Американское издание Politico, ссылаясь на неназванные источники, пишет о подготовке стран Запада к поставкам истребителей F-16 Украине. В материале утверждается, что для выполнения боевых задач эти истребители будут взлетать исключительно с украинских аэродромов.
Politico в своей свежей статье пишет о том, что первые истребители F-16 появятся на Украине «ориентировочно в начале 2024 года».
Напомним, что ещё несколько месяцев назад «хозяин своего слова» Джо Байден заявлял, что F-16 на Украину «поставляться точно не будут». Теперь поставки этих истребителей – решённый вопрос, а в Белом доме уже рассматривают инициативу конгресса о поставках для нужд киевского режима дальнобойных ракет ATACMS.
Из статьи в «Политико»:
Первые истребители, как сообщает источник в Пентагоне, Украине ориентировочно в начале 2024 года могут передать либо Нидерланды, либо Дания.
К настоящему моменту обе этих страны НАТО подключились к обучению украинских лётчиков. Стандартная подготовка лётчиков для пилотирования именно F-16 составляет в НАТО 6 месяцев. В Минобороны Украины заявляют, что украинским лётчикам «может хватить и 4-х месяцев, так как они умеют учиться». Однако то, как обучились управлению, например, немецких танков «Леопард» украинские танкисты, не впечатляет западных партнёров Украины, особенно на фоне проводимого ВСУ контрнаступления.