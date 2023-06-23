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Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал отправку Украине партии БМП Marder из собственных запасов

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Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал отправку Украине партии БМП Marder из собственных запасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит отправку Киеву новой партии боевых машин пехоты, об этом говорится в заявлении концерна, распространенном сегодня, 23 июня.


Согласно пресс-релизу, Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder из собственных запасов, распоряжение об этом еще в начале июня поступило от немецкого правительства. Точные сроки не называются, но произойдет это летом. Кроме того, концерн готовит к отправке еще 60 боевых машин пехоты. Судя по сообщению, что их производство налажено в Касселе (Гессен) и Унтерлюсе (Нижняя Саксония), речь идет о новой технике. Первые десять БМП могут быть готовы в течение месяца.

Rheinmetall поставит Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии. Поставка состоится уже летом 2023 года

- говорится в заявлении.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится 40 немецких БМП Marder, поставленных из наличия Бундесвера и запасов Rheinmetall. Немецкая армия и концерн передали Киеву по 20 единиц бронетехники.

Кроме новой партии БМП Marder, Германия поставит Украине 66 бронетранспортеров. Изначально предполагалось, что это будут TPz 1 Fuchs из наличия Бундесвера, но в Берлине переиграли и отправят Киеву бронемашины BATT. Такое решение принято в связи с тем, что американская бронетехника обойдется Германии в шесть раз дешевле, чем немецкие БТР. Кроме того, украинская армия уже имеет опыт эксплуатации данных ББМ, в 2022 году какое-то количество BATT UMG поступило на вооружение ВСУ.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:53
    0
    Введение в бой бронетехники мелкими партиями роли не играет - сгорят.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:59
      +1
      ...если ещё раньше захистники-танкисты песку в движок не сыпанут или воды в масло - гореть то в этих вундервафлях всё меньше желающих остаётся....
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:22
        0
        Nexcom hi, ну так была же информация что ВСУ-шные мехводы жаловались что как только НАТО-ская техника появляется наши содят по ней как не при памяти.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:02
      +1
      tralflot1832 hi, поставка из собственного запаса говорит что всё на исходе а техника нужна, значит потери велики.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 14:13
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Введение в бой бронетехники мелкими партиями роли не играет - сгорят.

      А крупные сейчас сгорают еще быстрее... И эти 20, скорей всего пойдут на восстановление потерь.
      Такое решение принято в связи с тем, что американская бронетехника обойдется Германии в шесть раз дешевле, чем немецкие БТР.
      А вот это уже интереснее..., видимо это все, что сейчас надо знать про немецкую оборонную промышленность
      А вообще вот вместо этого..."бронеавтобуса" на 8 человек десанта

      Поставят этот...
  2. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 13:58
    -1
    Надеюсь все таки, что после удара всуками по Чонгарскому мосту будет дана команда выпилить несколько мостов в ответку. И тогда всем этим железякам до ЛБС просто не доехать будет.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:00
    0
    Ну что тут скажешь, могут поставить и поставляют, препятствий нет, поможет ли это ВСУ ну наступление от 04.06 показало что не особо так что тут выводы каждый в свою сторону сделает.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:01
    +3
    Черт подери, вот это да! Фактически частная война какая-то: оказывается, у немецкого Концерна есть "частные запасы" тяжёлых вооружений , и право решать, кому и куда их отправлять!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:05
      0
      monetam hi, если у них эта корпорация не пренадлежит государству то да получается что запасы БМП частная собственность.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:07
      0
      Тогда возникает встречный вопрос: что мешает "Газпрому" принять аналогичное решение и прекратить поставки газа всем странам, которые поставляют оружие киевскому режиму? Если не нравится слово "прекратить" - хорошо, можно использовать милое уху западного обывателя "заморозить" - ну, по аналогии как они поступили с 350 млрд. российских денег...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:24
        0
        БМП-2 hi, так Газпром вроде как принадлежит государству, там вроде 50%плюс акция провительству принадлежит, если не ошибаюсь.
    3. Аригин
      Аригин Сегодня, 14:17
      +1
      Написано же: "По поручению ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ".
      Какое слово тут вызывает недопонимание?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:02
    +1
    Rheinmetall поставит Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии
    Что же вы так свою пятую точку рвете помогая Киеву, неужели других забот нет? Это все гены, которые прочно впитали в себя основы фашизма и превосходства немецкой расы. Вид разбитых и горящих "Леопардов" не произвел должного эффекта.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:06
      +1
      бундесы себя убедили что не Лео фиговые, а у захистников руки кривые. успокоили себя. wassat

      зы а бундесовские танкисты не хотят продемонстрировать крутость Лео? у них то по определению наверно руки прямые. ну а что - немецкий экипаж в Лео 1 и вперёд за ЛиверКолбасу, Германию и ЕС.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 14:19
        0
        Да вполне нормальные танки, только без прикрытия с воздуха любые танки сгорят. Именно поэтому им поставят f16
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:06
      0
      rotmistr60, ХОЗЯИН приказал.
      -"Если ковбой прикажет, кто-же ему откажет."
  6. al3x
    al3x Сегодня, 14:07
    +1
    Потери закрывают плюс еще планируют увеличивать от раза к разу поставки. Всё раскручивается и раскручивается. Про ЯО разговоры, как о чём-то само собой разумеющимся. Цезий пытались выкрасть, хорошо, что ФСБ сработали чётко. Америкосы пропихнуть пытаются законопроект, если тяо применено на Украине = нападение на НАТО. Вот времена... Чудеса.