Посол РФ в Лондоне о передаче российских активов Украине: Для вас это будет просто ещё одна кража

Индию ограбили, Египет, да и других тоже. Так что для вас это будет просто ещё одна кража

После начала спецоперации страны Запада в нарушение всех международных норм волюнтаристским решением начали арестовывать зарубежные активы Центробанка РФ, счета компаний и частных лиц, включенных в санкционный список, изымать имущество россиян. По некоторым оценкам, в результате в ЕС, США, Канаде и ряде других подконтрольных Вашингтону стран было заморожено российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов.Правда, позднее выяснилось, что большую часть денежных средств западные контрольно-финансовые органы не могут разыскать фактически. Однако это не помешало развернуться жаркой дискуссии, что же делать с «награбленным». Наиболее популярная идея, за которую более всего ратуют высокопоставленные чиновники Еврокомиссии во главе с одиозной русофобкой Урсулой фон дер Ляйен, состоит в том, чтобы направить российские миллиарды на «восстановление Украины».Пока правового механизма для этого не существует, но было бы желание, а оно в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне имеется, и западные финансовые конкистадоры что-нибудь да придумают. Или поступят как канадские власти, недавно заявившие о передаче Киеву «конфискованного», а по-сути украденного, принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр» военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».Не сомневается в способности других западных лидеров пойти по следам Оттавы и посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В интервью британскому телеканалу Sky News дипломат, отвечая на вопрос журналиста по поводу намерений Великобритании и остальных стран Запада передать 350 млрд долларов замороженных российских активов Украине, очень точно и четко прокомментировал эту ситуациюРоссийский посол провел историческую аналогию с колониальной политикой Великобритании и других европейских государств, накопивших колоссальный опыт опыт в грабежах, пиратстве и воровстве у разных стран.— резюмировал российский дипломат.Стоит отметить, что против изъятия и передачи Украине российских активов выступил Европейский центральный банк. В ЕЦБ предупредили Еврокомиссию, что такой шаг как минимум подорвет доверие к евро, может иметь более серьезные правовые и финансовые последствия, отрицательно повлияет на мировую финансовую систему.Все конфликты когда-то заканчиваются, санкции отменяются новыми правительствами. Пусть не завтра, но Западу, ограбившему Россию, тоже придется за это ответить, причем с процентами. К примеру, после распада СССР Российская Федерация взяла на себя все долговые обязательства перед другими государствами не только Советского Союза, но и царской России. Последний транш Франции в счет погашения так называемого «царского долга» был перечислен РФ в 2000 году. Долги СССР перед Парижским клубом Россия закрыла в 2006 году.Есть чем ответить российскому правительству и внутри страны. По оценкам экспертов, в РФ насчитывается активов из так называемых недружественных стран на сумму не менее 500 млрд долларов. Причем большая часть из них — это акции компаний, имущество, недвижимость и другие ликвидные и даже рентабельные активы.