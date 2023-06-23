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Пресса США со ссылкой на чиновника Пентагона: Первые истребители F-16 Украина ориентировочно получит в начале 2024 года

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Пресса США со ссылкой на чиновника Пентагона: Первые истребители F-16 Украина ориентировочно получит в начале 2024 года

Американское издание Politico, ссылаясь на неназванные источники, пишет о подготовке стран Запада к поставкам истребителей F-16 Украине. В материале утверждается, что для выполнения боевых задач эти истребители будут взлетать исключительно с украинских аэродромов.


Politico в своей свежей статье пишет о том, что первые истребители F-16 появятся на Украине «ориентировочно в начале 2024 года».

Напомним, что ещё несколько месяцев назад «хозяин своего слова» Джо Байден заявлял, что F-16 на Украину «поставляться точно не будут». Теперь поставки этих истребителей – решённый вопрос, а в Белом доме уже рассматривают инициативу конгресса о поставках для нужд киевского режима дальнобойных ракет ATACMS.

Из статьи в «Политико»:

Первые истребители, как сообщает источник в Пентагоне, Украине ориентировочно в начале 2024 года могут передать либо Нидерланды, либо Дания.

К настоящему моменту обе этих страны НАТО подключились к обучению украинских лётчиков. Стандартная подготовка лётчиков для пилотирования именно F-16 составляет в НАТО 6 месяцев. В Минобороны Украины заявляют, что украинским лётчикам «может хватить и 4-х месяцев, так как они умеют учиться». Однако то, как обучились управлению, например, немецких танков «Леопард» украинские танкисты, не впечатляет западных партнёров Украины, особенно на фоне проводимого ВСУ контрнаступления.
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:39
    +2
    "исключительно с украинских аэродромов" звучит игриво и не искренне, ремонтные базы, центры подготовки и модернизации будут в странах НАТО, что толку с того, что он будет взлетать для пуска "штормов" с аэродромов подскока, а базироваться и брать боезапас к примеру в Польше, уже сегодня надо думать как их валить на границе и местах дислокации.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:44
    +2
    Ну что же, господин главнокомандующий в Москве, быстро разрешить конфликт с помощью интеллекта, хорошей тактики и стратегии! Тогда вам не нужно беспокоиться ни о чем другом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    0
    первые истребители F-16 появятся на Украине «ориентировочно в начале 2024 года».
    Что-то американцы слишком акцентируют внимание на времени (сроках) поставки F-16. То ли пытаются ввести в заблуждение, то ли действительно выжидают наблюдая чем закончится для Киева его "наступление".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:48
      0
      Вроде бы разговор о поставках шел об осени 2023....
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:48
    +2
    Пресса США со ссылкой на чиновника Пентагона: Первые истребители F-16 Украина ориентировочно получит в начале 2024 года

    Вот и посмотрим, где будут хранить и обслуживать эти самолёты и чем ответит на это кандидат (четырежды президент) в президенты России...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:50
      0
      Учитывая как они с Лео обращаются, я не думаю что они с Ф16 станут лучше обращаться .... Начнутся аварии, на рулении цепанут что-нибудь, не того зальют в баки, не так боеприпас прицепят....
      Халява же....

      зы Если уж танкисты стали Лео портить, пилоты в Неньке тоже наверно жить хотят.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 14:20
    0
    Ответит очередным нытьем, какой он честный и открытый дли диалога. Но опять обманывают, понимаешь.