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Западная пресса: ВСУ не удаётся справиться с новой тактикой, применяемой ВКС РФ в ходе боевых действий на Украине

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Западная пресса: ВСУ не удаётся справиться с новой тактикой, применяемой ВКС РФ в ходе боевых действий на Украине

Новая тактика, применяемая ВКС РФ, всё больше настораживает украинскую армию. Об этом в своей статье для американского новостного портала Business Insider написал Райан Пикрелл.


Так, по словам обозревателя издания, высокопоставленные украинские чиновники всерьёз обеспокоились превосходством российской авиации и артиллерии в последнее время. В этой связи, продолжает свои суждения Пикрелл, при столкновении сил в различных регионах продолжаются ожесточённые бои.

Особое внимание в материале военный аналитик уделил ударным вертолётам Ка-52, высоко оценив их эффективность на поле боя. В качестве примера он привёл ситуацию с выходом украинских войск за пределы действия своих средств ПВО, что, по его мнению, даёт возможность российским «Аллигаторам» беспрепятственно поражать вражескую боевую технику противотанковыми ракетами.

Кстати говоря, Россия в настоящее время размещает свои самолёты и вертолёты очень близко к передовой, чего раньше делать не решалась

– считает эксперт из Института изучения войны Райли Бейли.

В то же время, отметил собеседник издания, основной проблемой для украинских военнослужащих по-прежнему остаются российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в то время как для украинских сапёров – минные поля.

В завершение, коснулся автор публикации и столь широко тиражировавшегося на протяжении последних нескольких месяцев украинского «контрнаступа», подчеркнув, что и здесь ВСУ испытывают для себя определённые трудности.

Райан Пикрелл:

Украинская армия сталкивается с вызовами в ходе своего контрнаступления, особенно на юге, что обусловлено эффективно выстроенной обороной российских войск. Она и заключается в том, что первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем уже вторая линия осуществляет контратаку
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:04
    +1
    Она и заключается в том, что первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем уже вторая линия осуществляет контратаку
    Мда, похоже они наших уставов и не читали...особенно статью "ведение маневренной обороны"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:05
    +1
    Пока еще раро о этом говорить.Это пропаганда расчитана на нашу самоуспокоенность.Все еще только начинаптся.Имею в виду генеральное сражение.Были бы резервы,обещанные Шойгу
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:22
      0
      Были бы резервы,обещанные Шойгу
      Вы про те что заключили контракт с МО будучи и так на войне?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:06
    0
    Украинская армия сталкивается с вызовами в ходе своего контрнаступления, особенно на юге, что обусловлено эффективно выстроенной обороной российских войск

    Почешите репу, господа американские специалисты! Вы же так укров учили, а вот РФ воюет не по вашим правилам! )))
  4. Магог_
    Магог_ Сегодня, 15:11
    +1
    размещает свои самолёты и вертолёты очень близко к передовой
    Фронтовая авиация по определению должна быть близко к передовой. Если раньше такого не наблюдалось, значит, не было в наличии подготовленных площадок базирования таковой. Отсюда и сложность её использования в прошлом на поле боя.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:23
      +1
      Если раньше такого не наблюдалось, значит, не было в наличии подготовленных площадок базирования таковой.
      Да и самой четкой лини фронта не было.