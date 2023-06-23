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В Тернопольской области Украины раскрыли новую схему вывоза из страны уклонистов

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В Тернопольской области Украины раскрыли новую схему вывоза из страны уклонистов

Очередная схема организации вывоза с территории Украины лиц, не желающих быть призванными в ряды ВСУ, разоблачена в Тернопольской области. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на данные спецслужб.

Как стало известно, для вывоза уклонистов использовалась система «Шлях». Не желающих служить в ВСУ граждан отправляли за пределы страны под видом «водителей». Интересно, что схему применяли даже в отношении людей, не имеющих водительских удостоверений.

Стоимость «эвакуации» и спасения, тем самым, от печальной участи бесславно сгинуть где-нибудь в Запорожском «контрнаступе», составляла семь тысяч долларов с человека. Для реализации схемы местный бизнесмен создал и зарегистрировал «транспортное предприятие», которое якобы занималось международными перевозками. Не исключено, что в «доле» с предпринимателем находились и местные чиновники, возможно – сотрудники национальной полиции.

Благодаря регистрации предприятия, была получена специальная лицензия на перевозку грузов и пассажиров за пределы страны. Сейчас украинские спецслужбы изучают около 100 фактов пересечения границы лицами мужского пола с участием данных дельцов.

Тем временем, в Кропивницком был задержан начальник местного сборного пункта Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата). Евгений Штанько служил в ВСУ в звании капитана, но не командовал ротой на Запорожском направлении, а занимался прибыльной работой в местном военкомате. За снятие с учета одного военнообязанного он брал пять тысяч долларов. На одной из взяток «боевой офицер» ВСУ и попался правоохранительным органам.

Нежелание идти в ВСУ по мобилизации, между тем, у большинства украинских мужчин столь велико, что даже раскрытие единичных схем не означает, что они не будут повторяться в дальнейшем. Коррумпированные чиновники не могут устоять перед соблазном получить несколько тысяч долларов лишь с одного мужчины.
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11 комментариев
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  1. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 14:57
    +2
    Жить то всем хочется. И знаю комментарий короткий.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:19
      +1
      Жить то всем хочется.
      Даже там где жизни ничего особо не угрожает, далеко не всем хочется в армию идти и тут
      Коррумпированные чиновники не могут устоять перед соблазном получить несколько тысяч долларов лишь с одного мужчины.
  2. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:00
    +6
    Судя по тону заметки, автор сочувствует украинским военкомам.
    На мой взгляд, пусть лучше бегут.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:03
      +5
      Цитата: kakvastam
      На мой взгляд, пусть лучше бегут.

      И да рассеется их след на просторах Европы!
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:10
    +4
    Странно...А от майдана они не укьонялись. В припрыжку бежали!)
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      А от майдана они не укьонялись. В припрыжку бежали!

      Так там бесплатно кормили-поили.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      А от майдана они не укьонялись. В припрыжку бежали!

      На майдане если убивают, то по пьянке, а на Донбассе всех без разбора. Так что майдан лучше, чем Бахмут.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:31
    +1
    служил в ВСУ в звании капитана, но не командовал ротой на Запорожском направлении, а занимался прибыльной работой в местном военкомате. За снятие с учета одного военнообязанного он брал пять тысяч долларов.

    Симония предполагает получение прибыли. Или вы думаете, что Евгений Штанько получил должность в военкомате в силу своих высоких профессиональных качеств?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    0
    Почитаешь подобные статьи, приходит мысль, что на окраине все уклонисты долларовые миллионеры, ну нет у меня ни семи тысяч зеленых, ни пяти, а этих есть, раз платят по таксе. Откуда?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:19
      +1
      Взял кредит и свалил wassat..............
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:19
    +1
    J'ai eu connaissance d'un Ukrainien qui a emprunté 12000$,pour fuir à l'étranger.
    Cela semble bien correspondre aux 7000$ du "transporteur" + 5000$ du 'capitaine'...Mais au moins il ne finira pas en chair à canon !