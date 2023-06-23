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Власти Канберры жалуются на российского дипломата, якобы «незаконно захватившего» участок земли в австралийской столице

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Власти Канберры жалуются на российского дипломата, якобы «незаконно захватившего» участок земли в австралийской столице

Власти австралийской Канберры жалуются на российского дипломата, который якобы незаконно захватил участок земли, ранее предназначавшийся для строительства российского посольства. О дипломате-сквоттере сообщают австралийские СМИ.


По данным телеканала Sky News Australia, неназванный российский дипломат "незаконно" поселился на участке, который предназначался под строительство российской дипломатической миссии. Позднее власти Канберры договор аннулировали, но россиянину на это наплевать, он установил на участке мобильный дом и спокойно в нем проживает. Причем этот участок находится почти в центре столицы Австралии, недалеко от парламента страны.

Полиция ничего сделать с россиянином не может, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью. Поэтому полицейские просто наблюдают за ним, ничего не предпринимая.

В правительстве Австралии, комментируя данную ситуацию заявили, что нахождение русского дипломата на участке в Канберре никак не угрожает национальной безопасности страны.

Мы будем отстаивать наши ценности, но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности

- заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе.

Соглашение об аренде участка земли под новое посольство России в Канберре было заключено в 2008 году. В августе 2022 года власти столицы Австралии аннулировали договор, наши обратились в Федеральный суд Австралии, который признал решение недействительным. В австралийском правительстве приняли специальный закон, который отменяет аренду, наши сегодня, т.е. 23 июня, подали протест в Верховный суд Австралии.
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11 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:26
    +4
    "Аларм-аларм!!!! Россия захватывает австралийскую территорию! Скорее дайте нам для борьбы с российскими оккупантами АПЛ!!!!"

    Из неопубликованного обращения правительства Австралии в Конгресс США.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:34
    +2
    Интересная ситуация . Когда сами австралийцы не привыкли исполнять свои законы ,они требуют это делать от русских ...................
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:35
    +4
    неназванный российский дипломат "незаконно" поселился на участке, который предназначался под строительство российской дипломатической миссии.

    Неназванный дипломат пользуется "дачной амнистией"!
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: михаилл
      Неназванный дипломат пользуется "дачной амнистией"!

      Страна знает своих героев в лицо
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:42
    +2
    Как я понимаю сначала пытались раздуть скандал, а когда не получилось просто сказали, что
    парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре, не представляет угрозу нашей национальной безопасности
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:42
    +1
    Вместо того, что бы судиться, надо разорвать дип.отношения с Австралией.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:58
      +1
      Цитата: Дилетант
      Вместо того, что бы судиться, надо разорвать дип.отношения с Австралией.

      Щас!!! А кто нам будет поставлять кенгурятину?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:43
    +2
    Власти Австралии не в курсе есть программа для россиян " австралийский гектар".Если дипломат сейчас заведёт на участок коммуникации ,его оттуда уже ни чем не выгнать.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:00
    +2
    Пусть радуются, что он всю Австралию не захватил. lol
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 14:25
    +1
    но парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре,
    Тяжела жизнь у современных "Штирлицев"...
  9. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:34
    0
    парень, стоящий на холоде

    Хаааа, напугали ежа обнажённой попой.
    Средняя t в Канбере +5°C зимой, абсолютный минимум -10°C.
    Жуткий мороз wassat