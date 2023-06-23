В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет

Россия нанесла очередной ракетный удар по военным объектам Украины, поразив места хранения ракетного вооружения ВСУ, включая военные аэродромы. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь с четверга на пятницу Россия нанесла групповой удар высокоточными ракетами воздушного базирования. Целью на этот раз выступили места хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Речь идет о британских ракетах Storm Shadow, которые в последне время доставляют российским войскам все больше беспокойства. Удар российских дальних бомбардировщиков последовал сразу же после попадания британской ракеты в Чонгарский мост, связывающий Херсонскую область и Крым. Таким образом, ответ за удар по мосту Украина получила, будем надеяться, что количество ракет у Киева поубавилось.
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены
- говорится в сообщении.
Хотя Минобороны никаких подробностей уже традиционно не приводит, на данный момент известно, что удар наносился фронтовой и дальней авиацией ВКС РФ. Фронтовые Су-34 работали по ближним тылам противника планирующими бомбами, дальние Ту-22М3 - вглубь обороны высокоточными крылатыми ракетами.
В Генштабе ВСУ ночную атаку подтверждают, но уже привычно докладывают об "эффективной" работе украинской ПВО, якобы посбивавшей все запущенные Россией ракеты. Каких-либо объяснений о прогремевших в течение ночи взрывах со стороны Киева не последовало.