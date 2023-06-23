Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие , превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей

На Украине наконец-то нашли виновных в неудачном контрнаступлении ВСУ, как оказалось, это западные партнеры Украины, не поставившие ей необходимые вооружения и технику вовремя. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.Представитель киевского режима обвинил западных партнеров в слишком медленной поставке вооружений, что в итоге привело к нынешней ситуации с контрнаступлением. По его словам, именно отсутствие у ВСУ необходимой техники для начала масштабной военной операции якобы дало российским войскам необходимое для создания глубоко эшелонированной обороны время. Говорить о том, что в Киеве понадеялись на повторение прошлогоднего успеха под Харьковом, Подоляк говорить не стал. Как и про другие просчеты режима, которые и привели к большим потерям ВСУ.- заявил Подоляк.Советник Ермака подчеркнул, что сейчас для прорыва российской обороны требуется "разумный и взвешенный подход". Видимо, этим и занимается украинская армия, продолжая "мясные штурмы". Хотя, по мнению украинского чиновника, это называется "подготовкой поля боя".Между тем, контрнаступление ВСУ начинает повторять ситуацию в Бахмуте, где противник понес большие потери, ничего не добившись. Согласно высказываниям военных экспертов, в том числе западных, первый этап наступления ВСУ провалили. При этом не нужно забывать, что у Киева имеются значительные резервы, которые еще в бой не вводились.