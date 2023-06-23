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В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет

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В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет

Россия нанесла очередной ракетный удар по военным объектам Украины, поразив места хранения ракетного вооружения ВСУ, включая военные аэродромы. Об этом сообщает Минобороны.


В ночь с четверга на пятницу Россия нанесла групповой удар высокоточными ракетами воздушного базирования. Целью на этот раз выступили места хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Речь идет о британских ракетах Storm Shadow, которые в последне время доставляют российским войскам все больше беспокойства. Удар российских дальних бомбардировщиков последовал сразу же после попадания британской ракеты в Чонгарский мост, связывающий Херсонскую область и Крым. Таким образом, ответ за удар по мосту Украина получила, будем надеяться, что количество ракет у Киева поубавилось.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены

- говорится в сообщении.

Хотя Минобороны никаких подробностей уже традиционно не приводит, на данный момент известно, что удар наносился фронтовой и дальней авиацией ВКС РФ. Фронтовые Су-34 работали по ближним тылам противника планирующими бомбами, дальние Ту-22М3 - вглубь обороны высокоточными крылатыми ракетами.

В Генштабе ВСУ ночную атаку подтверждают, но уже привычно докладывают об "эффективной" работе украинской ПВО, якобы посбивавшей все запущенные Россией ракеты. Каких-либо объяснений о прогремевших в течение ночи взрывах со стороны Киева не последовало.
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28 комментариев
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:07
    +25
    Не хочется язвить, но удар по этим местам хранения можно было нанести и не дожидаясь ударов по мосту.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:09
      -10
      Цитата: Dimy4
      Не хочется язвить, но удар по этим местам хранения можно было нанести и не дожидаясь ударов по мосту.

      Можно . Но ударили когда смогли И это тоже хорошо .
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 15:24
        +9
        Цитата: 30 вис
        Но ударили когда смогли
        Когда все таки ударят по украинским ж/д мостам Вы так же напишете "типа не было возможности, надо же было партнерам помочь леопарды до ЛБС довезти"?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:35
      +4
      Тоже не хочется язвить, но от того,что ударили по ракетам, Киеву ни жарко ни холодно! Им ещё дадут, а мы расходует свои. Нужно бить по голове им, иначе это будет бесконечно продолжаться!
    3. Магог_
      Магог_ Сегодня, 15:39
      +3
      Не хочется язвить
      Добавлю "язвы": в прежних сообщениях об атаке на Чонгар было сказано, что данный мост, который имеет заметное военно-стратегическое значение как и Крымский мост, почему-то не прикрывался средствами ПВО. Оказывается, три ракеты просто не попали в цель, а одна удачно для противника всё-таки угодила в настил моста... Тут либо скрывают явный провал в системе прикрытия объекта, либо на самом деле мост без защиты, что есть - "головотяпство", мягко говоря...
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:11
    +6
    Россия нанесла очередной ракетный удар по военным объектам Украины, поразив места хранения ракетного вооружения ВСУ, включая военные аэродромы.
    Ааааа...так это там у них "места принятия решений"... кто бы мог подумать
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: svp67
      места принятия решений

      Нет этих мест на Украине, так как там нечем и некому думать - майданутость головного мозга ! Все решения принимаются далеко от незалежной, она только тупой исполнитель !
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:06
        +3
        Цитата: Uncle Lee
        Нет этих мест на Украине, так как там нечем и некому думать

        Зря Вы так... любой штаб или "офис их Президента" является таким Центром и по ним надо бить...
  3. certero
    certero Сегодня, 15:15
    +6
    Ракеты запускаются противником с самолётов. Может быть наши истребители начнут их сбивать?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: certero
      Ракеты запускаются противником с самолётов. Может быть наши истребители начнут их сбивать?

      Расскажите как? Су-24, после взлета идут на малой или сверхмалой высоте, на такой дальности, что их только из космоса можно засечь, наши А-50 на такую дальность не работают. Су-24 выходят на рубеж пуска, производят пуск и уходят. И все на малой и сверх малой высоте. Кроме этих ударных ракет, производится запуск ракет-обманок, очень интересные ракеты, небольшие, скоростные, и имеющие возможность изображать из себя любую воздушную цель, от крылатой ракеты до огромного бомбовоза В-52, все благодаря комплексам РЭБ который на них установлен.
      Много времени тратится на "отсев" этих "обманок"
  4. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 15:15
    +8
    Тов. Шойгу говаривал об ударах по центрам принятия решений или нет? Аэродром или сарай с ракетами это центры принятия решений? Я ничего не путаю?
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 15:45
      +3
      Цитата: Jackyun
      Тов. Шойгу говаривал об ударах по центрам принятия решений или нет?
      Настоящий "центр принятия решений" - тот забугорный банк где лежит бабло Кужугетовича. Достаточно банкирам подергать за счета и нужные им решения принимаются.
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 15:20
    +8
    в местах хранения ракет-принимают решения? обосрался ты опять хуженетович, лучше бы эти удары никак и никто не вздумал как ответ за чонгар преподносить)) впрочем и это явно не ответ, не хозяин ты своим словам, просто читаешь по бумажке чужое, картавя
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:06
      +1
      Цитата: TwilightElf
      хуженетович,

      Это что-то новенькое! И очень забористое, надо признаться!!! laughing
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 15:22
    +13
    В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет

    А до удара по мосту про эти места хранения не знали? Цели для "ответов" берегут? Бесит уже такой подход am Сколько можно сопли жевать? Никакой инициативы!!! Всё перед Западом за свои действия оправдания ищем recourse
    Они ничего не ищут. Если нужно, то законы свои переписывают, а РФ в порядочных играет.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:26
    0
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: svp67
    места принятия решений

    Нет этих мест на Украине, так как там нечем и некому думать - майданутость головного мозга ! Все решения принимаются далеко от незалежной, она только тупой исполнитель !


    А почему бы не ударить по Лондону и Вашингтону? Что, страшно? А иначе никакой победы не будет.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:26
    +8
    Мне одному кажется, что удары по местам хранения боеприпасов
    врага необходимо наносить "не в ответ удара по мосту", а в силу того, что это- первостепенная цель в войне (даже в СВО)? Удивительно! Хотя, я давно удивляться перестал .
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:26
    +9
    В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет
    это какой-то сюр, зная координаты хранения ракет, нам нужно дождаться использования этих ракет что бы ответить!!!!!
    мне одному кажется, что это попахивает идиотизмoм?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:31
      +6
      Цитата: Василенко Владимир
      мне одному кажется, что это попахивает идиотизмoм?

      А по мне так чем-то похуже!
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:32
      +4
      мне одному кажется, что это попахивает идиотизмoм

      Это не идиотизм. Это СВО!
  10. well
    well Сегодня, 15:32
    +1
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: svp67
    места принятия решений

    Нет этих мест на Украине, так как там нечем и некому думать - майданутость головного мозга ! Все решения принимаются далеко от незалежной, она только тупой исполнитель !

    Ну хорошо. Но тогда было бы неплохо поразить места принятия приказов исполнителями.
  11. Toorik
    Toorik Сегодня, 15:40
    +4
    Помоему Пригожин все верно рассказал про военное руководство РФ....
  12. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:42
    +3
    Дело в том что украинцы цель видят и результат их ударов по этой цели мы тоже видим, а вот результат наших ракетных удавов мы не видим. А были ли ракеты в тех зданиях? Может их вывезли до ракетного удара!
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 16:12
      0
      боеприпасы точно не вывезут при ракетном ударе... но лс покидает места дислокации при воздушных тревогах....
  13. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 16:03
    0
    Excellent travail , mais des stockages de missiles c'est pas des centres de décision! Espérons que ce n'est que partie remise, tant que les décideurs ne sont pas frappés, les livraisons d'armes continueront .
  14. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:27
    0
    В ответ на удар по Чонгарскому мосту Россия ударила по местам хранения украинских ракет

    А до религия Гаранта мешала ударить ?
  15. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 16:36
    0
    Мама дорогая! А что, так можно было?
  16. Слон
    Слон Сегодня, 16:39
    0
    Наш адекватный и логичный ответ это было раздолбать у врага стратегически важные мосты. По которым без всякой опаски провозят оружие на те самые склады!!!