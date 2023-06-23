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Отставной британский генерал: Североатлантический альянс находится в состоянии «структурной войны» с Россией

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Отставной британский генерал: Североатлантический альянс находится в состоянии «структурной войны» с Россией

Складывается впечатление, что на Западе не осталось уже ни одного отставного военачальника, который хотя бы раз не высказался в публичном пространстве по теме Украины и России. На этот раз едва ли не истерику по поводу «российской угрозы» закатил экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, отставной генерал британской армии и автор книги «2017 год. Война с Россией» Ричард Ширрефф во время «Конгресса 590» в Варшаве.


Данное мероприятие проводится ежегодно в Польше с 2016 года и считается ключевым экономическим событием страны. Парадокс в том, что основная тематика нынешнего «Конгресса 590» целиком и полностью посвящена «войне на Украине и связанным с ней геополитическим изменениям», вопросы экономики будут рассматриваться в этом же ключе. Среди приглашенных гостей, в частности, был замечен бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, известный своим призывом о немедленном принятии в альянс Украины.

Теперь к высказываниям Ширреффа, которые цитирует польский телеканал Dziennik. Со свойственной бывалому вояке прямотой отставной генерал крепко отругал страны «широкого Запада», как он сам выразился, за пренебрежительное отношение к угрозам, исходящим со стороны России, в угоду выгодам от экономического сотрудничества с РФ. Активно противостоять Москве следовало еще с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, а не с момента начала военных действий на Украине, считает бывший военачальник НАТО. А первым сигналом для Запада должны были стать грузинские события 2008 года.

Сегодня Североатлантический альянс находится в состоянии структурной войны с Россией, и даже возвращение Украиной всех утраченных территорий не положит конец этому конфликту

— уверен Ширрефф.

Досталось от генерала и Соединенным Штатам. Так, он упрекнул бывшего президента США Дональда Трампа за некие заявления, «обесценивающие роль НАТО». Решение нынешнего главы Белого дома о выводе американских войск из Афганистана Ширрефф назвал большой ошибкой. Европейцы, по мнению экс-военачальника НАТО, в период ведения бизнеса с Россией должны были использовать доходы от получения дешевого сырья на увеличение оборонных бюджетов, а не их урезание.

Это всё лишь подтолкнуло Путина к дальнейшим агрессивным действиям

— объявил генерал.

Как и его бывший начальник, Ширрефф высказался за то, что в ходе предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе прозвучат слова не только о полной поддержке Киева, но и о четком, ускоренном пути присоединения Украины к структурам альянса. Варшаву он предупредил, что в случае победы России над Украиной, Польша будет граничить с агрессивным соседом напрямую, а оборонительная архитектура восточного фланга НАТО «останется дырявой». Хуже того, подлил масла в огонь генерал, даже «победа свободного мира в настоящем конфликте не будет означать, что Москва перестанет представлять собой реальную угрозу».
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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:29
    +5
    На этот раз едва ли не истерику по поводу «российской угрозы» закатил экс-заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, отставной генерал британской армии
    Давай, Русские идут и в окно!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:32
      +3
      даже «победа свободного мира в настоящем конфликте не будет означать, что Москва перестанет представлять собой реальную угрозу».
      Боятся ! Всего боятся !
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:31
    +3
    Ну, вот- у них с нами война, хотя и "структурная". А, у нас с ними (их передовыми силами в лице украины)- СВО. Вот и вся разница.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:42
      +1
      к высказываниям Ширреффа, которые цитирует польский телеканал Dziennik

      Это такие как Ширрефф находятся в состоянии "структурной войны", а на фронте наши бойцы находятся на расстоянии выстрела с натовскими ушлепками.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:34
    +4
    Да вояка оказывается знатный провокатор: в одном выступлении сумел и принизить роль США в НАТО, и обозвал поляков дырявыми партнёрами, да ещё и "свободный мир" по сути признал никчёмным! drinks
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: БМП-2
      в одном выступлении сумел и принизить роль США в НАТО, и обозвал поляков дырявыми партнёрами, да ещё и "свободный мир" по сути признал никчёмным!

      Чего набросились? Он правду сказал. )))
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +2
    Этот недоумок-генерал глобус видел? Пшеки и так имеют общую границу с Россией. Нет? Идиёт!
  5. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 15:40
    +2
    Почему бы просто не перкрыть им все вентили. Зачем врагов кормить - лучше резко все перекрыть!