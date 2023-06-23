Власти Канберры жалуются на российского дипломата, якобы «незаконно захватившего» участок земли в австралийской столице

Мы будем отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности

Власти австралийской Канберры жалуются на российского дипломата, который якобы незаконно захватил участок земли, ранее предназначавшийся для строительства российского посольства. О дипломате-сквоттере сообщают австралийские СМИ.По данным телеканала Sky News Australia, неназванный российский дипломат "незаконно" поселился на участке, который предназначался под строительство российской дипломатической миссии. Позднее власти Канберры договор аннулировали, но россиянину на это наплевать, он установил на участке мобильный дом и спокойно в нем проживает. Причем этот участок находится почти в центре столицы Австралии, недалеко от парламента страны.Полиция ничего сделать с россиянином не может, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью. Поэтому полицейские просто наблюдают за ним, ничего не предпринимая.В правительстве Австралии, комментируя данную ситуацию заявили, что нахождение русского дипломата на участке в Канберре никак не угрожает национальной безопасности страны.- заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе.Соглашение об аренде участка земли под новое посольство России в Канберре было заключено в 2008 году. В августе 2022 года власти столицы Австралии аннулировали договор, наши обратились в Федеральный суд Австралии, который признал решение недействительным. В австралийском правительстве приняли специальный закон, который отменяет аренду, наши сегодня, т.е. 23 июня, подали протест в Верховный суд Австралии.