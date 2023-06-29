Трудолюбивое Средневековье. Портные и сапожники



Одежда дам и кавалеров в эпоху противостояния Франции и Бургундии отличалась красотой и порядочной вычурностью, из-за чего и получила название «эпохи бургундских мод». Портным, да и сапожникам, выполняя заказы знати, нужно было изрядно потрудиться! Кадр из кинофильма «Тайны Бургундского двора»

«Главное из всех потребностей для жизни человека — вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда…»

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 39:32



Портной брат Лоренц. Изображён сидящим на табурете за пошивом лежащего у него на коленях синего одеяния. Инструменты портного лежат перед ним на столе, а два готовых предмета одежды – красный упелянд с меховой подкладкой и отороченный мехом пурпуэн – висят на вешалках на стене. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 18 recto (Mendel I))



Портной брат Генрих Гёссвейн. Портной сидит на табурете и шьёт иголкой некое красное одеяние, лежащее у него на коленях. На столе перед ним лежат мерки, ножницы и вырезанная ткань для пары шоссов. Готовая одежда, в том числе зелёный дублет и шоссы с клапаном, висят на перекладине стены. 1489 год. (Amb. 317.2° Folio 107 recto (Mendel I))

«Наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки серебром. Запрещается им носить серебряные карманы, серебряные итальянские ножи, обувь с разрезом, сюртуки с разрезом внизу или у рукавов, чётки стоимостью больше чем в 12 геллеров. Чётки разрешается носить лишь спереди у боков, как это принято было в старину. Запрещается также мужчинам и женщинам носить застёжки, пряжки, кольца и мутовки у рукавов выше локтя. Кто в будущем нарушит это правило, платит I фунт геллеров штрафа.»



Портной брат Венцель. На этой иллюстрации он шьёт жёлтое одеяние вполне современного вида, лежащее у него на коленях. На столе рядом с ним лежат ножницы, шило и нитки. Меховая шуба с воротником и оторочкой по подолу и рукавам висит на вешалке на стене. Там же находится и ещё что-то очень похожее на современное пальто. Шоссы с клапаном висят между ними. 1514 год. (Amb. 317.2° Folio 130 recto (Mendel I))

«Если эта женщина или девушка захочет носить большее покрывало или большую косынку из-за мороза или по болезни, то ей разрешается положить наискось одно покрывало на другое, но не более двух. Запрещается также жёнам и вдовам бюргеров носить ткань, именуемую «райцен», иного цвета, чем белый и красный, как это принято было в старину. Если какая-либо женщина это нарушает и она или её хозяин не смогут обосновать этого нарушения, то с хозяина её взыскивается в пользу города штраф в 5 геллеров. Если же указанное правило нарушит вдова, то этот штраф уплачивается либо ею самой, либо тем лицом, у которого она состоит на иждивении. Запрещается также бюргершам, жёнам, вдовам или молодым девушкам носить платье из цинделя или шёлковое платье, или платье с серебряной или золотой оторочкой. Запрещается также бюргершам иметь больше двух цельных меховых одежд. Запрещается также жёнам и вдовам бюргеров и молодым девушкам носить горностаевые шубы под одеждой или в другом виде. Хозяин женщины, нарушившей это правило, уплачивает в пользу города штраф в 10 фунтов геллеров. Запрещается также жёнам, вдовам или дочерям бюргеров переплетать волосы золотом, серебром, жемчугом или драгоценными камнями. За нарушение этого они платят указанный выше штраф. Запрещается также бюргерам носить жёсткое или блестящее полотно красного цвета, именуемое «шетер». Исключения представляют лишь лица, достигшие пятидесятилетнего возраста. Нарушивший это правило платит в казну города 5 фунтов геллеров штрафа. Запрещается также молодым и старым носить пробор на голове. Следует носить вихры, как это принято было в старину. Кто нарушит это правило, платит 5 фунтов геллеров штрафа. Запрещается также бюргерам под угрозой уплаты указанного штрафа носить венецианское сукно.»



Шляпник Ульрих Готтзейгерт. Изображён стоящим перед высокой настенной стойкой с «мохнатыми» (фетровыми) шляпами. Зелёную шляпу он достал с помощью длинной палки. 1454 год. (Amb. 317.2° Folio 75 verso (Mendel I))



Сапожник-брат Тумхерр. Изображён в тот момент, когда он берётся рукой за пару готовых длинных кожаных шоссов. Рядом с ними висит пара мягких туфель с пряжками. Ещё одна пара башмаков лежит на столе, а у сапожника через руку перекинута половинка от шоссов. Единственная подошва лежит на полу. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 23 recto (Mendel I))



Сапожник-брат Себальд Рапольд. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он изображён пришивающим подошву к ботинку, который он привязал к правому бедру ремешком – в перспективе не совсем удачно. Металлической иглы не видно, так что он, вероятно, шьёт свиной щетиной в левой руке, продёргивая нить через уже сделанные отверстия. На заднем столе лежат сапожные инструменты: два кривых ножа, шило и обрезки кожи, на переднем столе три пары готовых ботинок. Деревянные колодки ожидают своего часа на настенной полке. 1595 год. (Amb. 279.2° Folio 64 verso (Landauer I))

«Башмаки носят не прежнего фасона, а испанского, лакейского, с разрезами, чтобы из них быстрее вытекала вода. Хотя летом такие башмаки очень удобны, но каблуки их ни к чему не пригодны, разве что для щегольства.»



По сравнению с предыдущей иллюстрацией мало что изменилось: брат Эндрю Рейнхарт так же, как и раньше, сидит и шьёт обувь, привязав её на бедро. На столе разложены сапожные инструменты: сапожный нож, шило, кривой нож, свиная щетина и кожаные подошвы. На шесте в оконном проёме висят три пары обуви. 1633 год. (Amb. 317b.2° Folio 113 recto (Mendel II))

«Молодые люди стучат ими, как шестидесятилетние старухи.»