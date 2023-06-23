Украинские медиаресурсы начали публиковать иллюстрации возможных последствий взрыва ядерного заряда в Киеве

Если кто-то еще сомневается, что украинский режим готов идти на самые страшные злодеяния, даже против собственного народа, ради сохранения власти и достижения своих преступных целей, то вот новые доказательства того, что киевская хунта давно и твердо встала на путь террора.
Украинские медиаресурсы начали активно муссировать тему возможного применения Россией ядерной бомбы малой мощности (тактическое ядерное оружие, ТЯО), причем не где-нибудь, а по столице Украины. Для наглядности публикуют иллюстрации последствий взрыва ядерного заряда, указывая радиус поражения и распространения радиации.
Причем данный бред подается под соусом, что, мол, применение ТЯО даже в Киеве не нанесет большого вреда местным жителям, постройкам и экосистеме. Да и Москве такой удар никаких военных преимуществ не принесет. Наоборот, «сделает нас гораздо злее, а мир более консолидированным в противодействии России», на полном серьезе пишут украинские пропагандистские каналы.
Далее следует расчет последствий взрыва в Киеве ядерной бомбы мощностью 15 килотонн. Все живое погибнет в радиусе 230 метров от эпицентра, на расстоянии 1,13 км люди получат смертельные лучевые ожоги, а на расстоянии до 1,68 км — пострадают от теплового излучения. Но уже в радиусе трех километров ничего страшного не произойдет, успокаивают эксперты. На этом расстоянии будут разбиты окна и люди получат легкие травмы.
Уже на Левом берегу Киева взрыв ТЯО не нанесет вреда. Конечно, если в сторону Левого берега не ляжет радиационная пыль от «гриба»
— успокаивают киевлян авторы материала, уточнив, что радиация вообще исчезнет через некоторое время после взрыва.
Одновременно на Украине продолжают разгонять тему провокации на Запорожской АЭС, которую, как недавно заявил Зеленский, якобы готовят российские военные. После выступления президента украинцы сразу кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода и делиться советами в соцсетях.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что в ближайшие дни в стране проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС. Для этого уже подготовлено и откалибровано оборудование по измерению радиационного фона.
В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию
— сообщил глава МВД Украины.
По его словам, в случае теракта на ЗАЭС самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет наиболее высоким. Уже через сутки радиоактивный фон упадет на 80%, «успокоил» сограждан Клименко.
Такая информационная активность украинской пропаганды подтверждает предупреждения российских властей, что Киев готовит провокацию либо на ЗАЭС, либо с применением «грязной бомбы» в каком-нибудь из городов Украины, быть может, в Киеве. Естественно, во всем будет обвинена Россия, эту версию как всегда охотно подхватит Запад.