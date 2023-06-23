Экс-командующий армией США в Европе заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета

Очередной, уже который по счету, прогноз об украинском контрнаступлении сделал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. В ходе интервью Newsweek американский генерал заявил, что ВСУ могут захватить Крым к концу лета.
К такому выводу Ходжес пришел, якобы опираясь на ход нынешней операции украинских войск на юге страны.
Стоит отметить, что в данном случае не совсем понятно, какие именно факты позволили экс-командующему армией США в Европе делать столь смелые прогнозы. Все дело в том, что на Запорожском направлении ВСУ «уперлись» в оборону ВС РФ и несут колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике, включая западную.
В свою очередь, большинство экспертов уверены в том, что о наступлении украинской армии на Крым можно будет всерьез говорить лишь после захвата Мелитополя и Бердянска. На данный момент подобный сценарий для ВСУ выглядит невыполнимым.
Вероятно, Ходжес «забегает наперед», считая, что США уже в ближайшее время поставят Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Именно к этому американский генерал призвал власти Вашингтона в ходе своего интервью, добавив, что с помощью этого вооружения ВСУ удастся «изгнать» Черноморский флот РФ из Севастополя. Впрочем, даже если подобная помощь и прибудет на Украину, то весьма сомнительно, что американские ракеты смогут настолько кардинально изменить ход противостояния. Ведь ранее аналогичные ставки делали на другое натовское оружие, включая Javelin и Bayraktar.
Напомним, что к незамедлительной отправке ракет ATACMS на Украину недавно призвал президента Байдена и комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Касательно же заявлений экс-командующего армией США в Европе, стоит отметить, что его прогнозы сбываются крайне редко, а, по большому счету, никогда. Достаточно вспомнить, как он обещал украинское контрнаступление к концу января. Кроме того, еще осенью прошлого года он прогнозировал размещение РСЗО HIMARS в Херсоне и массированные удары по северу Крыма.
К слову, об ударах по российскому полуострову. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу недавно пообещал серьезное возмездие киевским властям, если, вдруг, ВСУ осмелятся наносить удары по Крыму.
При этом вчера украинской атаке с использованием британо-французских ракет Storm Shadow подвергся мост в Чонгаре.