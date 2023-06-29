Трудолюбивое Средневековье. Портные и сапожники

Одежда дам и кавалеров в эпоху противостояния Франции и Бургундии отличалась красотой и порядочной вычурностью, из-за чего и получила название «эпохи бургундских мод». Портным, да и сапожникам, выполняя заказы знати, нужно было изрядно потрудиться! Кадр из кинофильма «Тайны Бургундского двора»
«Главное из всех потребностей для жизни человека — вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда…»
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 39:32
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 39:32
Документы истории. Сегодня наш рассказ о «трудолюбивом Средневековье» будет посвящён профессиям портного и сапожника, ведь одежда в Средневековье имела важное значение ещё и потому, что подчёркивала социальный статус того, кто был в неё одет. Понятно, что моды романского времени сильно отличались от мод готической эпохи. Но нас в данном случае будут интересовать лишь иллюстрации «Книги двенадцати братьев», которые рассказывают нам о профессиях портных и сапожников начиная с 1425 года и заканчивая концом XVI века. Вот с ними-то мы и познакомимся.
Портной брат Лоренц. Изображён сидящим на табурете за пошивом лежащего у него на коленях синего одеяния. Инструменты портного лежат перед ним на столе, а два готовых предмета одежды – красный упелянд с меховой подкладкой и отороченный мехом пурпуэн – висят на вешалках на стене. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 18 recto (Mendel I))
К этому времени произошло слияние в одежде византийского и восточного стилей, дополненного влиянием бургундской моды. Причём византийские трапециевидные силуэты и широкая горизонтальная кайма стала достоянием одежд знати и пожилых людей. А вот одеждой молодых стала короткая приталенная одежда с тонкой талией и подбитыми ватой грудью и плечами. Возникла и мода на восточный стиль головных уборов.
На приведённой здесь иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» мы видим висящий на стене готовый упелянд – верхнюю одежду длиной до колен или даже до пола, которую надевали через голову. Особенностью упелянда являлся его крой в стиле «солнце», дававший множество складок на груди, спине и подоле. Рукава формировались из двух кусков ткани, которые пришивались к боковым разрезам на плечах. При этом своей формой они напоминали колокол. Только в своей нижней части упелянд требовал семи метров ткани, а ширина рукава у запястья могла достигать и трёх метров! Кстати, предназначен он явно для состоятельного человека, поскольку сшит из дорогого сукна, окрашенного в красный цвет.
Рукава соседнего жакета в виде пышного буфа сужались к запястью, свободно свисали вдоль тела и имели прорези для рук. Такие рукава имели чисто декоративную функцию и назывались жиго. Так же как и одеяние, над которым работает портной, его сукно окрашено, скорее всего, вайдой.
Портной брат Генрих Гёссвейн. Портной сидит на табурете и шьёт иголкой некое красное одеяние, лежащее у него на коленях. На столе перед ним лежат мерки, ножницы и вырезанная ткань для пары шоссов. Готовая одежда, в том числе зелёный дублет и шоссы с клапаном, висят на перекладине стены. 1489 год. (Amb. 317.2° Folio 107 recto (Mendel I))
Уже к середине XV века в моду вошли такие элементы женской одежды, как чепец крузелер из тонкого белого полотна, окутывающего голову и образующего многочисленные складки. Чепец-эенин (или генин – встречается и такое его название), высотой иной раз до метра, также продолжал оставаться в моде. Треугольный вырез декольте закрывался вставкой из ткани. Талия была завышена. Юбка также должна была ниспадать мягкими складками и иметь длинный шлейф. Молодой мужчина чаще всего был одет в короткий пурпуэн с отрезной баской, узкими рукавами и наплечными валиками. Ноги обтягивали чулки-шоссы, на голове был мягкий головной убор вроде берета. Обувью являлись остроносые мягкие башмаки-пулены из кожи.
Шоссы, изначально представлявшие собой отдельные штанины из эластичного сукна, плотно облегавшие ногу и не сшитые между собой (их крепили к поясу нижнего белья брэ на завязках или шнурках), в это время наконец-то начинают сшивать в одно целое, и они трансформируются в штаны. Но передняя их часть остаётся открытой. Спереди к ней – и это хорошо видно на приведённой здесь иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» – прикреплялся кусок ткани, который мог откидываться, а закреплялся на месте в положенном положении с помощью шнуровки. Эта деталь получила название гульфик или по-французски браггет. В XV веке она стала весьма значимой частью мужского костюма, а нередко и самым главным его украшением! По-прежнему в моде одежда мипарти, то есть состоящая из двух цветов – одна штанина одного цвета, другая – другого, причём браггет в этом случае также шили из ткани двух цветов, располагавшихся по отношению к штанинам в шахматном порядке!
Впрочем, нюрнбергским портным, шившим на бюргеров, приходилось ориентироваться не столько на их пожелания, сколько на установленные в городе законы о роскоши, которые запрещали чрезмерную роскошь в одежде у мужчин и женщин.
«Наши бюргеры, члены совета, постановили, что запрещается бюргерам, молодым и старым, носить серебряные пояса стоимостью больше чем в полмарки серебром. Запрещается им носить серебряные карманы, серебряные итальянские ножи, обувь с разрезом, сюртуки с разрезом внизу или у рукавов, чётки стоимостью больше чем в 12 геллеров. Чётки разрешается носить лишь спереди у боков, как это принято было в старину. Запрещается также мужчинам и женщинам носить застёжки, пряжки, кольца и мутовки у рукавов выше локтя. Кто в будущем нарушит это правило, платит I фунт геллеров штрафа.»
Портной брат Венцель. На этой иллюстрации он шьёт жёлтое одеяние вполне современного вида, лежащее у него на коленях. На столе рядом с ним лежат ножницы, шило и нитки. Меховая шуба с воротником и оторочкой по подолу и рукавам висит на вешалке на стене. Там же находится и ещё что-то очень похожее на современное пальто. Шоссы с клапаном висят между ними. 1514 год. (Amb. 317.2° Folio 130 recto (Mendel I))
Понятно, что запреты в одежде носили подчёркнуто классовый характер. Разбогатевшие бюргеры не должны были выглядеть богаче представителей знати, а уж женщины и подавно! Отсюда и все эти запреты на дорогие и яркие ткани и дорогой мех, а также украшения из драгоценных камней, золота и серебра.
«Если эта женщина или девушка захочет носить большее покрывало или большую косынку из-за мороза или по болезни, то ей разрешается положить наискось одно покрывало на другое, но не более двух. Запрещается также жёнам и вдовам бюргеров носить ткань, именуемую «райцен», иного цвета, чем белый и красный, как это принято было в старину. Если какая-либо женщина это нарушает и она или её хозяин не смогут обосновать этого нарушения, то с хозяина её взыскивается в пользу города штраф в 5 геллеров. Если же указанное правило нарушит вдова, то этот штраф уплачивается либо ею самой, либо тем лицом, у которого она состоит на иждивении. Запрещается также бюргершам, жёнам, вдовам или молодым девушкам носить платье из цинделя или шёлковое платье, или платье с серебряной или золотой оторочкой. Запрещается также бюргершам иметь больше двух цельных меховых одежд. Запрещается также жёнам и вдовам бюргеров и молодым девушкам носить горностаевые шубы под одеждой или в другом виде. Хозяин женщины, нарушившей это правило, уплачивает в пользу города штраф в 10 фунтов геллеров. Запрещается также жёнам, вдовам или дочерям бюргеров переплетать волосы золотом, серебром, жемчугом или драгоценными камнями. За нарушение этого они платят указанный выше штраф. Запрещается также бюргерам носить жёсткое или блестящее полотно красного цвета, именуемое «шетер». Исключения представляют лишь лица, достигшие пятидесятилетнего возраста. Нарушивший это правило платит в казну города 5 фунтов геллеров штрафа. Запрещается также молодым и старым носить пробор на голове. Следует носить вихры, как это принято было в старину. Кто нарушит это правило, платит 5 фунтов геллеров штрафа. Запрещается также бюргерам под угрозой уплаты указанного штрафа носить венецианское сукно.»
Так что, скорее всего, портным, изображённым на иллюстрациях «Книги двенадцати братьев», как раз и приходилось работать в условиях всех вот этих запретов и особенно-то не роскошествовать. Да, одежда должна была быть практичной, прочной, удобной, соответствовать моде, но при этом… «сугубо бюргерской», в рамках строгих запретов, установленных городским магистратом!
Шляпник Ульрих Готтзейгерт. Изображён стоящим перед высокой настенной стойкой с «мохнатыми» (фетровыми) шляпами. Зелёную шляпу он достал с помощью длинной палки. 1454 год. (Amb. 317.2° Folio 75 verso (Mendel I))
Фетровое полотно, окрашенное в самые разные цвета, в начале XV века совершенно вытеснило из употребления популярный прежде бобровый мех, из которого шили в первую очередь зимние шапки. Оказалось, что полотно из фетра легко режется, а если подержать его над горячим паром, можно легко формовать из него изделия желательной формы. Большое значение имело и то, что материал этот был очень тёплым и обладал водоотталкивающими свойствами.
Причём особую популярность фетровые головные уборы приобрели в бюргерской среде, хотя их не чуралась и знать. Тот же король Людовик XI, как известно, носил шляпу с полями, изготовленную именно из фетра. Так что совсем не удивительно, что на иллюстрации 1454 года из «Книги двенадцати братьев» мы видим мастера-шляпника перед стойкой со множеством шляп, сделанных из фетра, окрашенного в различные цвета.
Кстати, фетр – это не что иное, как сорт плотного, тонкого войлока высокого качества, который получали валянием пуха, получаемого от зайцев, кроликов и коз, а также тонкой и полугрубой шерсти. Для головных уборов использовались три вида фетра: фетр из меха бобра, кролика или норки (самый дорогой фетр), из смеси бобрового меха с какой-нибудь другой шерстью и чисто шерстяной, самый дешёвый. Кстати, известно, что производство фетровых шляп из меха бобра датируется по крайней мере XIV веком, а было начато в Голландии и Испании.
На иллюстрации мы видим, что все шляпы у мастера сделаны на один манер и различаются только цветом. Шляпы такого типа назывались калотта и были особенно популярны в 1410-1471 годах. Сначала её тулья походила на шар с полями, скрученными в валик. Затем около 1450 года калотту шаровидной формы стала понемногу вытеснять «калотта с подвёрнутыми полями». Такая шляпа уже не походила на шар. Она плотно сидела на голове и была не слишком высокой, и больше всего походила на котелок. При этом её поля обязательно представляли собой плотно скрученный вокруг тульи валик. Такие головные уборы зачастую обтягивали тканью или мехом, или, наоборот, мех в них становился подкладкой под фетровое полотно. Шапки и шляпы украшались вышивкой, бахромой, золотыми или серебряными полосками, располагавшимися как на тулье, так и на полях, где закреплялись небольшими гвоздиками из того же металла.
Сапожник-брат Тумхерр. Изображён в тот момент, когда он берётся рукой за пару готовых длинных кожаных шоссов. Рядом с ними висит пара мягких туфель с пряжками. Ещё одна пара башмаков лежит на столе, а у сапожника через руку перекинута половинка от шоссов. Единственная подошва лежит на полу. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 23 recto (Mendel I))
В Средние века женская обувь обычно повторяла мужскую, но длинные носы женских туфель были всё же короче мужских и ограничивались шириной юбки. А вот у модников мужчин длина носков их пуленов вполне могла достигать в длину 70 см, так что их приходилось подвязывать к рукавам. Впрочем, узкие и длинные носы гражданской обуви у знати легко объяснимы. Ведь точно такие же носки были и на рыцарских башмаках сабатонах. Но там они играли функциональную роль – не позволяли всаднику в бою и на турнире потерять стремя. Так что длинные носы у обуви представляли собой совершенно явный намёк, говоривший всякому – «перед тобой рыцарь»!
Хотя тот же Джованни Боккаччо называл остроносую обувь «дьявольскими когтями для ловли запретных наслаждений». Но мода есть мода, и едва только носки рыцарских сабатонов на рубеже XV-XVI вв. стали напоминать «медвежью лапу», как точно такую же форму приобрела и гражданская обувь. Отсюда, кстати, и пошло выражение «жить на широкую ногу», связанное с чрезмерными масштабами широконосой обуви у знатных сеньоров.
Интересно, что сапожники, как это явствует из данной иллюстрации из «Книги двенадцати братьев», шили не только обувь, но и длинные, до бедра, шоссы из кожи, крепившиеся к поясу на шнурках, для чего у них по краю пробивались отверстия. Такие шоссы обычно надевали под кольчужные чулки, чтобы они не натирали ногу. Когда последние вышли из употребления, рыцари продолжали их носить уже с латными доспехами всё с той же целью.
Так что на приведённой здесь иллюстрации явно изображён сапожник, выполняющий весьма ответственные заказы и умеющий настолько хорошо скроить и сшить кожаные шоссы, что они нигде не натирали кожу ног и облегали их «как перчатка». Именно такие вот шоссы впоследствии превратились в мягкие кожаные сапоги, иногда натягивавшиеся выше колена и предназначавшиеся в среде знати для верховой езды.
В то же время он явно не чурался и других заказов и шил модную обувь как для мужчин, так, скорее всего, и для женщин.
Интересно, что даже знатные люди, выходя на улицу, для облегчения ходьбы и защиты дорогих пуленов очень часто надевали деревянные башмаки сабо с низкими каблуками, крепившиеся к ноге при помощи ремешков с пряжками.
Сапожник-брат Себальд Рапольд. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он изображён пришивающим подошву к ботинку, который он привязал к правому бедру ремешком – в перспективе не совсем удачно. Металлической иглы не видно, так что он, вероятно, шьёт свиной щетиной в левой руке, продёргивая нить через уже сделанные отверстия. На заднем столе лежат сапожные инструменты: два кривых ножа, шило и обрезки кожи, на переднем столе три пары готовых ботинок. Деревянные колодки ожидают своего часа на настенной полке. 1595 год. (Amb. 279.2° Folio 64 verso (Landauer I))
Прошло 170 лет и в целом, судя по иллюстрациям из «Книги двенадцати братьев», сапожное дело изменилось не слишком уж сильно, хотя в том же XVI веке обувь в целом стала намного практичнее, чем она была раньше. Широко была распространена обувь под названием «медвежья лапа», или как её еще называли – «коровья морда», представлявшая собой плоские башмаки с коротким широким носом и разрезом со шнуровкой. В середине столетия обувь принимает форму, более соответствующую строению ноги, но отделка разрезами по-прежнему сохраняется. Туфли теперь всё больше украшаются бархатом или шёлком и дополнительными украшениями из серебра. Как это бывает очень часто, новомодная обувь тотчас подвергается резкому осуждению:
«Башмаки носят не прежнего фасона, а испанского, лакейского, с разрезами, чтобы из них быстрее вытекала вода. Хотя летом такие башмаки очень удобны, но каблуки их ни к чему не пригодны, разве что для щегольства.»
По сравнению с предыдущей иллюстрацией мало что изменилось: брат Эндрю Рейнхарт так же, как и раньше, сидит и шьёт обувь, привязав её на бедро. На столе разложены сапожные инструменты: сапожный нож, шило, кривой нож, свиная щетина и кожаные подошвы. На шесте в оконном проёме висят три пары обуви. 1633 год. (Amb. 317b.2° Folio 113 recto (Mendel II))
Появляется обувь на высокой деревянной подошве без пятки, которую носят поверх башмаков с целью предохранить их от грязи. Но на булыжных мостовых, а многие улицы в это время наконец-то получают каменное покрытие, немилосердно стучат, что порождает частые жалобы на стук, производимый этими туфлями:
«Молодые люди стучат ими, как шестидесятилетние старухи.»
В женской обуви обязательны закрытые ступни, и считается, что неприлично выставлять их напоказ.
Европейская обувь с квадратными носами в начале столетия в Испании распространена не слишком широко. В моде 30-х годов XVI века всё так же остроносые туфли без каблуков с разрезами, демонстрирующими подкладку. Верх обуви дворян шьют из сукна, бархата и шёлка, а вот кожаная обувь теперь встречается всё реже и реже, опять-таки из-за демонстрации своей сословной исключительности. Исключение составляют сапоги, поскольку они являются обязательной частью военного костюма всадника. Кавалерия новой эпохи, вооружённая огнестрельным оружием, как и в прежние времена, комплектуется в основном из аристократов, так что сапоги теперь также становятся статусной обувью, хотя они и более практичны, чем прежние пулены и сабатоны.