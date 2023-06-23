Родину променяли на Запад

Перед резиденцией президента Саломе Зурабишвили в столице Грузии неустановленные лица сожгли флаг Евросоюза. Перед этим она помиловала Николоза (Ники) Гварамию – генерального директора оппозиционного телеканала Mtavari и бывшего адвоката Михаила Саакашвили. Зурабишвили отказалась комментировать свое решение, заявив, что у нее есть право так поступить.Решение главы государства стало причиной массовых протестов. Их участники, собравшиеся возле резиденции Зурабишвили в Тбилиси, выкрикивали оскорбления в адрес президента, называя ее агентом и предателем. По их словам, она променяла Грузию на флаг ЕС. Протестующие даже требовали изгнать Зурабишвили из страны.- кричали они.К резиденции главы государства прибыли полицейские.Согласно грузинскому законодательству, сожжение флагов иностранных государств и международных организаций, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения, является серьезным правонарушением. За это полагается штраф в размере одной тысячи лари (примерно 385 долларов). Когда грузинскую активистку Натию Джанашия ранее оштрафовали за подобные действия, на телеканале POSTV объявили сбор средств на уплату штрафа, тем самым выразив ей свою поддержку.До 2019 года Ники Гварамия являлся гендиректором телеканала «Рустави 2». Обвинение доказало, что во время пребывания на должности он совершил многочисленные злоупотребления и финансовые махинации. За это суд назначил ему 3,5 года тюремного заключения.