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В столице Грузии неустановленные лица сожгли флаг Евросоюза

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В столице Грузии неустановленные лица сожгли флаг Евросоюза

Перед резиденцией президента Саломе Зурабишвили в столице Грузии неустановленные лица сожгли флаг Евросоюза. Перед этим она помиловала Николоза (Ники) Гварамию – генерального директора оппозиционного телеканала Mtavari и бывшего адвоката Михаила Саакашвили. Зурабишвили отказалась комментировать свое решение, заявив, что у нее есть право так поступить.


Решение главы государства стало причиной массовых протестов. Их участники, собравшиеся возле резиденции Зурабишвили в Тбилиси, выкрикивали оскорбления в адрес президента, называя ее агентом и предателем. По их словам, она променяла Грузию на флаг ЕС. Протестующие даже требовали изгнать Зурабишвили из страны.

Родину променяли на Запад

- кричали они.

К резиденции главы государства прибыли полицейские.

Согласно грузинскому законодательству, сожжение флагов иностранных государств и международных организаций, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения, является серьезным правонарушением. За это полагается штраф в размере одной тысячи лари (примерно 385 долларов). Когда грузинскую активистку Натию Джанашия ранее оштрафовали за подобные действия, на телеканале POSTV объявили сбор средств на уплату штрафа, тем самым выразив ей свою поддержку.

До 2019 года Ники Гварамия являлся гендиректором телеканала «Рустави 2». Обвинение доказало, что во время пребывания на должности он совершил многочисленные злоупотребления и финансовые махинации. За это суд назначил ему 3,5 года тюремного заключения.
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7 комментариев
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  1. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 13:44
    +7
    Странные люди - обвиняют гражданку Франции (ЕС) в том, что она променяла родину на ЕС. Меняйте конституцию и закон о выборах, чтобы не было иностранных президентов
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:46
      +4
      Ошибочная трактовка - у нее лежбище изначально ЕС, а не Грузия. Грузия для неё способ зароботка.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:54
    -3
    В столице Грузии неустановленные лица сожгли флаг Евросоюза

    Какая трагедия... crying
    Тут три недели назад неустановленные лица чуть было не сожгли крышу в Кремле...Хотя бы намёк дали, с какого места эти дряни дроны были запущены...
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:04
    +2
    Вспомнилось.
    Как они не хотели Союз, как они хотели Звиада! Как орали! Как стреляли в наших пацанов на проспекте и в окрестностях Тбилиси 12-м калибром! Какие страшные сказки сочиняли про сапёрные лопатки, БТРы и "Черёмуху"!
    Получили. Украл. Сбежал. Нашли в виде тушки. Деньги не нашли, зато его сыну было на что рваться к власти.
    Что-либо новое в грузинской политике за 35 лет появилось?

    Говорю о том, что сам видел в 1989-м после вывода ОКСВА.

    С тех пор у них национальная забава - танцы на граблях?
    Обобщая - может, они просто не готовы к суверенитету и при генерал-губернаторе народу Грузии будет лучше?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:38
      0
      Игорь, но согласитесь, ещё пару лет назад невозможно было представить такой протест в Грузии против ЕС. Пусть даже митинг был малочисленным и "завтра" там же соберется толпа любителей НАТО и жевателя галстуков. Пусть даже на этом митинге не было ни одного сторонника России, но все же... А для меня лишний предлог купить бутылочку "Киндзмараули" к любому празднику.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:16
    0
    Аплодирую неизвестным стоя. Браво. Бис
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:28
    0
    что-там ..Мишико..как поживает..ласты еще не склеил?