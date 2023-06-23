Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины и стран Западных Балкан через 20-30 лет, однако не смогла назвать хотя бы предполагаемые сроки вступления в ЕС этой страны.В интервью испанскому изданию El Mundo фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз несет особую ответственность перед Украиной и его руководство должно учитывать стремление Киева вступить в это объединение. По словам главы Еврокомиссии, в настоящее время продолжается взаимодействие с украинским правительством в областях, касающихся проведения реформы судебной системы, мерами по борьбе с коррупцией, а также ряда других вопросов, в том числе свободы прессы. Особенно интересно звучит фраза о борьбе с коррупцией при учёте того, что Украина занимает первое место по уровню коррупции среди стран Европейского континента, обгоняя Молдавию и Албанию.Ранее Еврокомиссия объявила, что украинские власти полностью выполнили два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Среди выполненных Киевом условий называется реформа судебной системы, а также, как это ни парадоксально звучит - обеспечение свободы СМИ.Еврочиновники назвали свободу СМИ одним из достижений киевского режима, несмотря на то, что в стране окончательно установлена нацистская диктатура, при которой любая пресса и даже содержание личных страниц граждан в соцсетях полностью контролируются и регулируются карательными органами.На Украине практически не осталось СМИ, хоть в малейшей степени противоречащих официальной политике Киева. Граждане, осмеливающиеся высказывать в своих аккаунтах в социальных сетях, а нередко и в личных переписках хоть какую-то "крамолу", объявляются "агентами Кремля" и подвергаются репрессиям, вплоть до длительных сроков лишения свободы или расправ со стороны националистов без суда и следствия.