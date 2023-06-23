В Тернопольской области Украины раскрыли новую схему вывоза из страны уклонистов

Очередная схема организации вывоза с территории Украины лиц, не желающих быть призванными в ряды ВСУ, разоблачена в Тернопольской области. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на данные спецслужб.Как стало известно, для вывоза уклонистов использовалась система «Шлях». Не желающих служить в ВСУ граждан отправляли за пределы страны под видом «водителей». Интересно, что схему применяли даже в отношении людей, не имеющих водительских удостоверений.Стоимость «эвакуации» и спасения, тем самым, от печальной участи бесславно сгинуть где-нибудь в Запорожском «контрнаступе», составляла семь тысяч долларов с человека. Для реализации схемы местный бизнесмен создал и зарегистрировал «транспортное предприятие», которое якобы занималось международными перевозками. Не исключено, что в «доле» с предпринимателем находились и местные чиновники, возможно – сотрудники национальной полиции.Благодаря регистрации предприятия, была получена специальная лицензия на перевозку грузов и пассажиров за пределы страны. Сейчас украинские спецслужбы изучают около 100 фактов пересечения границы лицами мужского пола с участием данных дельцов.Тем временем, в Кропивницком был задержан начальник местного сборного пункта Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата). Евгений Штанько служил в ВСУ в звании капитана, но не командовал ротой на Запорожском направлении, а занимался прибыльной работой в местном военкомате. За снятие с учета одного военнообязанного он брал пять тысяч долларов. На одной из взяток «боевой офицер» ВСУ и попался правоохранительным органам.Нежелание идти в ВСУ по мобилизации, между тем, у большинства украинских мужчин столь велико, что даже раскрытие единичных схем не означает, что они не будут повторяться в дальнейшем. Коррумпированные чиновники не могут устоять перед соблазном получить несколько тысяч долларов лишь с одного мужчины.