведённые нашими же гражданами и компаниями через свои оффшоры, а также средства инвесторов из дружественных стран. Так что реально западных денег у нас 250-300 млрд, но в целом тоже неплохо. Когда они принимали решение в конце февраля 2022 украсть деньги гос-ва, компаний и частных лиц, они это просчитали, иначе действовали бы по-другому.
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 13:41
          0
          Цитата: Glagol1
          Не совсем так. Баланс все таки не в нашу пользу.
          Они украли 300 млрд суверенных резервов, 25 млрд у компаний и до 80 млрд частных денег

          Говорят Набиуллина на замороженные деньги выпустила эквивалентные рубли, а ВВП заставил этими деревянными расплачиваться. Если это не слухи, то замороженные активы простая бумага. которой даже подтереться нельзя, а ломанный грош вполне себе валюта
        2. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 13:51
          -1
          реально западных денег у нас 250-300 млрд

          вот это интересно, что это за активы, их можно увидеть или потрогать?
          если я правильно понимаю, все реальные активы запад вывел из РФ в течении лета 2022г, когда эля разрешила вывод капиталов
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 13:32
      +3
      Цитата: Трямс
      А как иначе наших граждан отучивать

      Тех граждан, которые здесь наворовали и туда вывезли наворованное, вы ничем не отучите. Они еще наворуют и опять вывезут, только похитрее прятать будут. Отучит их только большой срок с конфискацией всего у них и их родственников.
      Так что все эти миллиарды за рубежом были потеряны, когда их отсюда вывезли, а не когда были там заморожены. Могу только с удовлетворением смотреть на эти муки либеральных экономических предателей.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 14:00
        0
        Могу только с удовлетворением смотреть на эти муки либеральных экономических предателей.
        теряют НЕ они, а МЫ, эти средства могли бы крутиться по кругу и повышать вашу зп и пенсии.
        Это ровно так же, как радоваться беженцам или просто уехавшим на Запад.
    3. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 14:00
      0
      А наши ли это граждане или те кто имеет несколько паспортов и разжились на наших недрах.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:15
    +5
    Страна, придумавшая "Дьявольский ветер" и веками убивавшая миллионы и грабившая весь мир, смутится от того, что Келин что-то сказал про воровство? Расскажите профессиональному бойцу ММА что-нибудь про рассечённую бровь...

    Не говорить надо, а избавляться от этого вонючего острова.
  3. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:17
    0
    в РФ насчитывается активов из так называемых недружественных стран на сумму не менее 500 млрд долларов.
    Ну... Тогда уже сегодня нужно разработать механизм изъятия на случай кражи наших активов.
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:19
    0
    Опять жди гадостей, снова RQ-4B Global Hawk сканирует.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:23
      +2
      Цитата: SwR9
      Опять жди гадостей, снова RQ-4B Global Hawk сканирует.

      Не знаю, как это делается на международном уровне. На бытовом - зафиксировать эти эволюции у нотариуса, чтобы потом было ясно ДОКУМЕНТАЛЬНО, чья "польская яхта" плавала и чьи "украинские дайверы" ныряли.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    -1
    Так что для вас это будет просто ещё одна кража
    То, что кража понятно, это им как два пальца, а вот
    в РФ насчитывается активов из так называемых недружественных стран на сумму не менее 500 млрд долларов.
    этому просто необходимо не дать возможности (при наличии таковой) уйти за границу. И еще не известно кто кого и за что ухватил.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:23
    0
    Российская Федерация взяла на себя все долговые обязательства перед другими государствами не только Советского Союза
     От лукавого.Российская Федерация, объявила себя правопреемником СССР естественно признала все договорные обязательства СССР ,как на дипломатическом так и на финансовом уровне.А вот признание царских долгов,это был жест "доброй воли",правда с выкручиванием рук РФ.
  7. g_ae
    g_ae Сегодня, 13:24
    +1
    Понимаю, что глупый вопрос задаю. А слабо наказать этих воров? Или "мы не такие" или "мы же надёжные партнёры".
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:26
    +1
    англосаксы, да и вся европа всегда жили за счет грабежа своих колоний, это суть западного мира - убивать и грабить
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: rotkiv04
      англосаксы, да и вся европа всегда жили за счет грабежа своих колоний, это суть западного мира - убивать и грабить

      Не наговаривайте! Никого они не грабили. Они все честно купили у туземных вождей за стеклянные бусы и зеленые бумажки.
    2. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 13:47
      0
      Pas QUE le monde occidental c'est la nature humaine qui est ai si.
      Exemple le pire pillage de l'Inde, aussi bien en hommes, en vie, en esclaves en richesses et en destruction n'a pas été commis par des forces 'occidentales'...
  9. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:28
    +4
    было заморожено российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов

    Да? Ну и кто за это ответил?
    Где эти Нае, упс Набиулина, Греф, Кудрин, Чубайс?
    К примеру, после распада СССР Российская Федерация взяла на себя все долговые обязательства перед другими государствами не только Советского Союза, но и царской России. Последний транш Франции в счет погашения так называемого «царского долга» был перечислен РФ в 2000 году. Долги СССР перед Парижским клубом Россия закрыла в 2006 году.

    Плохие коммунисты слали всех этих кредиторов лесом. И объясняли, что долги брал царь, вот у царя и спрашивайте. Плюс сколько белогвардейцы, чехи, антанта и прочие упыри увезли на запад в гражданскую.
    А гарант наш молодец! Все долги роздал. Все оплатил. Только сначала свой народ ограбил, и бедным империалистам отдал.
    Нам, гражданам РФ, ничего не простили. Кроме пенсий, пенсионного возраста, монетизации, безработицы, войны (СВО) и пр...
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:42
    +2
    Посол РФ в Лондоне о передаче российских активов Украине: Для вас это будет просто ещё одна кража

    И пусть большие воры украдут у мелких жуликов...Один хрен на благо России эти капиталы тратить не собирались...Умишком не дозрели наши ростовщики, коллекторы и горе-экономисты.
    Пусть после этого все в стране увидят, что кроме болтовни и пустословия мы не можем рассчитывать ни на что...
  11. Million
    Million Сегодня, 13:47
    +1
    Это не кража,а грабеж.
    И наша власть так спокойно об этом говорит!
    Можно только представить,если бы Запад решил прикарманить деньги СССР.
  12. Million
    Million Сегодня, 13:47
    0
    Интересно,какой отток денег был с 2014 по 2022гг из Западных банков в Россию?
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +1
    Думаете просто так для подсанкционных англичан ,минфин Англии делает отсрочку по платежам за кредиты.Вот списочек бы увидеть ,кто там в Англии жил на широкую ногу за счёт бизнеса в России.