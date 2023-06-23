Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал отправку Украине партии БМП Marder из собственных запасов

Rheinmetall поставит Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии. Поставка состоится уже летом 2023 года

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит отправку Киеву новой партии боевых машин пехоты, об этом говорится в заявлении концерна, распространенном сегодня, 23 июня.Согласно пресс-релизу, Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder из собственных запасов, распоряжение об этом еще в начале июня поступило от немецкого правительства. Точные сроки не называются, но произойдет это летом. Кроме того, концерн готовит к отправке еще 60 боевых машин пехоты. Судя по сообщению, что их производство налажено в Касселе (Гессен) и Унтерлюсе (Нижняя Саксония), речь идет о новой технике. Первые десять БМП могут быть готовы в течение месяца.- говорится в заявлении.На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится 40 немецких БМП Marder, поставленных из наличия Бундесвера и запасов Rheinmetall. Немецкая армия и концерн передали Киеву по 20 единиц бронетехники.Кроме новой партии БМП Marder, Германия поставит Украине 66 бронетранспортеров. Изначально предполагалось, что это будут TPz 1 Fuchs из наличия Бундесвера, но в Берлине переиграли и отправят Киеву бронемашины BATT. Такое решение принято в связи с тем, что американская бронетехника обойдется Германии в шесть раз дешевле, чем немецкие БТР. Кроме того, украинская армия уже имеет опыт эксплуатации данных ББМ, в 2022 году какое-то количество BATT UMG поступило на вооружение ВСУ.