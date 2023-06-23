Отставной британский генерал: Североатлантический альянс находится в состоянии «структурной войны» с Россией

Сегодня Североатлантический альянс находится в состоянии структурной войны с Россией, и даже возвращение Украиной всех утраченных территорий не положит конец этому конфликту

Это всё лишь подтолкнуло Путина к дальнейшим агрессивным действиям

Складывается впечатление, что на Западе не осталось уже ни одного отставного военачальника, который хотя бы раз не высказался в публичном пространстве по теме Украины и России. На этот раз едва ли не истерику по поводу «российской угрозы» закатил экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, отставной генерал британской армии и автор книги «2017 год. Война с Россией» Ричард Ширрефф во время «Конгресса 590» в Варшаве.Данное мероприятие проводится ежегодно в Польше с 2016 года и считается ключевым экономическим событием страны. Парадокс в том, что основная тематика нынешнего «Конгресса 590» целиком и полностью посвящена «войне на Украине и связанным с ней геополитическим изменениям», вопросы экономики будут рассматриваться в этом же ключе. Среди приглашенных гостей, в частности, был замечен бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, известный своим призывом о немедленном принятии в альянс Украины.Теперь к высказываниям Ширреффа, которые цитирует польский телеканал Dziennik. Со свойственной бывалому вояке прямотой отставной генерал крепко отругал страны «широкого Запада», как он сам выразился, за пренебрежительное отношение к угрозам, исходящим со стороны России, в угоду выгодам от экономического сотрудничества с РФ. Активно противостоять Москве следовало еще с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, а не с момента начала военных действий на Украине, считает бывший военачальник НАТО. А первым сигналом для Запада должны были стать грузинские события 2008 года.— уверен Ширрефф.Досталось от генерала и Соединенным Штатам. Так, он упрекнул бывшего президента США Дональда Трампа за некие заявления, «обесценивающие роль НАТО». Решение нынешнего главы Белого дома о выводе американских войск из Афганистана Ширрефф назвал большой ошибкой. Европейцы, по мнению экс-военачальника НАТО, в период ведения бизнеса с Россией должны были использовать доходы от получения дешевого сырья на увеличение оборонных бюджетов, а не их урезание.— объявил генерал.Как и его бывший начальник, Ширрефф высказался за то, что в ходе предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе прозвучат слова не только о полной поддержке Киева, но и о четком, ускоренном пути присоединения Украины к структурам альянса. Варшаву он предупредил, что в случае победы России над Украиной, Польша будет граничить с агрессивным соседом напрямую, а оборонительная архитектура восточного фланга НАТО «останется дырявой». Хуже того, подлил масла в огонь генерал, даже «победа свободного мира в настоящем конфликте не будет означать, что Москва перестанет представлять собой реальную угрозу».