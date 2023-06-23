Западная пресса: ВСУ не удаётся справиться с новой тактикой, применяемой ВКС РФ в ходе боевых действий на Украине

Кстати говоря, Россия в настоящее время размещает свои самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше делать не решалась

Украинская армия сталкивается с вызовами в ходе своего контрнаступления, особенно на юге, что обусловлено эффективно выстроенной обороной российских войск. Она и заключается в том, что первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем уже вторая линия осуществляет контратаку