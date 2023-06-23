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ВСУ нанесли удары по городу Геническу Херсонской области

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ВСУ нанесли удары по городу Геническу Херсонской области

Сегодня город Геническ в российской Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.


Как стало известно, не менее трех взрывов прогремели в Геническе около 14:00 мск. Местные жители рассказывают, что над кварталами города поднимается столб черного дыма.

По предварительным данным, по городу мог быть нанесен удар украинскими формированиями. О наличии пострадавших и разрушениях объектов жилого назначения и инфраструктуры пока ничего не сообщается.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что для обстрела Геническа ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Всего было выпущено не менее четырех ракет.

Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают территорию новых регионов России, в том числе и Херсонской области. К основным задачам таких обстрелов, помимо нанесения ущерба военной и гражданской инфраструктуре, относится и деморализация местного населения, принуждение его к бегству с обжитых мест.

Часто для обстрелов населенных пунктов украинские формирования применяют ракеты и снаряды западного производства. США и другие страны-участницы Североатлантического альянса «закрывают глаза» на применение западного вооружения против мирного населения на освобожденных Россией территориях. О разрушении гражданских объектов и жертвах среди мирных жителей западные средства массовой информации также предпочитают молчать.

Напомним, что ранее, в ночь на 22 июня, ВСУ был нанесен удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымским полуостровом.
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:13
    +3
    Вообще то Геническ сейчас "временный областной центр" российской части Херсонской области, так что удары вполне логичны...
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:15
    0
    Кому что, а мне, почему-то, вспомнилось, как мэр Геническа орал, что "город замерзает", о нашем "гуманистическом жесте" и о последующей "благодарности" того мэра.

    Больше у меня с Геническом никаких особых мыслей не связано.

    Я не злопамятный. Просто злой и память хорошая. Кто-то ведь, жители Геническа, того мэра выбрали?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:21
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      Я не злопамятный

      Мы им газ и тепло, а майданутые -обстреляли ракетами ! Почувствуйте разницу....
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:31
        +1
        hi!
        Цитата: Uncle Lee
        Мы им газ и тепло, а майданутые -обстреляли ракетами ! Почувствуйте разницу....

        Мы, Владимир, русские. Потому считать сделанное кому-то добро у нас не принято.
        А вот "презлейшее в ответ на предобрейшее" у нас, хотя и по меткому выражению киевского мэра ( lol ) посчитать "могут лишь не все" - я те самые "не все", которые "предобрейшее" не считают, а "презлейшее" помнят.

        Не знаю, почувствуют ли жители Геническа разницу, а я б того мэра в кипятке, слитом из отопительной сети Геническа, сварил.

        Я добрый... fellow
  3. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 15:22
    +4
    С такими министрами и коллективного запада не надо!...
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:27
    +2
    Storm Shadow англо-французского производства. Всего было выпущено не менее четырех ракет.
    Так по носителям и складам ВКС отрабатывала?!
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 15:45
      0
      открою секрет полишинеля.... при воздушных тревогах исправная авиация поднимается в воздух.... меняет позиции... ифа 100
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:32
    +2
    Теоретически, они могут и до Симферополя достать. Сторм шэдоу имеет дальность 250-300 км.