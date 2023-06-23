Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-командующий армией США в Европе заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета

9
Экс-командующий армией США в Европе заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета

Очередной, уже который по счету, прогноз об украинском контрнаступлении сделал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. В ходе интервью Newsweek американский генерал заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета.


К такому выводу Ходжес пришел, якобы опираясь на ход нынешней операции украинских войск на юге страны.

Стоит отметить, что в данном случае не совсем понятно, какие именно факты позволили экс-командующему армией США в Европе делать столь смелые прогнозы. Все дело в том, что на Запорожском направлении ВСУ «уперлись» в оборону ВС РФ и несут колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике, включая западную.

В свою очередь, большинство экспертов уверены в том, что о наступлении украинской армии на Крым можно будет всерьез говорить лишь после захвата Мелитополя и Бердянска. На данный момент подобный сценарий для ВСУ выглядит невыполнимым.

Вероятно, Ходжес «забегает наперед», считая, что США уже в ближайшее время поставят Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Именно к этому американский генерал призвал власти Вашингтона в ходе своего интервью, добавив, что с помощью этого вооружения ВСУ удастся «изгнать» Черноморский флот РФ из Севастополя. Впрочем, даже если подобная помощь и прибудет на Украину, то весьма сомнительно, что американские ракеты смогут настолько кардинально изменить ход противостояния. Ведь ранее аналогичные ставки делали на другое натовское оружие, включая Javelin и Bayraktar.

Напомним, что к незамедлительной отправке ракет ATACMS на Украину недавно призвал президента Байдена и комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Касательно же заявлений экс-командующего армией США в Европе, стоит отметить, что его прогнозы сбываются крайне редко, а, по большому счету, никогда. Достаточно вспомнить, как он обещал украинское контрнаступление к концу января. Кроме того, еще осенью прошлого года он прогнозировал размещение РСЗО HIMARS в Херсоне и массированные удары по северу Крыма.

К слову, об ударах по российскому полуострову. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу недавно пообещал серьезное возмездие киевским властям, если, вдруг, ВСУ осмелятся наносить удары по Крыму.

При этом вчера украинской атаке с использованием британо-французских ракет Storm Shadow подвергся мост в Чонгаре.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:34
    +1
    Похоже, что Бен Ходжес, окончательно выжил из ума. По этому его и на пенсию отправили.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:36
    0
    Тридцать лет им мозги промывали,
    Говорили - Россия есть зло,
    Русофобию в души вливали,
    Всему здравому смыслу назло…
    Им сказали вы русским не братья,
    И не брат вам российский народ,
    Не нужны вам России объятья,
    Вас Европа давно уже ждет…
    Европейские ждут вас зарплаты,
    Европейские пенсии ждут…
    Ну а если вы вступите в HATO,
    То из Штатов к вам «money» придут…
    Тетя Нуланд кормила печеньем,
    А Кличко всем «чаек» подливал,
    Потянуло народ к приключеньям,
    И «мaйдaнить» народ в стране стал …
    Посмотрев на бардак в Украине,
    Крым рванул поскорей на вокзал -
    Крым стал частью России отныне,
    Полуостров в Россию сбежал…
    С той поры девять лет миновало,
    И давно отгремел уж Майдан,
    Украина Европой не стала,
    Оказалось все это обман…
    Европейскою стала квартплата,
    И в долгах как в шелках вся страна,
    И никто не берет ее в HATO,
    И Европе она не нужна…
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:38
    0
    Экс-командующий армией США в Европе заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета


    К концу летнего сезона...Стратеги...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: ROSS 42
      Экс-командующий армией США в Европе заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета


      К концу летнего сезона...Стратеги...

      Год не уточнил.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 14:39
    +1
    а это чучело матрасное..точно военный(хоть и экс), он вообще..военное училище там у себя заканчивал какое нибудь..или как..до генерала все таки дослужился?)
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:39
    0
    А могут и не захватить....
    А могут убежать в Польшу.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:41
    0
    Всё хана... у нас одна надежда осталась- дождь! wassat
  7. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 14:41
    0
    Очередной, уже который по счету, прогноз об украинском контрнаступлении сделал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    А этот экс-командующий не давал случаем прогнозы по драпанию союзных войск из Афганистана?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:42
    0
    Прогнозы дело не благодарное, дар Ванги уникален. Прогнозирую, что в 2024 г. с приходом к власти Трампа у них будет гражданская война, в 2029 г. после перевооружения пшеки оккупируют восточные земли немчуры в счет уплаты репараций, в 2035 г. у румын к власти придут пророссийские силы и они вместе с молдаванами войдут в состав союзного государства. Осталось только дождаться, правда до конца лета 2023 ближе, а там уже посмотрим, чьи прогнозы сбылись.