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Глава Еврокомиссии заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины через 20-30 лет

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Глава Еврокомиссии заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины через 20-30 лет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины и стран Западных Балкан через 20-30 лет, однако не смогла назвать хотя бы предполагаемые сроки вступления в ЕС этой страны.


В интервью испанскому изданию El Mundo фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз несет особую ответственность перед Украиной и его руководство должно учитывать стремление Киева вступить в это объединение. По словам главы Еврокомиссии, в настоящее время продолжается взаимодействие с украинским правительством в областях, касающихся проведения реформы судебной системы, мерами по борьбе с коррупцией, а также ряда других вопросов, в том числе свободы прессы. Особенно интересно звучит фраза о борьбе с коррупцией при учёте того, что Украина занимает первое место по уровню коррупции среди стран Европейского континента, обгоняя Молдавию и Албанию.

Ранее Еврокомиссия объявила, что украинские власти полностью выполнили два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Среди выполненных Киевом условий называется реформа судебной системы, а также, как это ни парадоксально звучит - обеспечение свободы СМИ.

Еврочиновники назвали свободу СМИ одним из достижений киевского режима, несмотря на то, что в стране окончательно установлена нацистская диктатура, при которой любая пресса и даже содержание личных страниц граждан в соцсетях полностью контролируются и регулируются карательными органами.

На Украине практически не осталось СМИ, хоть в малейшей степени противоречащих официальной политике Киева. Граждане, осмеливающиеся высказывать в своих аккаунтах в социальных сетях, а нередко и в личных переписках хоть какую-то "крамолу", объявляются "агентами Кремля" и подвергаются репрессиям, вплоть до длительных сроков лишения свободы или расправ со стороны националистов без суда и следствия.
Использованы фотографии:
Европарламент
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17 комментариев
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  1. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:07
    +12
    Через 20-30 лет, ЕС не будет существовать как таковой. А Урсула уже будет бабкой с деменцией, которой ничего уже не надо будет.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 14:08
      +6
      Цитата: МятныйПряник
      Через 20-30 лет, ЕС не будет существовать как таковой. .

      Потому и не может представить. Через 20-30 лет не будет ни Украины, ни Евросоюза laughing
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:16
        +1
        Урсула фон дер Ляйен .....не может себе представить Евросоюз без Украины ....

        К тому времени ( 20-30 лет) эта престарелая фрау ноги вытянет и про нее никто не вспомнит, останется возможно некролог . crying
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 14:21
          +3
          Цитата: МятныйПряник
          Через 20-30 лет

          Планета Железяка. Полезных ископаемых нет, растительности нет. Населена роботами
          А Мы чё, да не чё, как были, такими и останемся
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:13
      +3
      Цитата: МятныйПряник
      Через 20-30 лет, ЕС не будет существовать как таковой. А Урсула уже будет бабкой с деменцией, которой ничего уже не надо будет.

      Новое слово в политике.
      Раньше говорили "Я сделаю", "Я приму меры", "Я договорюсь", "Я добьюсь" - только голосуйте".

      А теперь представьте, как кандидат на высшую должность в государстве говорит: "Я через 30 лет сделаю, только проголосуйте сердцем."

      Её никто не выбирал, поэтому ей делать такие прогнозы и давать обещания ещё проще.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:14
      +5
      Не ну все делают, чтобы ЕС развалился. Вся промышленность будет в США и в Китае уже через пять лет. Ну не потянут они энергию по цене чистого золота
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:07
    +6
    Через 20-30 лет тебя неумная самка собаки заразившаяся бешенством, НИКТО и не вспомнит.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:08
    +2
    Зачем ЕС Украина? Хватит ей беженцев с Украины.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:09
    +4
    С такими тупыми выходками я не представляю само существование Евросоюза через 20 лет
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:10
    +2
    Ничего удивительного. Она много чего себе не представляет.
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:11
    +1
    Глава Еврокомиссии заявила...

    Я, вот, например, не представляю себе существование ЕС через 20-30 лет.
    Полагаю, что такое же представление существует и у многих, даже в ЕС. Сюда не включаем поляков и разных иных трибалтов...
  7. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:12
    +1
    Евросоюз несет особую ответственность перед Украиной

    Если несёт, то почему до этого не несла, фторая франция самая нищая стала с момента развала СССР....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:15
    +1
    Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины и стран Западных Балкан через 20-30 лет
    Мало того, что она сама планирует еще прожить 20-30 лет (в октябре будет 65), так еще уверена, что остатки Украины будут желательны в ЕС, существование которого через столько лет тоже под вопросом. О тупости, упертости и двойных стандартах еврочиновников говорит многое и как пример
    Еврочиновники назвали свободу СМИ одним из достижений киевского режима
    Комментарии излишни.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:18
    +2
    Чисто физиологически, как врач, она права, через 30 лет она не сможет представить, что ЕС будет без окраины. А пока как есть, в проруби.
  10. Комментарий был удален.
  11. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:22
    +1
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины ... через 20-30 лет
    К тому времени или ̶У̶к̶р̶а̶и̶н̶а̶... ишак сдохнет, или ̶Е̶в̶р̶о̶с̶о̶ю̶з̶... падишах, или ̶У̶р̶с̶у̶л̶а̶... Ходжа Насреддин...
  12. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:24
    +1
    404 и разрушит ЕС...потому-что ЗРАДЫ и фашизм с русофобией- заразны..передаются воздушно-капельным путем.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:28
    +1
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины и стран Западных Балкан через 20-30 лет

    20 лет назад евросаюз не представлял себя без британии. 83 года назад истинный немец не представлял германию без гитлера. Неандертальцы не представляли свою жизнь без мамонтов. 66 миллионов лет назад динозавры очень много о себе представляли.