Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские медиаресурсы начали публиковать иллюстрации возможных последствий взрыва ядерного заряда в Киеве

18
Украинские медиаресурсы начали публиковать иллюстрации возможных последствий взрыва ядерного заряда в Киеве

Если кто-то еще сомневается, что украинский режим готов идти на самые страшные злодеяния, даже против собственного народа, ради сохранения власти и достижения своих преступных целей, то вот новые доказательства того, что киевская хунта давно и твердо встала на путь террора.


Украинские медиаресурсы начали активно муссировать тему возможного применения Россией ядерной бомбы малой мощности (тактическое ядерное оружие, ТЯО), причем не где-нибудь, а по столице Украины. Для наглядности публикуют иллюстрации последствий взрыва ядерного заряда, указывая радиус поражения и распространения радиации.

Причем данный бред подается под соусом, что, мол, применение ТЯО даже в Киеве не нанесет большого вреда местным жителям, постройкам и экосистеме. Да и Москве такой удар никаких военных преимуществ не принесет. Наоборот, «сделает нас гораздо злее, а мир более консолидированным в противодействии России», на полном серьезе пишут украинские пропагандистские каналы.

Далее следует расчет последствий взрыва в Киеве ядерной бомбы мощностью 15 килотонн. Все живое погибнет в радиусе 230 метров от эпицентра, на расстоянии 1,13 км люди получат смертельные лучевые ожоги, а на расстоянии до 1,68 км — пострадают от теплового излучения. Но уже в радиусе трех километров ничего страшного не произойдет, успокаивают эксперты. На этом расстоянии будут разбиты окна и люди получат легкие травмы.

Уже на Левом берегу Киева взрыв ТЯО не нанесет вреда. Конечно, если в сторону Левого берега не ляжет радиационная пыль от «гриба»

— успокаивают киевлян авторы материала, уточнив, что радиация вообще исчезнет через некоторое время после взрыва.



Одновременно на Украине продолжают разгонять тему провокации на Запорожской АЭС, которую, как недавно заявил Зеленский, якобы готовят российские военные. После выступления президента украинцы сразу кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода и делиться советами в соцсетях.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что в ближайшие дни в стране проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС. Для этого уже подготовлено и откалибровано оборудование по измерению радиационного фона.

В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию

— сообщил глава МВД Украины.

По его словам, в случае теракта на ЗАЭС самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет наиболее высоким. Уже через сутки радиоактивный фон упадет на 80%, «успокоил» сограждан Клименко.

Такая информационная активность украинской пропаганды подтверждает предупреждения российских властей, что Киев готовит провокацию либо на ЗАЭС, либо с применением «грязной бомбы» в каком-нибудь из городов Украины, быть может, в Киеве. Естественно, во всем будет обвинена Россия, эту версию как всегда охотно подхватит Запад.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/after-clearing-the-area-of-any-notional-radiation-threat
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:20
    +3
    Активная подготовка общественного мнения перед спланированной провокацией. Осталось позвать западных журналистов в определенное время и место, чтобы они лично убедились и зафиксировали "применение Россией тактического ЯО" (ирония). Чем дальше тем наглее и отвязней ведет себя киевский режим.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: rotmistr60
      Активная подготовка общественного мнения перед спланированной провокацией. Осталось позвать западных журналистов в определенное время и место, чтобы они лично убедились и зафиксировали "применение Россией тактического ЯО" (ирония). Чем дальше тем наглее и отвязней ведет себя киевский режим.

      Такое впечатление, что коллективный запад решился на шаг "так не доставайся же ты никому". Украина превратится в пустыню. Запад забыл чем обернулся Чернобыль.
  2. alovrov
    alovrov Сегодня, 14:23
    +2
    Описание последствий применения спецбч вполне адекватное. Очевидно, что военного, а равно никакого другого смысла в такой акции нет. В применении к примеру по аэродромам смысл есть. Но только не на территории бывшей УССР, а на территории Польши или Румынии.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:29
      0
      Не смысла и в применении по аэродрома. На этих аэродромах, после применения, российские самолёты базироваться не смогут. Оно это надо?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:30
      +1
      украинские пропагандистские каналы.... «сделает нас гораздо злее, а мир более консолидированным в противодействии России»

      Бешеных собак пристреливают на месте.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:24
    +3
    Украинские медиаресурсы начали активно муссировать тему возможного применения Россией ядерной бомбы малой мощности (тактическое ядерное оружие, ТЯО

    Значит «киевские немцы» готовя провокацию.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:25
    +1
    Интересно, а мерить то кто будет, фраза Лаврова..
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:25
    0
    Опять технотриллер. Если кто не в курсе, Хазин был первый с этим сюжетом, помимо Тома Клэнси. Рекомендую к просмотру.

    https://www.youtube.com/watch?v=E_wCK7Apx0o
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:28
    +1
    Кукуша слетела окончательно? Если уж бить по куеву, то почему 15 кТ, а не 5 мТ? Обоснуйте пжл. Походу, молодняк так рассуждает, а нам еще на НВП в 10 классе рассказывали про ОМП и поражающие факторы ядерного взрыва, там картинка была иной.... Ну а учения, ну проведут учения по типу побегушек из к/ф "Золотой теленок", в очередной раз попилят бюджетные деньги, снимут шоу и распространят в западных СМИ...... На том и закончится.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:29
    0
    Они долбят Донбасс,
    Людей в нем убивая...
    Чтоб страх нагнать на всех,
    Всех насмерть запугать...
    А Киев, как и раньше,
    Живёт, забот не зная,
    Гуляет, жрёт и пьёт –
    Войны не хочет знать...
    Давайте ж устраним
    Сею несправедливость,
    И навсегда исправим
    Сей маленький изъян -
    Накажем праздный Киев
    И раздолбим столицу -
    Нацистскую столицу
    Всех ykpo_обезьян...
    (бандерлогов...)
  8. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 14:29
    0
    Ну в чём то украинские эксперты правы, 15 килотонн никакого фатального урона не нанесёт , будут проблемы , очень большие но коллапса не будет.
    По моему даже здесь , на ВО , публиковалась статья о возможных последствиях ядерного удара по Нью-Йоррку и какие последствия это вызовет.
    Подробностей всех не помню но то что потребуется более 10 ракет это точно , причём одной термоядерной!! возможно уничтожить лишь один район , пусть достаточно крупный .
    Хотя сама по себе мысль бить таким оружием по Киеву могла прийти в голову только журналистам .. ну или тем кто их содержит.
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:29
    0
    Ничего они сделать не смогут, если только возьмут АЭС штурмом и подорвут энергоблок изнутри. Всё на что они способны- попасть по хранилищу ядерных отходов. Это, конечно, неприятно, но не катастрофично, максимум заражение в радиусе пары километров. Все эти вопли про подрыв АЭС, для отвлечения от провального контрнаступа.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:30
    0
    Окошки Овертона.
    ...................................................................................
  11. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:30
    -1
    15 килотонн подозрительно маленький заряд. Пусть сразу 300 в калькулятор подставят:
    https://nuclearsecrecy.com/nukemap

    P.S. Я виртуально в Лондон 10 мегатонн отправил. Тот ещё фейерверк получился.
  12. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 14:30
    0
    И ведь украинцы не зададутся вопросом, а нахрена нам применять ядерное оружие по своей земле, и тем более по отцу городов русских.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:38
      0
      Так для этого историю знать надо, а историю им переписали. Скажем так, молодое поколение не только к заводским настройкам вернули, но и антироссийскую программу прописали.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:34
    +1
    Представим гипотетическую ситуацию, что РФ применит ТЯО по одному из польских аэродромов, на котором расположатся "как бы украинские F-16" с "как бы украинскими пилотами". И что, США из-за этого начнут ядерную 3-мировую войну против России? Ничего они не начнут, кроме очередной болтовни и очередных экономических санкций. И все!
    Но всякие финляндии с голландиями и испаниями поймут, что шутки кончились и русский медведь может сделать бо-бо.
  14. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:39
    0
    Украинские медиаресурсы начали публиковать иллюстрации возможных последствий взрыва ядерного заряда в Киеве
    С. Лавров очень точно выразился однажды, но не поэтому поводу, но очень точно характеризует действия украинских медиа ресурсов:
    "Дебилы, ...."