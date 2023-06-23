Сегодня город Геническ в российской Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.Как стало известно, не менее трех взрывов прогремели в Геническе около 14:00 мск. Местные жители рассказывают, что над кварталами города поднимается столб черного дыма.По предварительным данным, по городу мог быть нанесен удар украинскими формированиями. О наличии пострадавших и разрушениях объектов жилого назначения и инфраструктуры пока ничего не сообщается.Временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что для обстрела Геническа ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Всего было выпущено не менее четырех ракет.Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают территорию новых регионов России, в том числе и Херсонской области. К основным задачам таких обстрелов, помимо нанесения ущерба военной и гражданской инфраструктуре, относится и деморализация местного населения, принуждение его к бегству с обжитых мест.Часто для обстрелов населенных пунктов украинские формирования применяют ракеты и снаряды западного производства. США и другие страны-участницы Североатлантического альянса «закрывают глаза» на применение западного вооружения против мирного населения на освобожденных Россией территориях. О разрушении гражданских объектов и жертвах среди мирных жителей западные средства массовой информации также предпочитают молчать.Напомним, что ранее, в ночь на 22 июня, ВСУ был нанесен удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымским полуостровом.