Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал отправку Украине партии БМП Marder из собственных запасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит отправку Киеву новой партии боевых машин пехоты, об этом говорится в заявлении концерна, распространенном сегодня, 23 июня.
Согласно пресс-релизу, Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder из собственных запасов, распоряжение об этом еще в начале июня поступило от немецкого правительства. Точные сроки не называются, но произойдет это летом. Кроме того, концерн готовит к отправке еще 60 боевых машин пехоты. Судя по сообщению, что их производство налажено в Касселе (Гессен) и Унтерлюсе (Нижняя Саксония), речь идет о новой технике. Первые десять БМП могут быть готовы в течение месяца.
Rheinmetall поставит Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии. Поставка состоится уже летом 2023 года
- говорится в заявлении.
На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится 40 немецких БМП Marder, поставленных из наличия Бундесвера и запасов Rheinmetall. Немецкая армия и концерн передали Киеву по 20 единиц бронетехники.
Кроме новой партии БМП Marder, Германия поставит Украине 66 бронетранспортеров. Изначально предполагалось, что это будут TPz 1 Fuchs из наличия Бундесвера, но в Берлине переиграли и отправят Киеву бронемашины BATT. Такое решение принято в связи с тем, что американская бронетехника обойдется Германии в шесть раз дешевле, чем немецкие БТР. Кроме того, украинская армия уже имеет опыт эксплуатации данных ББМ, в 2022 году какое-то количество BATT UMG поступило на вооружение ВСУ.