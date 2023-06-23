Украинские медиаресурсы начали публиковать иллюстрации возможных последствий взрыва ядерного заряда в Киеве

Уже на Левом берегу Киева взрыв ТЯО не нанесет вреда. Конечно, если в сторону Левого берега не ляжет радиационная пыль от «гриба»

В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию